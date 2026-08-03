3 ઓગસ્ટ, 2026નું રાશિફળ: સોમવારે ચંદ્ર રાશી બદલશે, જાણો તમારા પર કેવી અસર થશે
આજના દિવસે તમામ રાશિઓના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય મામલે સંભાળીને રહેવું પડશે. વિસ્તારથી વાંચો ભવિષ્યફળ.
Published : August 3, 2026 at 6:45 AM IST
મેષ - 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને ચિંતામાં પસાર થશે. તમને શરદી, ખાંસી અને તાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બીજાઓનું ભલું કરવાને બદલે, તમારા કામમાં વ્યસ્ત રહો. નાણાકીય વ્યવહાર ટાળો. જમીન અને મિલકતનો વ્યવહાર કરવાનું ટાળો. કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. ચિંતા વધશે. વધુ નફાના લોભથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. આજે વ્યવસાયમાં કંઈપણ નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ - 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસે સાવધાની રાખો. તમે ઘણી ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને આંખમાં દુખાવો થવાની સંભાવના છે. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમારે તમારો મોટાભાગનો સમય ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ. આજે શરૂ કરેલું કોઈપણ કાર્ય અધૂરું રહી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચથી પોતાને બચાવો. અકસ્માતોનું જોખમ છે, તેથી સાવચેત રહો. આજે સખત મહેનત પણ ઇચ્છિત પરિણામ નહીં આપે.
મિથુન - ચંદ્ર 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી પ્રબળ રહેશે. તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. સાથીદારો તમને ટેકો આપશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. આ તમને પ્રોત્સાહિત કરશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે અને તમે રોકાણનું આયોજન કરશો. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. સરકારી કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મકતા રહેશે.
કર્ક - ચંદ્ર 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા શરીર અને મનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારું ભાગ્ય સુધરી શકે છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમારે ધાર્મિક કાર્ય માટે અથવા મંદિરમાં દર્શન કરવા જવું પડી શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીના ક્ષણો વિતાવી શકો છો. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. જો કે, પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવાથી આનંદ થશે. નોકરીમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. જો તમે કારકિર્દીમાં પરિવર્તન કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આજે જ અરજી કરો. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. તબીબી સારવાર પર પૈસા ખર્ચવાની શક્યતા છે. નકારાત્મક વિચારો ટાળો. આજે તમે ઓફિસમાં તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. નિયમો વિરુદ્ધના કાર્યોથી બદનામી થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તમને નોંધપાત્ર રાહત આપશે. સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ જાળવો. નિરાશા અને ચિંતા ફક્ત તમને નુકસાન પહોંચાડશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આક્રમકતા અને નકારાત્મકતા તમારા મનને અશાંત બનાવશે. તમારા મનને નિયંત્રિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. વ્યવસાયમાં વિવાદો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારી ખાવાની આદતો પ્રત્યે સાવચેત રહો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. પરિવારમાં થોડી અશાંતિ રહેશે. ખર્ચ વધવાને કારણે તમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. નવા સંબંધો મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે. સંબંધો વિકસાવવામાં ઉતાવળ ન કરો. આજે તમારે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આવક સ્થિર રહેશે.
તુલા - ચંદ્ર સોમવાર, 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ તેની રાશિ બદલીને મીનમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના કામમાં ખ્યાતિ અને સફળતા મળશે. તેઓ તેમના વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશે. તેમને કામ પર સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. વ્યવસાય માટે આ એક ફાયદાકારક દિવસ છે. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય આયોજન માટે આ સારો દિવસ છે. સખત મહેનત પ્રગતિ તરફ દોરી જશે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર સોમવાર, 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ તેની રાશિ બદલીને મીનમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. તમારા બાળકોની સમસ્યાઓ ચિંતાનું કારણ બનશે. આજે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. બિનજરૂરી વિવાદોને કારણે બદનામી થવાની સંભાવના છે. તમારે ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાના કોઈપણ નિર્ણયો ટાળવા જોઈએ. શક્ય હોય તો, મુસાફરી મુલતવી રાખો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય વ્યવસ્થા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ શકે છે. જોકે, બપોરે તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે અને તમારા વિચારો વધુ સકારાત્મક બનશે.
ધન - આજે, સોમવાર, 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ, મીન રાશિમાં ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શરીર અને મનમાં તાજગીનો અભાવ અનુભવશો. ચિંતાઓ તમારા પર ભાર મૂકશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમારી માતા અથવા મોટી બહેન સાથે પણ વિવાદ થઈ શકે છે. તમે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. જાહેર કાર્યક્રમો દરમિયાન મૌન રહો. અનિદ્રા અને સમયસર ખોરાક ન મળવાથી ગુસ્સો આવી શકે છે. આજે મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે સંકલન જાળવો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમને તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાની સારી તક મળી શકે છે.
મકર - ચંદ્ર 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થતાં તમને રાહત થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે, અને ઘરેલું સમસ્યાઓ ઉકેલાતી જણાશે. મિલકત સંબંધિત કાર્ય સકારાત્મક પરિણામો આપશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ જોવા મળશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. નવા કાર્ય માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.
કુંભ - ચંદ્ર 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને ઘણી સમસ્યાઓ ટાળવામાં મદદ મળશે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમને કામમાં ઓછી સફળતા મળશે. તમને અસંતોષની લાગણી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. આ દિવસે ધીરજ રાખો. ઉતાવળને કારણે નુકસાન થવાનું જોખમ છે, જોકે, સાંજ પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
મીન - ચંદ્ર 3 ઓગસ્ટ, 2026, સોમવારના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમારે તમારા ખર્ચમાં સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતો ખર્ચ ટાળો. ગુસ્સામાં કે જુસ્સામાં લોકો સાથે વાત કરવાનું ટાળો. આજે કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં ખાસ સાવધાની રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. નકારાત્મક વિચારો ડિપ્રેશનનું કારણ બની શકે છે. વ્યવસાયી લોકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.
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