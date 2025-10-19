19 ઓક્ટોબર 2025નું રાશિફળ: આજે કર્ક રાશિને કામમાં સફળતા, ધન લાભ થશે, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?
રવિવારે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. તે બે દિવસ આ રાશિમાં રહેશે. વધુ માહિતી માટે આગળ વાંચો.
Published : October 19, 2025 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ: આજે 19 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આર્થિક અને વ્યવસાયિક રીતે લાભદાયી રહેશે. તમારી લાંબા ગાળાની યોજનાઓ પૂર્ણ થશે. તમે નવી વ્યવસાયિક યોજનાઓ બનાવી શકશો. જાહેર હિત માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસો તમને ખુશ રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે લોકો સાથે સંપર્કમાં રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. કાર્યસ્થળમાં તમને કોઈ ખાસ ફાયદો જોવા મળશે નહીં. તમારે આજે વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે અપેક્ષા કરતા ઓછા પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. તેમ છતાં, તમે દૃઢ નિશ્ચય સાથે આગળ વધી શકશો. તમે તમારા વર્તન અને વાણીથી લોકોને પ્રભાવિત કરી શકશો અને તેમનાથી લાભ મેળવી શકશો. તમારી સૌમ્ય વાણી તમને નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમે કલા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રોમાં રસ દાખવશો. તમારા અભ્યાસને આગળ વધારવા માટે પણ આ સારો સમય છે. બહારનો ખોરાક ખાવાનું ટાળો; આનાથી પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
મિથુન - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા મનમાં નવા વિચારોની તરંગો ઉઠશે. તમે વિવિધ વિચારોમાં ખોવાયેલા રહેશો. આજે કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. તમે સંવેદનશીલ રહેશો. તમે તમારી માતા કે પત્નીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. મુસાફરી શક્ય છે. આજે પાણીના અવશેષો ટાળો. માનસિક અને શારીરિક થાક શક્ય છે. આનાથી કામમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.
કર્ક - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા અથવા સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સારો દિવસ રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓને મળીને તમને ખુશી થશે. મુસાફરી શક્ય છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સાથ માણશો. તમને નાણાકીય લાભ અને સામાજિક સન્માન મળશે. તમારા વિરોધીઓ પણ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. આજે કોઈની સાથે ભાગીદારીમાં પ્રવેશવાનું ટાળો.
સિંહ - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી સરળતાથી સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમને પરિવારના સભ્યો સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ મળશે. બપોર પછી ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમને પ્રિયજનોથી લાભ થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમે તમારા વિરોધીઓનો સામનો કરી શકશો. તમને વ્યવસાય અને કાર્યમાં લાભ જોવા મળશે. આજે અણધાર્યા ખર્ચાઓ માટે તૈયાર રહો. તમે તમારા બાળકોની જરૂરિયાતો અને તેમના કપડાં અને ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરશો.
કન્યા - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીની મધુરતા તમને નવા સંબંધો વિકસાવવામાં મદદ કરશે અને તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ લાવશે. તમારા વિચારો વધુ સમૃદ્ધ બનશે. તમે વ્યવસાયમાં સફળ થશો અને સારો નફો પણ મેળવી શકશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળીને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને તેમની પાસેથી ભેટો મળી શકે છે. તમારું વૈવાહિક જીવન મજબૂત બનશે. તમે નવો સંબંધ શરૂ કરી શકો છો.
તુલા - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં હશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. અનિયંત્રિત વિચારો તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તમને અકસ્માતોનો ડર રહેશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. વ્યવસાયમાં વધુ પડતો ગુસ્સો ઉગ્ર દલીલો તરફ દોરી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં સાવધાની રાખો. કોર્ટના મામલાઓને કાળજીપૂર્વક સંભાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. આધ્યાત્મિકતા મનને શાંતિ આપી શકે છે.
વૃશ્ચિક - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. કાર્ય મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં પણ તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારા પિતા સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે અને તેમનાથી પણ લાભ થશે. બપોરે તમે મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. તમે મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાવાનું ટાળો.
દેશ-દુનિયાના સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ધનુ - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમારી પરોપકારી ભાવના તમને બીજાઓને મદદ કરવા માટે ઉત્સુક બનાવશે. આજે તમે તમારા વ્યવસાયમાં કંઈક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધ કરી શકશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને મીટિંગમાં હાજરી આપવા માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. પ્રમોશન પણ શક્ય છે. તમે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારો સમય સારો રહેશે.
મકર - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવચેત રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણશો નહીં. નકારાત્મક વિચારોને પ્રભુત્વ ન આપવા દો. આનાથી તમારા ઘણા કાર્યો સરળ બનશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ માટે તૈયાર રહો. જોકે, બપોર પછી, તમે પરિસ્થિતિમાં થોડી ઉદાસીનતાનો અનુભવ કરશો. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. તમે ગુસ્સો અને આક્રમકતા અનુભવી શકો છો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને આ દિવસ ધીરજથી વિતાવો.
કુંભ - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને ખોટા કામ અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વધુ પડતું વિચારવાથી માનસિક તકલીફ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. પરિવારમાં ઝઘડા કે વિવાદ થઈ શકે છે. ખર્ચ વધવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ થશે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાથી તમને શાંતિ મળશે. કામ પર દલીલો ટાળો. તમને કોઈ નવું, અનિચ્છનીય કાર્ય પણ મળી શકે છે.
મીન - 19 ઓક્ટોબર, 2025, રવિવારના દિવસે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં હોવાથી, આજનો દિવસ સારો રહેશે. જો તમે વ્યવસાયમાં ભાગ લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સમય અનુકૂળ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ આજે નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. તમે રોકાણની યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમને તમારા પ્રિયજન સાથે લાંબા સમય સુધી વિતાવવાની તક મળશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને પણ મળી શકો છો. પ્રેમીઓ વચ્ચે રોમાંસ વધશે. જાહેર જીવનમાં તમારું સન્માન વધશે.
આ પણ વાંચો: