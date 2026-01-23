23 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: આજે વસંત પંચમી પર કેવો રહેશે તમારો દિવસ? વાંચો આજનું દૈનિક રાશિફળ
આજે, આ રાશિના જાતકોને સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સહયોગ ન મળવાથી નિરાશા થઈ શકે છે.
અમદાવાદ: આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. આજે ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને સામાજિક યશ અને કીર્તિ મળશે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. લગ્નયોગ્ય યુગલો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. બપોરે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે નકારાત્મક વિચારો ટાળવા જોઈએ. તમારે મૂડી રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેતીપૂર્વક પગલાં લેવાની જરૂર છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. કામ પર, સાથીદારો સાથે તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખો.
વૃષભ - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. વ્યવસાયિક પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. તમારા કાર્યને યોગ્ય પ્રશંસા મળશે. કાર્યસ્થળ પર ઇચ્છિત કાર્ય પ્રાપ્ત થવાથી તમને આનંદ થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાર્ય પણ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભ થશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ અકબંધ રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે આ સારો સમય છે. સામાજિક અને નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ છે. પ્રવાસની યોજનાઓ બની શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકશે.
મિથુન - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે વિરોધીઓ અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ દલીલ ટાળો. કામ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગનો અભાવ નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. તમે આનંદ સંબંધિત વસ્તુઓ ખરીદવામાં વધુ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. વ્યવસાયિક વાતાવરણ સારું રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. જોકે, બપોર પછી, તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં અનુકૂળ ફેરફારો થઈ શકે છે. પૈસા મેળવવાની સારી શક્યતાઓ છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે.
કર્ક - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક વિચારો તમને ઘેરી લેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો, નહીં તો કામ પર સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ગુસ્સે થશે. તમને વિરોધીઓ સાથે દલીલ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારમાં નાની બાબતોને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. બપોર પછી શારીરિક અને માનસિક બીમારી તમને પરેશાન કરશે. જોકે, વિદેશમાં વ્યવસાય કરતા લોકોને આ સમય દરમિયાન સારા સમાચાર મળી શકે છે. બાળકો વિશે ચિંતા રહેશે.
સિંહ - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજે તમે ખુશ અને આનંદિત રહેશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો અને આનંદપ્રદ પ્રવાસ પણ કરી શકો છો. તમને સામાજિક સન્માન મળશે. વ્યવસાયમાં, તમે વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે સકારાત્મક ચર્ચા કરશો. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બપોર પછી, તમે માનસિક થાક અનુભવશો. ગુસ્સો થવાની શક્યતા વધુ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારે કોઈની સાથે સંઘર્ષ ટાળવો જોઈએ.
કન્યા - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. કાર્યમાં સફળતા તમને માનસિક આનંદ લાવશે. તમારી કીર્તિમાં પણ વધારો થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. સ્ત્રીઓને તેમના માતાપિતા તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ પ્રવર્તશે. આજે તમે જે કંઈ કરો છો તેમાં તમારો દૃઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ ચમકશે. તમને મુસાફરી કરવામાં રસ રહેશે.
તુલા - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. લેખન અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે કોઈ ખાસ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. નોકરીયાત લોકો તેમની પ્રતિભાને કારણે કંઈક સારું કરી શકશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારી ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો; આનાથી ભવિષ્યમાં નુકસાન થઈ શકે છે. ખર્ચાઓ છતાં આવક સ્થિર રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ પણ બાબતમાં જિદ્દી ન બનો. તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પ્રિયજનોનો સહયોગ મળવાથી તમે ખુશ થશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે. તમે નાણાકીય લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. કપડાં, ઘરેણાં અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. બપોર પછી તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. કામ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. આજે નવું કામ શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. તમને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
ધન - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ઘણી હળવીતા અનુભવશો કારણ કે કેટલીક ચિંતાઓ દૂર થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખાસ કૌટુંબિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. તમે મિત્રો સાથે નિકટતા વિકસાવશો, અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. આજે, નસીબમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જોકે, બપોર પછી તમે થોડો થાક અનુભવશો. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. મહિલાઓ સૌંદર્ય પ્રસાધનો પર પૈસા ખર્ચ કરશે. જમીન, ઘર અથવા વાહન સંબંધિત વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો. કામ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે.
મકર - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતા દલીલો ટાળો, નહીં તો કામ પર તમારી છબી કલંકિત થઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને પૂજામાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. બપોર પછી તમે ખુશખુશાલ અનુભવશો. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. જો તમે ક્યાંક બહાર જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સાવધાની રાખો. પ્રિયજનો સાથે વાતચીત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો.
કુંભ - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા દ્વારા તમારા મનને શાંત રાખવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવા તમારા હિતમાં છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે આજે કોઈ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે, યોગ અને ધ્યાન તમને તમારા મનને કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે. આજે એક સમયે ફક્ત એક જ કામ કરો. આ તમને વધુ પડતો બોજ લાગવાથી બચાવશે.
મીન - આજે 23 જાન્યુઆરી, 2026 શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ટાળો. દિવસની શરૂઆતમાં એકાગ્રતા મુશ્કેલ રહેશે. આજે તમારા ખર્ચ પર સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે, જેના કારણે તમે હતાશ થઈ શકો છો. કામ પર વધુ પડતું કામનું ભારણ પણ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કોઈ મોટી ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. આધ્યાત્મિક બાબતોમાં તમારી રુચિ વધશે. આ સમય દરમિયાન તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મતભેદોનું નિરાકરણ આવી શકે છે.
