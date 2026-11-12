12 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારનો દિવસ કઈ રાશિના જાતકો માટે ફળદાયી રહેશે? વાંચો તમારું ભવિષ્યફળ
આજે સિંહ રાશિના જાતકોએ સાવધાની પૂર્વક કામ કરવું. માનસિક રૂપથી તણાવ રહેશે. ઓફિસમાં સાવધાન રહો.
Published : November 12, 2026 at 7:21 AM IST
મેષ – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા તમામ કાર્યોમાં સાવચેતી રાખો. સરકાર વિરોધી ગણી શકાય તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિથી દૂર રહો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી વાહન કાળજીપૂર્વક ચલાવો. બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળો, કારણ કે તે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. કામ સમયસર પૂર્ણ ન થાય તેવી શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં સાવચેતી રાખો. નોકરીયાત લોકોના ઉપરી અધિકારીઓ કામથી અસંતુષ્ટ હોઈ શકે છે. સંતાનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું મુલતવી રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ વિવાદ ટાળવા માટે મૌન રહેવું હિતાવહ છે.
વૃષભ – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત સુખદ રહેશે. તમારા જીવનમાં મિત્રના રૂપમાં કોઈ નવી વ્યક્તિનું આગમન થઈ શકે છે. પ્રવાસ કે ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ છે. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ધ્યાન રાખો કે તમારો અહંકાર કે બૌદ્ધિક શ્રેષ્ઠતાની ભાવના વચ્ચે ન આવે. છુપા શત્રુઓથી સાવધ રહો અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે તમારો ઝુકાવ આધ્યાત્મિક બાબતો તરફ હોઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી કે પ્રિયજન સાથે કોઈ અર્થપૂર્ણ મુલાકાત પણ થઈ શકે છે.
મિથુન – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ-પ્રમોદ અને મનોરંજનનો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમને સહાયક વાતાવરણ મળશે. મિત્રો સાથે કોઈ પ્રવાસન સ્થળે જવાની યોજના બની શકે છે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે અને પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. જોકે, તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. દિવસના અંત ભાગમાં નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે.
કર્ક – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે, તેમ છતાં તમે તમારા કાર્યમાં ખંત અને મહેનતથી જોડાયેલા રહેશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને પેટના દુખાવા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે, જોકે બપોર પછી સંજોગો વધુ અનુકૂળ બનશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. બપોર પછી ચિંતાનું એક કારણ દૂર થશે અને કોઈ અટકેલું કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. પરિવારના સભ્યો સાથેનો લાંબા સમયથી ચાલતો વિવાદ આજે ઉકેલાઈ જશે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે.
સિંહ – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા દરેક કાર્યમાં સાવચેતી રાખો. તમને માનસિક તણાવનો અનુભવ થઈ શકે છે અને કાર્યસ્થળ પર તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. જો કામ સમયસર પૂર્ણ ન થાય, તો તમે નારાજગી અનુભવી શકો છો. તમને શારીરિક અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે; તેથી સંયમ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. આજે ધનહાનિ અથવા પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. તમે તમારા સંતાનોને લઈને પણ ચિંતિત રહી શકો છો. બૌદ્ધિક કે રાજકીય ચર્ચાઓમાં પડવાનું ટાળો અને રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહો.
કન્યા – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને લાભ થશે અને ભાગ્યોદયના પ્રબળ સંકેતો છે. તમારા સંબંધોમાં પ્રેમ અને પરસ્પર આદર જોવા મળશે. જોકે, બપોર પછી તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. તમારા શારીરિક કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે અને અંગત જીવનમાં સંઘર્ષને કારણે પરેશાની થઈ શકે છે. તમે તમારા માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ ચિંતિત રહી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારો અભિગમ સકારાત્મક રહેશે અને તમે વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો.
તુલા - આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં રહેશે. સવારનો સમય થોડો સુસ્તીભર્યો હોઈ શકે છે અને તમારા મનમાં પસ્તાવો કે ખેદની લાગણી જન્મી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે મર્યાદા જાળવવી. ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક કાર્યો પાછળ ખર્ચ થઈ શકે છે. બપોર પછી તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. આર્થિક લાભ થશે અને ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. તમારા કાર્યોમાં સફળતા મળશે અને ટૂંકી યાત્રાના પણ યોગ છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. જીવનસાથીની વાતને મહત્વ આપો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મળશે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમે તમારા કામમાં એકાગ્ર અને વ્યસ્ત રહેશો. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. જો ગુસ્સો આવે તો પણ તેને વ્યક્ત કરવાનું ટાળો. બપોર પછી નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા શબ્દોથી કોઈને ઠેસ પહોંચી શકે છે, જેના કારણે તમને અને સામેની વ્યક્તિને પસ્તાવો થઈ શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ધન - આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે વાણી પર સંયમ રાખો અને ગુસ્સે થવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધોમાં કડવાશ આવી શકે છે. શારીરિક કે માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. આજે કોઈ પણ તબીબી પ્રક્રિયા કે શસ્ત્રક્રિયા કરાવવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. બપોર પછી તમારા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાની તકો મળશે, આ ક્ષણોનો લાભ લેવાનું ચૂકશો નહીં. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મકર - આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી રહેશે. બપોર પછી, તમારા કામમાં સાવચેતી રાખો અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધ રહો. તમને થોડી માનસિક અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. મનોરંજન અને આનંદ-પ્રમોદ પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ સાથે કોઈ ગેરસમજ કે વિવાદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીને લગતી બાબતોમાં સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધો.
કુંભ – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારા દસમા ભાવમાં હશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે, અને આર્થિક લાભના સંકેતો છે. કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી સંતુષ્ટ રહેશે અને તમને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં લાભ થશે અને ભાગીદારીવાળા કામો સફળ થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે. જોકે, બહાર કંઈપણ ખાતી-પીતી વખતે સાવચેતી રાખજો.
મીન – આજે 12 નવેમ્બર, 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને તમારા નવમા ભાવમાં હશે. નવા વ્યવસાયિક સોદા કરવા માટે આજનો સમય યોગ્ય નથી. ઉપરી અધિકારીઓ કે વિરોધીઓ સાથે બિનજરૂરી દલીલબાજી ટાળો. તમારે પ્રવાસ કરવો પડી શકે છે. બપોર પછી, કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ વધુ અનુકૂળ બનશે અને બાકી રહેલા કામો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાય કે નોકરી સાથે સંકળાયેલા લોકોએ કામના સંબંધમાં મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે તમારા સંતાનોની પ્રગતિથી સંતુષ્ટ રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને સંતોષનો અનુભવ થશે. સકારાત્મક અભિગમ રાખીને તમે તમારા દિવસનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી શકો છો.
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