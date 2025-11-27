ગુરુવાર, 27 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને થઈ શકે છે આર્થિક નુકસાન, વાણી પર સંયમ રાખવો
આજે ગુરૂવારે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે, તેથી આ રાશિના જાતકોએ મિલકતના મામલામાં સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, વ્યવસાયી લોકો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.
Published : November 27, 2025 at 7:10 AM IST
મેષ: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. કોઈ મીટિંગ માટે મુસાફરી કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. વ્યવસાય સંબંધિત પ્રયાસોની શરૂઆત નફાકારક રહેશે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓ યોજાશે. શેર-સટ્ટામાં આર્થિક લાભ થશે. તમારી પત્નીના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. પરિવાર સાથે ક્યાંક બહાર ફરવાની યોજના બનશે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. આજે તમે રોકાણ અંગે પણ નિર્ણયો લઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટીએ સમય સારો છે.
વૃષભ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે વ્યવસાયમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરશો. જોકે, ભાગીદારીના કામમાં તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. આળસ અને ચિંતા યથાવત રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે વાદ-વિવાદમાં ન પડવું. આગ અને પાણીની વાળી જગ્યાઓથી સાવધાની રાખવી.જોકે, બપોર બાદ તમને નાણાકીય વ્યવહારોથી લાભ થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન થઈ શકે છે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ મનને ખુશ કરી દેશે, પારિવારિક જીવનમાં પણ શાંતિ રહેશે.
મિથુન: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો. આપની ખાન-પાનની આદતોનું ધ્યાન રાખો. વાહન ચલાવતી વખતે આજે સાવચેતી રાખવી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ શક્ય છે. કોઈ કારણસર બહાર મુસાફરી કરવાની યોજના ઘડાઈ શકે છે. બપોર બાદ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં આપની રૂચી રહેશે. જોકે, મનમાં કોઈ વાતને લઈને થોડી ચિંતા રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ થઈ શકે છે.
કર્ક: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. સ્વાદિષ્ટ અને ભાવતું ભોજન મળવાથી મન ખુશ રહેશે. નવા કપડાં ખરીદવાની યોજના બની શકે છે. નાણાકીય બાબતો તમારા માટે સારો દિવસ રહેશે. બપોર બાદ કોઈ વાતને લઈને તમે કોઈ નક્કર નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થશે. ભાગીદારીના કામમાં મતભેદ વધશે. નોકરીના સ્થળે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવો, આજે નવું કામ શરૂ કરવાનું ટાળો.
સિંહ: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે નાણાકીય યોજનાઓ પૂર્ણ કરી શકશો. યોગ્ય કાર્યો પર પૈસા ખર્ચવામાં આવશે. વિદેશી વ્યવસાયમાંથી નફો થવાની સંભાવના છે. આવકમાં વધારો તમારી સુરક્ષિત નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુનિશ્ચિત કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મુદ્દા પર વિવાદ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. ભાગીદારીના કાર્યમાં આંતરિક મતભેદ રહેશે, પરંતુ પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે.
કન્યા: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સુખ અને શાંતિથી વિતશે. આપ ઘરેણાંની ખરીદી કરી શકશો. કલા અને સંગીતમાં પણ રૂચી રહશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સારો છે. નાણાકીય બાબતો સરળ રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થઈ શકે છે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે.
તુલા: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. આજે તમારામાં શારીરિક તાજગી અને માનસિક ખુશીનો અભાવ જણાશે. પરિવારમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ રહી શકે છે. સામાજિક જીવનમાં માનહાનીની ઘટના બની શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. બપોર બાદ આપની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે સર્જનાત્મક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
વૃશ્ચિક: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે મિલકતના મામલામાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. ઉદ્યોગપતિઓને આ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સહાયક રહેશે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે. બપોર પછી, શારીરિક અને માનસિક સુમેળ રહેશે. જોકે, તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. વધુ પડતા ઉત્સાહને કારણે પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાન થવાની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધોમાં અસંતોષ અનુભવાશે.
ધનુ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને અન્ય લોકો સાથેના મતભેદોને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. આજે, તમારું ધ્યાન આધ્યાત્મિક બાબતો પર રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. બપોર બાદ, તમારી ચિંતાઓ દૂર થતાં તમે હળવાશ અનુભવી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓને સમયસર જવાબ આપી શકશો. તમે આજે કામના સ્થળે આપેલા ટાર્ગેટને પૂર્ણ કરી શકશો.
મકર: ચંદ્ર તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયિક લાભ મળશે. તમારા બધા કાર્યો અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં વિવાદનું વાતાવરણ રહેશે. આધ્યાત્મિકતામાં તમારી રુચિ વધશે. તમે કામ પર તમારો પ્રભાવ જાળવી રાખશો. બપોર પછી નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે તેથી તમે નક્કર નિર્ણયો લઈ શકશો નહીં. ઘરના કામકાજમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને મૂડી રોકાણો અને શેરબજારના કામથી ફાયદો થઈ શકે છે.
કુંભ: આજે ચંદ્ર તમારી રાશિ બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે ધાર્મિક ભાવનાઓ વધશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા તીર્થયાત્રાઓ પર પૈસા ખર્ચ કરશો. કોર્ટના મામલામાં સફળતા શક્ય છે. ભગવાનની પૂજા કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. બપોર પછી, તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે કામ પર બધા કાર્યો સરળતાથી કરી શકશો.
મીન: આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાથી તમને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. લગ્નઈચ્છૂક જાતકોના સંબંધ નક્કી થઈ થઈ શકશે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. પારિવારિક જીવન સુખ અને શાંતિથી ભરેલું રહેશે. કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. બપોર બાદ, તમે કોઈ કારણોસર માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. ખર્ચ આવક કરતાં વધી જશે. પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ પેદા થઈ શકે છે.