29 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ: આજનો દિવસ આ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ, નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કામ પર સફળતા મળશે. નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
Published : July 29, 2026 at 6:40 AM IST
મેષ - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરેલુ બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમે તમારા ઘરને ફરીથી ડિઝાઇન કરશો અને તેને નવો દેખાવ આપશો. કામ પર તમે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા કામ માટે સરકારી સમર્થન મળી શકે છે. બપોરે ભારે કામનો બોજ થાકનું કારણ બની શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે નકારાત્મક વિચારો ટાળવા જોઈએ.
વૃષભ - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશ પ્રવાસમાં રસ ધરાવતા લોકોને તકો મળી શકે છે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ જોવા મળી શકે છે. તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કરી શકશો. લાંબી યાત્રા શક્ય છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરી શકો છો. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિથી પણ ખુશ થશો. કોઈપણ જૂની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
મિથુન - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. સંઘર્ષની શક્યતા છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ ફક્ત તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. વ્યવસાયિક હરીફો તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. બીમાર વ્યક્તિઓએ આજે નવી સારવાર અજમાવવાનું ટાળવું જોઈએ. ખર્ચમાં વધારો થવાથી નાણાકીય તાણ આવશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી તમારું મન હળવું થશે. જોકે, બપોરે તમારો દિવસ સકારાત્મક રહેશે.
કર્ક - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. પ્રેમ અને સ્નેહની લાગણીઓથી ભરાઈને, તમારું મન કોઈ ખાસ વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશે. તમારો દિવસ મનોરંજન અને મનોરંજનમાં પસાર થશે. તમે નવી વસ્તુઓ, કપડાં, ઘરેણાં અને વાહનો પણ ખરીદી શકો છો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. લગ્નજીવન સુખી રહેશે. વિદેશી વેપારમાં નફો થઈ શકે છે. ભાગીદારી પણ નફાકારક સાબિત થશે.
સિંહ - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ અને ઉત્સાહમાં સમય પસાર કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને માન અને ખુશી મળશે, જે તમને આનંદ આપશે. સાથીઓ તમને કામ પર મદદ કરશે. તમને બીમારીમાંથી રાહત મળશે. તમને તમારા માતૃશ્રીના ઘરેથી સારા સમાચાર મળશે, જે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય ખૂબ સારો છે. તમારા વરિષ્ઠોની મદદથી, તમે કોઈપણ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
કન્યા - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની પણ શક્યતા છે. પેટની સમસ્યાઓને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં અવરોધ આવશે. અણધાર્યા પૈસા ખર્ચ થશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ અને નવા કરારો નિષ્ફળ જશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ક્યાંક બહાર જઈ શકો છો. નવા લોકોને મળવાનું સુખદ રહેશે. આજે રોકાણ કરવાનું ટાળો.
તુલા - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવનાશીલ રહેશો. તમે બેચેની અનુભવશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી લાગતો. તમારે પરિવાર, મિલકત અથવા જમીન સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. નોકરી કરતા લોકોએ કામ પર કોઈપણ વિવાદ ટાળવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો નથી. તમારે બહાર જવાનું કે ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને કામ પર સફળતા મળશે. નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરી શકશે. તમે ભાઈ-બહેનો સાથે કૌટુંબિક બાબતોની ચર્ચા કરશો અને ઘરગથ્થુ યોજનાઓ બનાવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ રહેશે. મુસાફરી પણ શક્ય છે.
ધન - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. બિનજરૂરી ખર્ચ થશે. તમને પસ્તાવો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજણો મતભેદ તરફ દોરી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ખુલ્લેઆમ સામે આવશે. ઓફિસના કામમાં તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. નબળો મૂડ તમને યોગ્ય નિર્ણયો લેતા અટકાવશે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ બાબતમાં કોઈ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમે દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાત કરશો, જે તમારો મૂડ હળવો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
મકર - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે. તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ રહેશો. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાનો આનંદ માણશો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમે સારા કપડાં પહેરશો. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સંતોષ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. આ તમારા માટે લાભદાયી સમય રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
કુંભ - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે પક્ષ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. બીજા લોકોના વિવાદોથી દૂર રહો. કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં બહારના લોકો સાથે મતભેદ અથવા તકરાર પણ થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવું તમારા હિતમાં રહેશે. બીજાનું ભલું કરતી વખતે પોતાને નુકસાન ન પહોંચાડવાનું ધ્યાન રાખો. અકસ્માતનો ભય રહે છે.
મીન - બુધવાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. તમારી આવક વધશે. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી પણ લાભ થઈ શકે છે. તમે નવા મિત્રો બનાવશો, અને આ મિત્રતા ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે કોઈ શુભ પ્રસંગે હાજરી આપવી પડી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર પણ જઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. આજે નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા પણ છે. તમે કેટલીક મોટી રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તમે ક્યાંક રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો.
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