3 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: આજે મંગળવારે કઈ રાશિના જાતકો પર ગણપતિની કૃપા રહેશે? વાંચો તમારું રાશિફળ
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોને સંતાન પાછળ ધન ખર્ચ થશે. વાંચો વિસ્તારથી...
Published : February 3, 2026 at 7:02 AM IST
અમદાવાદ: આજે 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક થાકનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રયત્નોની સરખામણીમાં સફળતા ન મળવાથી તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. સતત કામના બોજને કારણે તમે તમારા પરિવારની અવગણના કરી શકો છો. મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પેટની સમસ્યાઓ તમને મુશ્કેલીમાં મુકશે. તમારી જીદને કારણે કોઈને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવનમાં મધ્યમ ફળદાયી સમય છે.
વૃષભ - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળ થશે. તમારા બાળકો માટે ખર્ચ અથવા રોકાણ કરવાની શક્યતા છે. કલાકારો અને રમતવીરો તેમની કુશળતા સારી રીતે દર્શાવી શકશે. સરકાર તરફથી લાભ શક્ય છે. તમને કામ પર નવું કામ પણ મળી શકે છે. બપોર પછી તમે અચાનક કોઈ બાબતને લઈને ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
મિથુન - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે તમે ગુસ્સે થશો. તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવશો. પૈસા બિનજરૂરી રીતે ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની અપેક્ષા મુજબનું પરિણામ નહીં મળે. બપોર પછી તમે કોઈ પ્રિય મિત્રને મળી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. ભાઈ-બહેનો સાથે પ્રેમ સંબંધો વધશે. ભાગ્યની તકો ઉભી થશે. કામમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધારી શકે છે.
કર્ક - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશી અને આનંદનો રહેશે. તમે વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી કેટલીક ચિંતાઓ દૂર થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત સુખદ રહેશે. જોકે, તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. સાંજે નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે.
સિંહ - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. બપોર પછી તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. થોડો નાણાકીય લાભ શક્ય છે.
કન્યા - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. નાની જગ્યાએ યાત્રા શક્ય છે. બપોર પછી, તમારું મન મૂંઝવણમાં રહેશે. સંબંધીઓ સાથે ભેદભાવના કિસ્સાઓ બની શકે છે. ગુસ્સામાં કોઈની સાથે દલીલ થવાની સંભાવના છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉપર-નીચે રહેશે.
તુલા - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ છે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે અને તમે કોઈ દેવના દર્શન માટે જઈ શકો છો. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ મેળવી શકો છો. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. પ્રમોશન શક્ય છે, અને લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત શક્ય છે. મુસાફરીની યોજનાઓ બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુવાનો અને સ્ત્રીઓની પુષ્ટિ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. કોઈપણ નવા કાર્ય માટે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો મળી શકે છે. ભાગીદારીનું કાર્ય સફળ થશે. તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે ફરવા જવાની યોજના બની શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ શુભ છે.
ધન - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું રહેવાની શક્યતા છે. તમે શારીરિક રીતે આળસ અને માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. વ્યવસાયમાં અનેક અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સાંજના વ્યાવસાયિકો વધારાના કામના બોજથી દબાયેલા રહેશે. નકારાત્મક વિચારો ટાળો. કોઈપણ કાર્ય સાવધાનીથી શરૂ કરો. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. મોટાભાગનો સમય મૌન રહો. તમે સાંજે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સફળ રહેશે.
મકર - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે મિત્રો સાથે મજા માણશો. તમને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. સુખદ સફર શક્ય છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે, પરંતુ બપોર પછી, તમે અસ્વસ્થતા અનુભવશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. કૌટુંબિક વિવાદો થઈ શકે છે.
કુંભ - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને અનુકૂળ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને તમારા માતાપિતાના આશીર્વાદ મળશે. ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે. આજે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે સંબંધ વિકસાવી શકો છો.
મીન - આજે, 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. શક્તિ અને આત્મવિશ્વાસ તમારા કાર્યને સફળ બનાવશે. તમારા પરિવારમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. ગુસ્સાને કારણે તમારી વાણી અને વર્તનમાં આક્રમક બનવાનું ટાળો. કામ પર તમારું વર્ચસ્વ વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને નોંધપાત્ર નફો નહીં થાય.
