8 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: મિથુન રાશિના લોકો નવા સાહસો શરૂ કરવાનું ટાળે, આરોગ્યનું પણ રાખવું ધ્યાન
ચંદ્ર આજે, વૃષભ રાશિમાં છે, આજે આ રાશિના જાતકોને વાદ-વિવાદ અને દલીલોથી બચવું પડશે, આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે, જાણો વિસ્તારથી...
Published : November 8, 2025 at 7:03 AM IST
મેષ: ચંદ્ર આજે, વૃષભ રાશિમાં છે. જે આપની રાશિથી બીજા ભાવમાં હશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે થોડી મૂંઝવણ અનુભવશો. આજે તમારા હઠીલા વર્તનને છોડી દો. અન્ય લોકો સાથે સુમેળ જાળવો. તમારી વાણી મધુર રાખો, કારણ કે આનાથી તમે કોઈપણ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. જોકે, આજે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળો. બપોર બાદ તમારા ઉત્સાહમાં વધારો થવાની શક્યતા છે, અને આનાથી તમને ખુશી મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. મુસાફરી શક્ય છે, આપ કોઈ રોકાણમાં રસ હોઈ શકો છે.
વૃષભ: આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે તાજગી અને ખુશી અનુભવશો. તમારી સર્જનાત્મકતા મુશ્કેલ કાર્યોને પણ સરળ બનાવશે. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો, જેના કારણે તમે વિચારમાં ખોવાયેલા રહી શકો છો. જો તમારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનો હોય, તો આજે તેને મુલતવી રાખવાથી ફાયદો થશે.
મિથુન: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો, નહીં તો તે અધૂરું રહેશે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. બપોર પછી, તમે કામ પ્રત્યે ઉત્સાહ અનુભવશો. પારિવારિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બહાર ખાવાનું ટાળો.
કર્ક: ચંદ્ર આજે, વૃષભ રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં લાભની તકો લાવે છે. તમે કોઈ પ્રિયજનને મળશો. તમારું માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બપોરે, તમે ઘણી ચિંતાઓનો અનુભવ કરશો, જે કૌટુંબિક વાતાવરણને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો. સાંજે શરૂ કરેલું કાર્ય અધૂરું રહેશે. આજે બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને આ દિવસ નફાકારક રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. તમે નવા ગ્રાહકો મેળવવા માટે પણ સખત મહેનત કરશો. નોકરી કરનારાઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમને થોડો નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર પણ મળશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ ચાલુ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ ખાસ ચિંતાજનક સમય નથી.
કન્યા: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમને રસ રહેશે. ઓફિસ અથવા કાર્યસ્થળ પર કામનો ભાર ભારે રહેશે. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા લોકો આજે સકારાત્મક પ્રયાસો કરી શકે છે. બપોર પછી તમને નવું કાર્ય અથવા લક્ષ્ય મળી શકે છે. આજે કોઈપણ અધૂરું કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની પણ શક્યતા રહેશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં મધુરતા રહેશે. તમને માન-સન્માન મળશે. તમને યોગ કે કસરત કરવાનું મન થશે.
તુલા: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કામ બગડવાના કારણે તમે નિરાશા અનુભવશો. તમે થોડી આળસનો અનુભવ કરશો. તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. આ તણાવનું કારણ બની શકે છે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં છે. મુસાફરીમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમે કોઈ દૂરના સંબંધીને મળી શકો છો. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા પરિવારમાં ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને પરિવારના સભ્યો સાથે સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવાની તક મળશે. યાત્રા શક્ય છે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં રહે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. યોગ અને ધ્યાન દ્વારા તમે માનસિક શાંતિ મેળવી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહી શકે છે.
ધનુ: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં, તમે તમારા અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમને કામ પર સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. લોકો તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા કરશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે નિકટતા વધશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ ચાલુ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રયાસો કરશો.
મકર: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા પ્રયત્નો કરતાં ઓછા પરિણામો મળશે. તેમ છતાં, તમે મહેનતુ રહેશો. પરિવાર સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, બહાર ખાવાનું ટાળો. બપોર પછી અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. જેઓ અસ્વસ્થ છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતા છે. તમને તમારા માતૃશ્રીના ઘરેથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા સહકાર્યકરો તમને ટેકો આપશે.
કુંભ: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે બધા કાર્યો આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરી શકશો. સરકાર સાથે નાણાકીય વ્યવહારમાં પણ તમને સફળતા મળશે. તમને પૂર્વજોની મિલકતનો લાભ મળશે. વાહન અથવા ઘર સંબંધિત કાગળકામ કાળજીપૂર્વક કરો. તમે બૌદ્ધિક રીતે સમૃદ્ધ થશો. તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ થશો. તમે જે કંઈ કરો છો તેનાથી તમે સંતુષ્ટ થશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ફરવા અને બિનજરૂરી ખરીદી ટાળીને તમે પૈસા બચાવશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
મીન: ચંદ્ર આજે વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ચિંતાઓ ઓછી થશે. આનંદ અને ઉત્સાહ પણ વધશે. કામ પર અધૂરા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. તમે નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપી શકશો. તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કોઈપણ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. તમારા બાળકો પર પૈસા ખર્ચ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.