સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ, સપ્તાહનો પહેલો દિવસ આ રાશિઓ માટે લાવશે સારા સમાચાર
ચંદ્રએ આજે પોતાની રાશિ બદલી છે. હાલમાં તે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તે બે દિવસ ત્યાં રહેશે.
Published : December 8, 2025 at 6:50 AM IST
મેષ: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે ખૂબ જ ભાવુક રહેશો, તેથી કોઈ વધુ પડતું બોલવાથી તમારી લાગણીઓ દુભાય તેવી શક્યતા છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. કાયમી મિલકત અંગે નિર્ણયો લેવા યોગ્ય નથી. તમે માનસિક ચિંતા અને શારીરિક બીમારીનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય મધ્યમ ગણી શકાય. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં વિરોધીઓથી સાવધ રહો. તમારા જીવનસાથી સાથે દલીલો ટાળો.
વૃષભ: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરગથ્થુ બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમે મિત્રો સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરશો. તમે નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપશો. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ભાગ્યમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી ટેકો અને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ તરફથી ટેકો મળશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.
મિથુન: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. ભલે થોડો વિલંબ થશે, કોઈપણ નવા પ્રયાસ તરફ તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખો. દિવસની શરૂઆતમાં નાણાકીય મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમે કામમાં પણ રસહીનતા અનુભવી શકો છો. બપોર પછી, તમને તમારા કામમાં સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધશે. બહાર ખાવાનું ટાળો. મોસમી બીમારીઓનું જોખમ છે.
કર્ક: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારી આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. માનસિક ચિંતા સાથે આંખનો દુખાવો પણ ચાલુ રહી શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. બપોર પછી, તમારી સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. તમારી શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીમાં પણ સુધારો થશે. આ સમય પરિવાર સાથે ખુશીથી પસાર થશે. નકારાત્મકતાને દૂર રાખો.
સિંહ: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતાને કારણે તમે ચિંતિત રહેશો. આજે મિત્રો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. તેમની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. આજે કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. તમારે તમારા વર્તનમાં સંયમ અને સમજદારી રાખવાની જરૂર પડશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે નાની નાની બાબતોમાં વિવાદ થઈ શકે છે. આજે મોટાભાગે મૌન રહેવું સારું રહેશે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં, નવા કાર્યો કરવાને બદલે જૂના બાકી રહેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
કન્યા: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ નોકરીમાં રહેલા લોકોના કામથી ખુશ થશે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. કોઈપણ ઉતાવળિયું પગલું ભરવાનું ટાળો. લગ્નયોગ્ય લોકોની સગાઈ થઈ શકે છે. મિત્રોને મિત્રો તરફથી ફાયદો થશે. આજે સાંજે વાહન ચલાવતી વખતે કે બહાર જતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો.
તુલા: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ ખાસ કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી આનંદ થશે. પરિવારમાં ઉત્સવ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, ભાવનાત્મક તીવ્રતા વધશે. તમને તમારી માતા તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે મિલકતના દસ્તાવેજો પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાય માટે આ એક સારો અને સફળ દિવસ છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમને ઉત્સાહિત રાખશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. થાક, આળસ અને ચિંતા તમારા કામ પ્રત્યેના ઉત્સાહને ઓછો કરી શકે છે. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી નકારાત્મક વર્તન પણ હતાશાનું કારણ બનશે. વિરોધીઓની તાકાત વધશે, અને વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું ફાયદાકારક રહેશે. નાણાકીય રીતે, પરિસ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાવાથી પેટની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
ધનુ: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. સવારે, તમે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબી જશો. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. બપોરે, ઘણા નકારાત્મક વિચારો તમને કામથી વિચલિત કરશે. કેટલીક જૂની ચિંતાઓ ફરી ઉભરી આવશે. તમે કોઈ પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ લાવશે. કામની સાથે આરામ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
મકર: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા પ્રિય મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે મુસાફરી કરવાનું મન થશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો અને માન પણ મેળવશો. બપોર પછી, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડશે. તમે વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે ગુસ્સે થશો. કામ પર સહકાર્યકરો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. જો શક્ય હોય તો, દિવસ ધીરજથી પસાર કરો.
કુંભ: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે કામનો બોજ વધુ રહેશે. જોકે, તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રેમાળ રહેશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. ઘરમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે ગપસપ કરવામાં વધુ સમય પસાર કરશો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. આ સમય દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે થોડી બેદરકારી ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
મીન: ચંદ્ર આજે સોમવાર 8 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ કર્ક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં હશે. કલ્પનાની દુનિયામાં વિહાર કરવાનું પસંદ કરશો. આજે તમે સાહિત્યિક લેખનમાં ખૂબ સર્જનાત્મક બનશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે. તમારા પ્રેમીજનો અને પ્રિયજનોનો સાથ પામીને સારું અનુભવશે. તમને કોઈ રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે. માનસિક સંતુલન જાળવી રાખો. વિવાદોમાં પડવાથી બચજો. આજે કામના સ્થળે માત્ર આપના કામથી કામ રાખવું.