23 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: સપ્તાહના પહેલા દિવસે આ રાશિના જાતકોની ખુલશે કિસ્મત
આજના દિવસે તમામ રાશિના જાતકો ખાનપાનમાં સાવધાની રાખે.
Published : March 23, 2026 at 7:09 AM IST
અમદાવાદ: 23 માર્ચ, 2026 સોમવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિણામે, તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકશો. તમે વ્યવસ્થિત રીતે નાણાકીય વ્યૂહરચના બનાવી શકશો. તમારી આવકમાં વધારો થશે. કલાકારોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે, અને તેમના કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો અને તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ ક્ષણો વિતાવી શકશો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.
વૃષભ - આજનો દિવસ તમારા માટે તાજગી અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. તમે તમારા કાર્યસ્થળ પર પણ ઉર્જાવાન રહેશો. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો. તમે આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા દિવસમાં થોડી મુસાફરીનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે, અને તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો.
મિથુન - આજે, સંયમિત વર્તન જાળવવાથી તમને સંભવિત મુશ્કેલીઓથી બચાવશે. ગેરસમજ ન થાય તે માટે તમારા વાણી અને વર્તન પર ધ્યાન આપો. શારીરિક અસ્વસ્થતા માનસિક બેચેની પણ લાવી શકે છે; તમને માથાનો દુખાવો અથવા સાંધાના દુખાવાથી પરેશાની થઈ શકે છે. પરિવારમાં મતભેદનું વાતાવરણ પ્રવર્તી શકે છે. તમને આંખોમાં તણાવ અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ખર્ચ વધુ થવાની સંભાવના છે. આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. કાર્યસ્થળ પર, આજે ફક્ત તમારા પોતાના કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વ્યવસાયિક સાહસોમાં નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના રહે છે.
કર્ક - આજનો દિવસ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા અથવા નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે શુભ છે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં નફો થઈ શકે છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થવાને કારણે તમે સંતોષ અને ખુશીની લાગણી અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. શુભ તકો ઊભી થશે. જે લોકો અવિવાહિત છે તેમનો સંબંધ પાક્કો થઈ શકે છે. રોમાંસ માટે અનુકૂળ સમય છે. તમે સુખી અને સુમેળભર્યા લગ્ન જીવનનો આનંદ માણી શકશો.
સિંહ - આ તમારા નોકરી અને વ્યવસાય બંને માટે ફાયદાકારક અને સફળ દિવસ છે. તમે તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારું વર્ચસ્વ અને પ્રભાવ સ્થાપિત કરી શકશો. આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ સાથે, તમે તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ અથવા સપોર્ટ પણ મળી શકે છે. જમીન અને વાહન સંબંધિત બાબતો માટે સમય અનુકૂળ છે. રમતગમત અને કલાના ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિભા દર્શાવવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે.
કન્યા - આજનો દિવસ ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેવામાં પસાર થશે. તીર્થસ્થાનની મુલાકાત લેવાની તકો ઊભી થઈ શકે છે. વિદેશ યાત્રા માટે નવા રસ્તા ખુલશે. તમારા ભાઈ-બહેનો અને સંબંધીઓ તરફથી તમને લાભ થશે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નાણાકીય લાભના સંકેત છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી આવક વધારવાના નવા રસ્તાઓ ઉભરી આવશે. વ્યવસાયિકો માટે આજનો દિવસ નફાકારક છે.
તુલા - તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. કઠોર શબ્દો અથવા અસભ્ય વર્તન વિવાદો તરફ દોરી શકે છે; તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખો. ગુપ્ત દુશ્મનો મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. વ્યવસાયમાં, તમારે સ્પર્ધકોથી સાવધ રહેવું જોઈએ. જોકે, આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. અણધારી નાણાકીય નિષ્ફળતા તમારા ઉત્સાહને ઉત્તેજીત કરી શકે છે. આવક સાથે સંબંધિત ખર્ચ પણ થશે. ભોજનમાં વિલંબ તમને ચીડિયા બનાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમયગાળો મધ્યમ પરિણામો આપે છે. બપોરે પરિવારના સભ્યો સાથે વિતાવેલો સમય સુખદ રહેશે.
વૃશ્ચિક - તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં લાભનો અનુભવ થશે. તમારા વેપારમાં નવા ગ્રાહકો પ્રાપ્ત થવાથી નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. પગારદાર પદ પર રહેલા લોકોને નવું અને મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વધુમાં, તમને મિત્રો, સંબંધીઓ અને વડીલો તરફથી ટેકો અને લાભ મળશે. તમને સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમે ખુશ અને સંતુષ્ટ અનુભવશો. તમારી આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો રાહતની લાગણી લાવી શકે છે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં આનંદ અને પરિપૂર્ણતાનો અનુભવ કરશો.
ધન - પગારદાર નોકરી કરનારાઓ માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ અને નફાકારક છે. તમને નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમને સાથીદારો અને અધિકારીઓ તરફથી સહાય મળશે. તમે તમારા બધા પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો અને તમારી પ્રતિષ્ઠા વધારશો. તમારા વિરોધીઓ હારશે. વ્યવસાયિકો માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. આજે તમને મિત્રો સાથે મળવાની તક મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર સારી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે અને નવા ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમો કરવામાં રસ વિકસાવી શકે છે.
મકર - આજે, તમારું મન ચિંતા અને અનિર્ણાયકતાથી ગ્રસ્ત રહેશે. આવી માનસિક સ્થિતિમાં, તમે કોઈ પણ કાર્યને દ્રઢ સંકલ્પ સાથે પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવાનું ટાળો, કારણ કે નસીબ તમને સાથ નહીં આપે. તમે તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા ઘરના વડીલોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ વધશે. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તણાવને કારણે તમે શારીરિક રીતે નબળા અનુભવી શકો છો.
કુંભ - આજે, તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ અનુભવશો અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરી શકો છો. ઓફિસમાં તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડશે. જોકે, વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. આજે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. તમારે સૌંદર્ય પ્રસાધનોની ખરીદી પર ખર્ચ કરવો પડશે. આજે જમીન, મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત કાગળકામ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી. સંભવિત નુકસાનની આશંકા રહે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માટે, દિવસના મોટાભાગના સમય માટે મૌન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
મીન - આજનો તમારો દિવસ સુખ-શાંતિથી પસાર થશે. વેપારીઓને ભાગીદારીથી લાભ થવાની સંભાવના છે. કામ પર, તમારા અધિકારીઓ તમને ખાસ સહયોગ આપશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતાની ભાવના અનુભવશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મળવાની તકો મળશે. પ્રેમીઓ વચ્ચેનો સંબંધ વધુ ગાઢ બનશે. તમે તમારા જાહેર જીવનમાં પ્રગતિ જોશો. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી પણ, દિવસ અનુકૂળ દેખાય છે; જોકે, બપોર દરમિયાન પરિસ્થિતિઓ બદલાવાની અપેક્ષા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારે ધીરજથી બાબતોને સંભાળવાની જરૂર પડશે.
