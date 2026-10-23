23 ઑક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે મેષ રાશિના જાતકોને થશે વેપારમાં લાભ, આવક, યશ અને કીર્તિમાં થશે વધારો
મેષ રાશિમાં જન્મેલા વ્યક્તિઓએ નકારાત્મક વિચારોથી પણ બચવું જોઈએ. કોઈપણ મૂડી રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે
Published : October 23, 2026 at 7:02 AM IST
મેષ – આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી અગિયારમું સ્થાન છે. આજે ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે અને તમને સામાજિક માન-સન્માન તથા ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થશે. વ્યવસાયમાં તમને લાભ જોવા મળશે. જેઓ લગ્નયોગ્ય ઉંમરના છે, તેમના માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ કે સંબંધ નક્કી થઈ શકે છે. બપોર પછી સ્વાસ્થ્યમાં થોડી નરમાઈ આવી શકે છે; આ સમય દરમિયાન નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું. કોઈપણ પ્રકારનું મૂડી રોકાણ કરતા પહેલા સાવચેતી રાખો અને સમજી-વિચારીને નિર્ણય લો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ સાવચેતી રાખો. કાર્યસ્થળ પર તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન આપો અને સહકર્મીઓની બાબતોમાં બિનજરૂરી દખલગીરી કરવાનું ટાળો.
વૃષભ – આજ રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી દસમું સ્થાન છે. આજનો દિવસ અત્યંત શુભ અને ફળદાયી છે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે અને તમારા કામની યોગ્ય પ્રશંસા થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી પસંદગીના કાર્યો સોંપવામાં આવતા તમે આનંદ અનુભવશો. તમારો સામાજિક દરજ્જો અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. આર્થિક લાભની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. વિવાહિત યુગલો વચ્ચે પ્રેમ અને નિકટતા વધશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે. સામાજિક અને આર્થિક એમ બંને પ્રકારના લાભ મળવાના પ્રબળ સંકેતો છે. તમે કોઈ આનંદદાયક સ્થળે ફરવા જવાની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશે.
મિથુન – આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી નવમું સ્થાન છે. વિરોધીઓ કે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ તરફથી સહકાર ન મળવાને કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. તમે આનંદ-પ્રમોદ અને મનોરંજનની વસ્તુઓ પાછળ મોટી રકમ ખર્ચ કરી શકો છો. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો; જોકે, બપોર પછી તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં થોડો ફેરફાર આવી શકે છે. આર્થિક લાભની સારી શક્યતાઓ છે અને પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ તથા ખુશી જળવાઈ રહેશે.
કર્ક – આજે, શુક્રવારના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી આઠમું સ્થાન છે. આજે તમે નકારાત્મક વિચારોથી ઘેરાયેલા રહી શકો છો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો; અન્યથા, કાર્યસ્થળ પર સંઘર્ષ થવાનું જોખમ રહેલું છે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નારાજ થઈ શકે છે. વિરોધીઓ સાથે દલીલબાજીમાં ન પડવાની સલાહ છે. પરિવારમાં નાની-નાની બાબતોને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. બપોર પછી તમને શારીરિક કે માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. જોકે, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારા સંતાનોને લઈને પણ ચિંતિત રહી શકો છો.
સિંહ – આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી સાતમું સ્થાન છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજે તમે ખુશ અને પ્રફુલ્લિત રહેશો. તમે મિત્રો કે સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો અને એક સુખદ યાત્રાનો આનંદ માણી શકો છો. સામાજિક વર્તુળમાં તમને માન-સન્માન મળશે. વ્યવસાયમાં, તમે તમારા ભાગીદારો સાથે સકારાત્મક ચર્ચાઓ કરશો. નોકરી કરતા લોકો પોતાનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. બપોર પછી તમને થોડો માનસિક થાક અનુભવાઈ શકે છે અને ક્રોધની લાગણી તીવ્ર બની શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે અન્ય લોકો સાથે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળવું જોઈએ.
કન્યા - આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા સ્થાને છે. આજે તમે સામાન્ય કરતાં વધુ સંવેદનશીલ અનુભવી શકો છો. કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મળવાથી તમે માનસિક રીતે પ્રસન્નતા અનુભવશો અને તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. નોકરી કરતા લોકો પોતાના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરી શકશે. મહિલાઓને તેમના પિયર પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે અને તમે શારીરિક તથા માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. પરિવારમાં સુમેળ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. આજે તમે જે પણ કાર્ય કરશો તેમાં દ્રઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ જોવા મળશે. તમને મુસાફરી કરવામાં પણ રસ જાગી શકે છે.
