4 જૂન 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારે આ 4 રાશિના જાતકો પર સાંઈબાબાની કૃપા રહેશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે, આ રાશિના જાતકો ઉત્સાહી અને ખુશખુશાલ રહેશે. દરેક પ્રયાસમાં તેમને મળતી સફળતાથી તેમનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે.
Published : June 4, 2026 at 7:26 AM IST
મેષ - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમારે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદમાં પડવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં, આજે તમારા જીવનસાથી સાથે વાણી પર સંયમ રાખો. આજે ભાગ્ય સંપૂર્ણપણે તમારો સાથ નહીં આપે. તમે ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવી નાણાકીય યોજનાનો લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. નોકરીયાત લોકોને કામમાં તાત્કાલિક સફળતા ન મળે, પરંતુ બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. ઘરેલું જીવન સુમેળભર્યું અને આનંદમય રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. યોજના મુજબ કામ કરવાથી નાણાકીય લાભ પણ મળશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સુખપૂર્વક સમય પસાર કરશો. સ્વાસ્થ્યની વાત કરીએ તો, પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક નથી. આજે, તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેવાની શક્યતા છે.
વૃષભ - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે તમે કંઈક અંશે ભાવનાત્મક અનુભવી શકો છો. તમે તમારા પ્રિયજન માટે સરપ્રાઈઝ પ્લાન બનાવી શકો છો. દિવસના બીજા ચરણમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. મનથી ખુશ રહેવાનો પ્રયાસ કરો. આજે કોઈપણ નવા સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. બિઝનેસમાં અવરોધો આવી શકે છે. ઓફિસના કોઈ કાર્યો બાકી હોય, તો ખાતરી કરો કે તમે આજે જ તેને પૂર્ણ કરો. વ્યસ્તતા વધી શકે છે. વિરોધીઓ સાથે ઉગ્ર દલીલો શક્ય છે; તેથી, તમારા કાર્યમાં ધીરજ રાખો, કારણ કે સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત શોધી શકો છો.
મિથુન - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. તમે સુખ અને શાંતિપૂર્વક દિવસ પસાર કરશો. દૈનિક કાર્યોમાં વધારે વ્યસ્ત રહી શકો છો. મનને પ્રશન્ન રાખવા માટે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ તરફ વળશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે. જો કે, બપોર પછી, તમારું મન ચોક્કસ ચિંતાઓમાં રહેશે. તમે થોડા વધુ ભાવનાત્મક અનુભવી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. આવા સમય દરમિયાન, મૌન જાળવી રાખવું અને શાંતિથી તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ છે.
કર્ક - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને કોઈ પ્રકારનો નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે, આજનો દિવસ નફાકારક રહેશે. જોકે, નાણાકીય મોરચે, તમને તમારા પ્રિયજનો તરફથી સાથ નહીં મળે. કામમાં સફળતાના કારણે યશ મળશે. દિવસની શરૂઆત કેટલાક સારા સમાચાર સાથે થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકો તેમના લક્ષ્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોરે, તમે તમારા પોતાના મનોરંજન માટે થોડો સમય કાઢશો. પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. વ્યવસાયમાં, તમે તમારા ભાગીદારો સાથે લાભદાયી ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારું લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સામાન્ય રીતે અનુકૂળ છે, જોકે તમે થોડો થાક અનુભવી શકો છો.
સિંહ - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. સાહિત્ય અને કલામાં ઊંડો રસ લેશો. પેટ સંબંધિત બીમારીઓ થઈ શકે છે તેથી, તમને હળવો ખોરાક લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દિવસના અમુક ભાગ માટે તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છો તે બપોર સુધીમાં દૂર થઈ શકે છે. જોકે, એકંદર આવકની દ્રષ્ટિએ, દિવસ સરેરાશ રહેવાની અપેક્ષા છે. ઘરનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. બપોરે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. તમારા વ્યવસાયિક સાહસોમાં તમને નફો મળશે. આજે, તમારે બીજા સાથે કોઈપણ પ્રકારનું અયોગ્ય વર્તન કરવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીંતર વિવાદમાં પરિણમી શકે છે. વ્યાવસાયિક મોરચે, દિવસ તમારા માટે સારો લાગે છે. મીટિંગ દરમિયાન તમારો પ્રભાવ વધશે.
કન્યા - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતાઓને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. સવારથી બપોર સુધી આળસ રહેશે. માતાનું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. તમારે મોસમી બીમારીઓથી પોતાને બચાવવા માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. સંભવિત નાણાકીય નુકસાનના સંકેતો પણ છે. બાળકો અથવા પરિવારના સભ્યોની જરૂરિયાતો પર ધન ખર્ચ થઈ શકે છે. બાળકના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત રહી શકો છો. જો કે, બપોર સુધીમાં પરિસ્થિતિમાં થોડો સુધારો થવાની સંભાવના છે. તેમ છતાં, તમારે આજે કોઈપણ તકરારથી દૂર રહેવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. વ્યવસાય સંબંધિત બાબતો રાબેતા મુજબ આગળ વધવાની અપેક્ષા છે. નોકરીયાત લોકો પર પણ વધારે કામનો ભાર રહેશે.
