19 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે આ 4 રાશિના જાતકોના દિવસ રહેશે લાભદાયક, જાણો તમારું ભવિષ્યફળ
મેષથી મીન સુધી તમામ 12 રાશિના જાતકોનું 19 નવેમ્બર 2026નું દૈનિક રાશિફળ વાંચો.
Published : November 19, 2026 at 7:06 AM IST
મેષ – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. સગા-સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે સામાજિક મેળાવડામાં તમારો સમય આનંદદાયક રહેશે. તમે મિત્રો પાછળ ખર્ચ કરી શકો છો, પરંતુ તમને તેનાથી લાભ પણ થશે. કોઈ યાત્રા કે પ્રવાસના યોગ છે. સરકારી કાર્યોમાં તમને સફળતા મળશે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુમેળ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે અને અચાનક આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સમય અનુકૂળ છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના સીનિયર પાસેથી માર્ગદર્શનની જરૂર પડી શકે છે.
વૃષભ – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરી શકશો અને તેની શરૂઆત પણ કરી શકશો. નોકરી કે વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે; તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. પ્રમોશન થવાથી આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં તમારો પ્રભાવ વધશે અને સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે. ભેટ-સોગાદો મળવાથી અને સન્માન કે માન્યતા પ્રાપ્ત થવાથી તમે પ્રસન્નતા અનુભવશો.
મિથુન – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. હાલમાં સંજોગો તમારા પક્ષમાં ન હોવાથી, તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને અમુક બાબતોને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે અને તમને તમારા હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ પાસેથી અપેક્ષિત સહયોગ ન પણ મળે. કામના દબાણને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો અને ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓના નકારાત્મક વર્તનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારી કાર્યોમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. આજે મહત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે નિર્ણય લેવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. તમે શારીરિક થાક અનુભવી શકો છો અથવા સ્વાસ્થ્ય સંબંધી નાની-મોટી સમસ્યાઓથી પરેશાન થઈ શકો છો. સંતાનો સાથે મતભેદ કે ગેરસમજ થવાની શક્યતા છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. તમારું પ્રેમ જીવન સ્થિર રહેશે અને આર્થિક સ્થિતિ મધ્યમ રહેશે.
કર્ક – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. નકારાત્મક માનસિકતા નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. બહારનું ખાવા-પીવાનું તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિપરીત અસર કરી શકે છે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો જોઈએ, અન્યથા, કાર્યસ્થળ પર કોઈ વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ મતભેદો થઈ શકે છે. નવા સંબંધો તમારી મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં તમારે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સર્જરી અથવા અકસ્માતનું જોખમ છે. વાહનો કે વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. ઈશ્વરની પ્રાર્થના કે નામસ્મરણ કરવાથી મનને શાંતિ મળશે.
સિંહ – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારો આજનો દિવસ મનોરંજન અને બહાર ફરવા-હરવામાં પસાર થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. જોકે, તમે સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે થોડા ઉદાસીન રહી શકો છો. તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યમાં નરમાશ આવી શકે છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાતો કદાચ બહુ આનંદદાયક ન રહે અને તેમની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા પાછળ તમારે પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. વેપારીઓએ ભાગીદારો સાથે કામ કરતી વખતે ધીરજ રાખવી પડશે. વધુ પડતી દલીલબાજી નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સામાજિક કે જાહેર જીવનમાં તમને મર્યાદિત સફળતા મળી શકે છે. સતત બોલતા રહેવાને બદલે બીજાની વાત સાંભળવાની ટેવ પાડવી તમારા માટે હિતાવહ રહેશે.
કન્યા – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમે ઘર અને ઓફિસના કાર્યો પૂરી ઊર્જા સાથે કરી શકશો. નવા સાહસો કે કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે આનંદ, આર્થિક લાભ અને તમારા કાર્યોમાં સફળતાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને કારકિર્દીમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે. તમને તમારા હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓનો સહયોગ મળશે. નસીબ તમારી સાથે છે અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમય અનુકૂળ છે. જોકે, બહાર તમે જે કંઈ ખાઓ કે પીઓ તે બાબતે બેદરકાર ન રહેશો.
તુલા – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરી શકશો. સંતાનોની પ્રગતિને કારણે તમે આનંદ અનુભવશો. કોઈ આંતરિક ચિંતાને કારણે તમે થોડા ઉદાસ કે પરેશાન રહી શકો છો. કોઈની સાથે દલીલ કે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તેથી અમુક બાબતોમાં વધુ ઊંડા ન ઉતરવું હિતાવહ છે. નોકરી કરતા લોકોએ પોતાનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવન સ્થિર રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ શાંતિપૂર્વક પસાર કરવાની સલાહ છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને તમે માનસિક રીતે પણ અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. પરિણામે, તમને તમારા કામ કે વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમને આરામ કરવાની ઈચ્છા થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. સ્થાવર મિલકત, વાહનો કે આવી અન્ય બાબતોના દસ્તાવેજો સાથે કામ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો.
ધન – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આધ્યાત્મિક વિષયો અને રહસ્યમયી વિદ્યાઓ તરફ આકર્ષિત થશો. જો તમે કોઈ કાર્ય શરૂ કરવા માંગતા હો, તો સમય અનુકૂળ છે. મિત્રો અને સંબંધીઓનું ઘરમાં સ્વાગત કરવામાં તમને આનંદ મળશે. આજે તમે જે કાર્યો હાથમાં લેશો, તેને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે અને તમારી પ્રતિષ્ઠા કે સામાજિક મોભો વધશે. પ્રિયજનોને મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા જીવનસાથીના સાથમાં ખુશી અનુભવશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.
મકર – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારા માટે મોટાભાગે મૌન રહેવું હિતાવહ રહેશે. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં આજે ખૂબ જ ધીરજથી કામ લેવું. જેઓ નોકરી કરે છે તેમને નવા કાર્યો કે ટાર્ગેટ સોંપવામાં આવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. નકારાત્મક વિચારોને નિયંત્રણમાં રાખવાની સલાહ છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. આંખને લગતી કોઈ તકલીફ થવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સકારાત્મક રહેશે.
કુંભ – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી પ્રથમ સ્થાનમાં સ્થિત છે. તમારો આજનો દિવસ ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. પરિવારના સભ્યો, મિત્રો અને સંબંધીઓની હાજરીને કારણે ઘરનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. જીવનસાથી કે ભાગીદાર સાથે ચાલી રહેલા વિવાદો કે મતભેદો ઉકેલાઈ જવાથી તમને રાહતનો અનુભવ થશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને મનોરંજન માટે પણ સમય કાઢી શકશો. આર્થિક દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ લાભદાયી છે; તમે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ મોટું રોકાણ કરવાનું પણ વિચારી શકો છો. આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતન-મનનમાં તમારી રુચિ વધશે. વિવાદોથી દૂર રહો.
મીન – આજે 19 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી બારમા સ્થાનમાં સ્થિત છે. તમારે વધુ પડતા લાભની ઈચ્છા છોડી દેવી જોઈએ અને મૂડી રોકાણ બાબતે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. લોભમાં ફસાવાથી મોટું આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારી એકાગ્રતા ઓછી રહી શકે છે અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ બહુ સારું ન રહે તેવી શક્યતા છે. સંતાનોને લગતી સમસ્યાઓ તમને થોડી ચિંતામાં મૂકી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યો પાછળ તમારે ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો કે કાયદાકીય બાબતો સાથે કામ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. આર્થિક લેવડદેવડ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ જાળવી રાખવા માટે, અન્યની લાગણીઓને પણ મહત્વ આપવું જરૂરી છે.
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