તુલા - આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી પાંચમા સ્થાને છે. લેખન અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. નોકરી કરતા લોકો પોતાની પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરીને શ્રેષ્ઠ પરિણામો મેળવી શકશે અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને તમે તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે નવી યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. પરિવારમાં આનંદમય વાતાવરણ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન રહેશો, કારણ કે આમ કરવાથી ભવિષ્યમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. ખર્ચની સાથે સાથે આવકનો પ્રવાહ પણ જળવાઈ રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ચોથા સ્થાને છે. આજે કોઈ બાબતને લઈને હઠાગ્રહ રાખવાનું ટાળો અને તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખો. પ્રિયજનના સાથમાં તમને ખુશી મળશે અને જીવનસાથી સાથેની જૂની ગેરસમજો દૂર થશે. આર્થિક બાબતોમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે વસ્ત્રો, ઘરેણાં અથવા સૌંદર્ય પ્રસાધનો પાછળ ખર્ચ કરી શકો છો. તમને માતા તરફથી લાભ મળી શકે છે. બપોર પછી તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાઈ શકે છે, જેના કારણે કાર્યસ્થળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. આજે કોઈ પણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખવું હિતાવહ રહેશે. તમને પેટને લગતી થોડી અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળવું જરૂરી રહેશે.
ધન – આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ત્રીજા સ્થાને છે. કેટલીક માનસિક ચિંતાઓ દૂર થવાથી તમને રાહતનો અનુભવ થશે. તમે તમારા સંબંધીઓ સાથે પરિવારની કોઈ મહત્વપૂર્ણ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વર્ચસ્વ જાળવી શકશો. આજે તમારું ભાગ્ય પ્રબળ રહેવાની પૂરી શક્યતા છે. જોકે, બપોર પછી તમને થોડો થાક લાગી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન રહેશો. મહિલાઓ સૌંદર્ય પ્રસાધનો પાછળ ખર્ચ કરી શકે છે. જમીન, મિલકત કે વાહનોને લગતી બાબતોમાં સાવચેતી રાખવી. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે.
મકર – આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બીજા સ્થાને છે. વાદ-વિવાદમાં પડવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે ધાર્મિક કાર્યો કે પૂજા-પાઠ પાછળ નાણાં ખર્ચ કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમને પ્રસન્નતાનો અનુભવ થશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. જો તમે મુસાફરી કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો સાવચેતી રાખજો. કોઈ પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાથી તમને આનંદ મળશે અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય માણી શકશો.
કુંભ – આજે, શુક્રવાર, 23 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમે પ્રસન્નતા અનુભવશો. તમે આધ્યાત્મિકતા દ્વારા તમારા મનને શાંત રાખવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. નકારાત્મક વિચારોને ત્યાગી દેવા તમારા હિતમાં રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. તમે બિનજરૂરી બાબતો પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો. આજે તમને કોઈ મક્કમ નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે; જોકે, યોગ અને ધ્યાન દ્વારા તમે તમારા મનને એકાગ્ર કરી શકશો. આજે એક સમયે એક જ કાર્ય પર ધ્યાન આપો; આમ કરવાથી તમે કામના વધુ પડતા બોજથી દબાઈ જશો નહીં.
મીન – આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે અન્ય લોકો સાથે કોઈપણ પ્રકારના આર્થિક વ્યવહારો કરવાનું ટાળો. દિવસની શરૂઆતમાં તમારા મનને એકાગ્ર રાખવું તમારા માટે પડકારજનક બની શકે છે. તમારા ખર્ચ પર ધ્યાન રાખો. પ્રિયજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, જેના કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર કામના વધુ બોજને કારણે તમને થોડી પરેશાની થઈ શકે છે. બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. કોઈ મોટી ચિંતાનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. આધ્યાત્મિક બાબતોમાં તમારી રુચિ વધશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા જીવનસાથી સાથેના લાંબા સમયથી ચાલતા મતભેદો પણ દૂર થઈ શકે છે.
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