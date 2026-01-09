ETV Bharat / spiritual

9 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: જીવનમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે યોજનાઓ બનાવો, સફળ થશે

માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. વધુ જાણો.

9 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ
9 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 7:13 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. ભગવાન ઇન્દ્ર, મહાન ઋષિઓ સાથે, આ દિવસે શાસન કરે છે. જોકે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જીવનમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે યોજનાઓ બનાવવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે રવિ યોગ બની રહ્યો છે. સપ્તમી તિથિ આખી રાત ચાલે છે.

9મી જાન્યુઆરી પંચાંગ

વિક્રમ સંવત: 2082

મહિનો: માઘ

પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી

દિવસ: શુક્રવાર

તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી

યોગ: શોભન

નક્ષત્રઃ ઉત્તરા ફાલ્ગુની

કરણ: વણીજ

ચંદ્ર રાશિ: કન્યા

સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ

સૂર્યોદય: 07:16 AM

સૂર્યાસ્ત: 05:40 AM

ચંદ્રોદય: 11:48 PM

ચંદ્રાસ્ત: 11:07 AM

રાહુ કાલ: 11:10 AM થી 12:28 PM

યમગંધા: 15:04 PM થી 16:22 PM

નક્ષત્રો દેવતાઓની સ્થાપના માટે અનુકૂળ છે

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા આર્યમ્ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે. કૂવો ખોદવા, શિલાન્યાસ કરવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા, વૃક્ષો વાવવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અથવા કાયમી અસરની જરૂર હોય તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે આ એક અનુકૂળ નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:10 થી 12:28 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