તુલા - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. નવા પ્રયાસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. વ્યવસાયિક સાહસોમાં નફો થવાની સંભાવના છે. નોકરીયાત લોકો સફળતાપૂર્વક પોતાના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરી શકશે. આજે આધ્યાત્મિકતા અને જ્યોતિષ જેવા વિષયોમાં તમારી રુચિ રહેશે. જોકે, બપોર બાદ, તાજગી અને પ્રસન્નતાનો અભાવ રહેશે. ઘરમાં અમુક બાબતોને લઈને વિવાદો થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મતભેદો દેખાઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મૌન જાળવવાથી ઘણી સંભવિત સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં મદદ મળશે. નાણાકીય મોરચે, દિવસ સામાન્ય ફળદાયક છે. આવશ્યક વસ્તુઓ ખરીદવા પર ખર્ચ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ ન થવાને કારણે તમે હતાશા અનુભવી શકો છો. આજે મહત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે કોઈ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ, કોઈ નવા પડાવ શોધવાને બદલે, તમારી વર્તમાન સ્થિતિને સુધારવાનો પ્રયાસ કરો. તમે તમારા કાર્ય દ્વારા ઉપરી અધિકારીઓની સહાનુભૂતિ મેળવી શકશો. પરિવારમાં અમુક મુદ્દાઓ અંગે વિવાદો ચાલુ રહી શકે છે. જોકે, બપોરે બાદ પરિવારના સભ્યો અને ભાઈ-બહેનો સાથે આનંદી વાતાવરણમાં આનંદપૂર્વક સમય વિતાવી શકશો. પ્રેમ જીવનને વધુ આનંદદાયક બનાવવા માટે ખાસ પ્રયાસો કરશો. વ્યાવસાયિક મોરચે, તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમે આજે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો, અને તમારું મન શાંત રહેશે.
ધન - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ ફળદાયી છે. આજે ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરશે, જેનાથી નાણાકીય લાભ થશે. તમે દિવસભર શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉત્સાહી અને ખુશ રહેશો. તમારા દરેક કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થતાં તમારો ઉત્સાહ ઊંચો રહેશે. બહાર ફરવા અથવા પ્રવાસ માટેની યોજનાઓ બની શકે છે. જોકે, બપોર બાદ તમે મૂંઝવણની સ્થિતિમાં રહી શકો છો. વ્યવસાયમાં, પૈસા નિરર્થક ખર્ચ થશે. પ્રેમ જીવનમાં, પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવવા પ્રયાસરત રહેશો. ઉતાવળમાં કામ કરવાથી મુશ્કેલી થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે હાલમાં બેદરકારી ભવિષ્યમાં મોટી ચિંતાનું કારણ બની શકે છે.
મકર - આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સામેલ થવાનું ટાળો. તમારા મનમાં કોઈ ચોક્કસ મુદ્દાને લઈને તમને થોડી ચિંતા થઈ શકે છે. તમારા નકારાત્મક વિચારોની સીધી અસર તમારા કામ પર પડશે. નોકરીયાત લોકોને તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વાણીમાં સંયમ રાખો. અકસ્માતોનો ભય રહેશે. બપોરે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. તમારા મનમાં પ્રસન્નતા છવાયેલી રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. આજે તમે આધ્યાત્મિક વિચારો તરફ ઝુકાવ રાખશો અને પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રસ લેશો.
કુંભ – આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. દિવસની શરૂઆત ફાયદાકારક રહેશે. તમે સામાજિક અને આર્થિક બંને ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ કરશો. નવી વ્યક્તિ સાથે સંબંધ બની શકે છે. જોકે, બપોરે બાદ તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું પડી શકે છે. પરિવારમાં વિવાદો ઘરમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવી શકે છે. નાણાકીય ખર્ચ વધારે રહેવાની શક્યતા છે. કાનૂની અથવા કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારા સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું અને ગુસ્સો આવી શકે છે. અન્ય લોકો પ્રત્યે નકારાત્મક વર્તન કરવાથી આખરે તમને જ નુકસાન થશે.
મીન – આજે 4 જૂન 2026, ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે કેટલાક પરોપકારી કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. યોગ્ય આયોજનથી વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ કરી શકશો. અધિકારી તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. વ્યવસાય સંબંધિત મુસાફરીની પ્રબળ સંભાવના છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદ મળી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. નોકરીયાત લોકોને તેમના સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે.
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