9 જાન્યુઆરી, 2026 નું રાશિફળ: મિથુન રાશિના લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે અનિર્ણાયક રહેશે. તેઓ કોઈ બાબતમાં અનિશ્ચિત રહેશે.
Published : January 9, 2026 at 7:13 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમે વ્યવસાય અને રોજગારમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો. આજે તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોનો સાથ માણશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી કરશો. તમારા ચહેરા પર ઉત્સવનું વાતાવરણ દેખાશે. દિવસ પરિવાર સાથે પસાર થશે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોર પછી, તમે પરિવાર અને પરિવાર સાથે આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. તમે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર સફળતા તમને ખ્યાતિ અપાવશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી ટેકો મળશે. તમને નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. તમે ઘરના આંતરિક ભાગમાં ઘણો ખર્ચ કરી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો.
મિથુન - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં હશે. તમારું મન અનિર્ણાયક રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા તમને અસ્વસ્થ પણ બનાવશે. તમે તમારી માતા પ્રત્યે વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. બૌદ્ધિક ચર્ચા માટે તકો ઊભી થશે, પરંતુ દલીલો ટાળો. કૌટુંબિક અને કાયમી સંપત્તિના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાનું ટાળવું ફાયદાકારક રહેશે. સંબંધીઓ અથવા પ્રિયજનો સાથે તણાવ પેદા થઈ શકે છે. આજે બહાર જવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
કર્ક - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યસ્થળ પર સફળતા તમારા આનંદ અને ઉત્સાહમાં ઘણો વધારો કરશે. તમે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. તમે ક્યાંક મુસાફરી પણ કરી રહ્યા હોઈ શકો છો. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. કામ પર તમારા વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. વધુ પડતું બોલવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
સિંહ - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર રહેશે. લાંબા ગાળાની યોજનાઓ બનાવતી વખતે તમે મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. દૂરના મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાત કરવાથી તમને આનંદ થશે. તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતા વધુ હશે. ગુસ્સાને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે ધીરજ રાખો અને કોઈ મોટી યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો.
કન્યા - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ફાયદાકારક રહેશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. તમે તમારા વર્તનથી લાભ મેળવી શકશો. તમે મિત્રો સાથે સારા સંબંધો જાળવી શકશો. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે નફાકારક દિવસ છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમને ખુશી અને આનંદ મળશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. તમારી યાત્રા સુખદ રહેશે. તમે મહાન વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો.
તુલા - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ શક્ય છે, તેથી તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક અને માનસિક બીમારી મિત્રો સાથે વિવાદ તરફ દોરી શકે છે. બપોરે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે. પરિવાર સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમે તમારા બાળકોની ખુશી માટે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો. સાંજે, તમે પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. શુભ ઘટનાઓ બનશે. લગ્ન શક્ય છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સારી તકોને કારણે આવકમાં વધારો થશે. મિત્રો સાથે પિકનિકનું આયોજન થશે. મિત્રો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વડીલોના સહયોગથી પ્રગતિ થશે. વેપારીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક તકો ઊભી થશે.
ધન - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે ધાર્મિક રહેશો. તમને કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. આજે તમારું વર્તન પણ સારું રહેશે. તમે ખોટા કામથી દૂર રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. બપોર પછી, તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો અને સફળ રહેશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ કામ પર તમારી પ્રશંસા કરશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. આજે અપરિણીત લોકોની સગાઈ થવાની શક્યતા રહેશે.
મકર - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્યમાં રોકાયેલા લોકો આજે વધુ સક્રિય રહેશે. તેઓ સાહિત્યમાં કંઈક નવું બનાવી શકશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, બપોર પછી તમે થોડો થાક અથવા આળસ અનુભવી શકો છો. તમારા બાળકોના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતા રહેશે. આજે બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો. આવક અને ખર્ચને સંતુલિત કરવામાં સમસ્યાઓ આવી શકે છે.
કુંભ - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. આના કારણે તમારા કામમાં રસ ઓછો થઈ જશે. ઉદ્યોગપતિઓએ પણ હાલમાં યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને ગુસ્સો અને ઉદાસીની લાગણી થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે. અકસ્માતનો ભય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી અને આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમારા મનમાં શાંતિ મળશે.
મીન - શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિક લોકો માટે ખૂબ જ સારો છે. વ્યવસાયમાં ભાગ લેવા માટે શુભ સમય છે. સાહિત્યિક રચનાઓ, કલાકારો અને કારીગરો તેમની સર્જનાત્મકતાને નિખારી શકશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. પાર્ટીઓ અને પિકનિકમાં તમને મનોરંજન મળશે. તમે તમારા લગ્નજીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણશો. તમે નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા વાહન ખરીદી શકો છો.
આ પણ વાંચો: