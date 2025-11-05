5 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: મીન રાશિ લોકો વાદ-વિવાદથી બચે, લેવડ-દેવડમાં રાખે સાવધાની
આજે આ રાશિના જાતકોના મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવશે જે તેમને પરેશાન કરી શકે છે. આ ઉપરાંત સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું.
Published : November 5, 2025 at 6:59 AM IST
મેષ: મેષ રાશિનો ચંદ્ર આજે આપના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. સુસ્તીના કારણે તમારા કામને ધીમું કરશે. પેટની સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે. વિરોધીઓ તમારા કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આજે, નોકરી કરતા લોકો માટે ઉપરી અધિકારીઓથી થોડું અંતર રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. તમારા ગુસ્સાવાળા સ્વભાવને નિયંત્રણમાં રાખવાની જરૂર પડશે. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા માનસિક શાંતિ લાવશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં તકરાર અને મતભેદ ટાળવા માટે, મૌન રહીને વધુ સમય વિતાવવો ફાયદાકારક રહેશે. તમારે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના તમારા પ્રયત્નોના ફળની રાહ જોવી પડશે.
વૃષભ: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન વિવિધ સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે, ખાસ કરીને તમારી આંખોનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન તમારે બહાર જવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. પરિવારના સભ્યો અને ઘરમાં પ્રિયજનોનો વિરોધ થશે. તમારે મૌન રહીને સંઘર્ષ ટાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ખર્ચ વધશે. શરૂ કરેલું કામ અધૂરું રહી શકે છે, અને સખત મહેનત છતાં, તમને ઓછી સફળતા મળશે. ધીમે વાહન ચલાવો; અકસ્માત થવાની સંભાવના છે.
મિથુન: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ દરેક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. અપરિણીત લોકોને યોગ્ય જીવનસાથી મળી શકે છે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભ માટે શુભ છે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને તેમનાથી ફાયદો થશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્રથી ફાયદો થશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. આજે તમે કોઈ નવું કામ અથવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો. તમારી આવક વધશે. જો તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો આગળ વધતા પહેલા તમારું સંશોધન કરો. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે.
કર્ક: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્યો કોઈપણ અવરોધો વિના સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કાર્ય અનુકૂળ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. તમને નવી નોકરી પણ મળી શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી ખુલ્લી ઘરેલુ ચર્ચાઓ થશે. તમે ઘરની સજાવટ પર ધ્યાન આપશો. કામ કે વ્યવસાય માટે બહાર જવાની શક્યતા છે. તમારી માતા સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. સરકારી નોકરીમાં લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. યોગ અને ધ્યાનને તમારા જીવનમાં સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
સિંહ: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આ મિશ્ર અનુભવોનો દિવસ છે, મિશ્ર લાગણીઓથી ભરેલો છે. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારું વર્તન તટસ્થ રહેશે. આજે તમે તમારા લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમને ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમને વિદેશમાં મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. મંદિર અથવા પવિત્ર સ્થળની મુલાકાત લેવાની તકો મળશે. બપોર પછી તમારો ગુસ્સો વધશે. માનસિક બીમારી અને બાળકોની ચિંતા ચિંતાનું કારણ બનશે. વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
કન્યા: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા માટે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું અને સંયમ રાખવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગુસ્સો પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી વાતચીતને તણાવપૂર્ણ રાખશે. વૈવાહિક જીવન ગાઢ રહેશે. કોઈની સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારા વિરોધીઓ તમારા માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય નથી. ખર્ચ વધી શકે છે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વધુ રસ રહેશે. આજે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે ધીરજથી વાત કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
તુલા: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારી દિનચર્યામાંથી રાહત અને મનોરંજન મેળવવા માટે, તમે સંગીત સાંભળશો અથવા ટીવી પર ફિલ્મ જોશો. તમે ખરીદી કરવા જઈ શકો છો. આજે તમે પ્રિયજનો પર પૈસા ખર્ચવામાં ખુશ થશો. મિત્રોને મળવાની શક્યતા છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે નિકટતા તમને આનંદ આપશે. તમે કોઈ સારા પ્રસંગ માટે ખરીદી કરી શકો છો. તમને લોકો તરફથી માન મળશે અને તમારા જીવનસાથીની પણ નજીક આવશો. તમને સ્વાસ્થ્ય લાભનો અનુભવ થશે.
વૃશ્ચિક: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિને કારણે તમે શારીરિક અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા સોંપાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. ઓફિસમાં તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. તમારા વિરોધીઓ અને શત્રુઓના કાવતરા સફળ થશે નહીં. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. આજે તમે આવકના નવા સ્ત્રોતો પણ શોધશો. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી પણ સારા સમાચાર મળશે. આજે તમે જરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ કરશો. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. જોકે, તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધનુ: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા બાળકના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પેટની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે તમારા ખાવા-પીવાની આદતો પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમારું કામ નિષ્ફળ જાય તો તમે નિરાશ થશો. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. કામ પર જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. તમને કલા અને સાહિત્યમાં રસ કેળવવામાં આવશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળતાં તમે ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. જો શક્ય હોય તો, તમારા પરિવારના સભ્યો માટે સમય ફાળવો.
મકર: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ તમારા મન પર ભારે પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને સમાજમાં અપમાનિત થવાનો ડર રહેશે. તમારા શરીરને થોડો આરામ આપો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. મિત્રો તરફથી નુકસાન થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કામ પર કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સાવચેત રહો.
કુંભ: મેષ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા મનમાં હળવાશનો અનુભવ કરશો. તમારા મન પર છવાયેલા ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમારો ઉત્સાહ વધશે. ઘરમાં તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે તેમની સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમે નજીકમાં ક્યાંક ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમારું ભાગ્ય વધશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો.
મીન: મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા ખર્ચ, ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય બાબતો અથવા વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉદ્ભવશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર પ્રભુત્વ મેળવશે, જેના કારણે તેમને ઉકેલવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે. ખાવા-પીવામાં બેદરકારી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ ઊભું કરશે. વિદ્યાર્થીઓને આ સમય મુશ્કેલ અને એકાગ્રતા મુશ્કેલ લાગી શકે છે.