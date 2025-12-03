ETV Bharat / spiritual

બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ: મીન રાશિના જાતકોએ નકારાત્મક વિચારો ટાળવા, ગુસ્સા પર રાખવો કાબુ

આજે બુધવારે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, આજે મીન રાશિના જાતકોને કોઈની સાથે વાદ-વિવાદ થઈ શકે છે. નાણાકીય બાબતો અને વ્યવહારો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.

બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ
બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 7:07 AM IST

મેષ: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં છે. તમે તમારા દિવસની શરૂઆત સ્ફૂર્તિ અને તાજગીભરી સવારથી કરશો. મિત્રો અને સંબંધીઓનું આગમન તમારા ઘરમાં આનંદ લાવશે. તેમની પાસેથી ભેટો તમને ખુશ કરશે. આજે નાણાકીય લાભ પણ થવાની શક્યતા છે. મુસાફરી માટે તૈયારી કરો. તમે નવું કામ શરૂ કરી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમે મોટાભાગે આરામના મૂડમાં રહેશો. આગામી તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને, તમે ખરીદી કરવાનું વિચારી શકો છો.

વૃષભ: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આપનામાં ગુસ્સો અને હતાશા હાવી રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કૌટુંબિક અને નાણાકીય બાબતો અંગે ચિંતાઓ યથાવત રહેશે. તમારા આક્રમક સ્વભાવને કારણે, અન્ય લોકો સાથે મતભેદ અથવા સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. તમારી મહેનતનું પરિણામ નહીં મળે. તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તહેવારોની મોસમ દરમિયાન વધુ પડતો ખર્ચ તમારા બજેટને બગાડી શકે છે. આજે તમે નાણાકીય ચિંતાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારે તમારી બચતના પૈસાને ખર્ચ કરવા પડી શકે છે.

મિથુન: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજે અસંખ્ય લાભોને કારણે તમારો આનંદ બમણો થશે. તમે કામ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં નફો શક્ય છે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી ફાયદાકારક સમાચાર મળશે. મિત્રો સાથે મુલાકાતથી આનંદ અનુભવાશે. યોગ્ય જીવનસાથીની શોધમાં રહેલા યુવાનો અને સ્ત્રીઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. આજે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો યોગ છે. જોકે, સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, તમારે મુસાફરી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે.

કર્ક: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં જોડાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી છે. નોકરી કરતા લોકોની પ્રશંસા થશે. તમને કોઈ નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતોની ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગીનો અનુભવ કરશો. તમારી માતા સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. આપ ધન અને માન-સન્માનના હકદાર બનશો. તમે ઘર સજાવટમાં રસ લેશો. તમે વાહનનો આનંદ માણશો. સરકાર તરફથી લાભ થશે અને સાંસારિક સુખમાં વધારો થશે.

સિંહ: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમારા ગુસ્સાવાળા સ્વભાવના કારણે કોઈ પણ કામમાં આપનું મન નહીં લાગે. કોઈ ઘર્ષણ કે વિવાદને કારણે નારાજ થઈ શકો છો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ઉતાવળમાં નિર્ણયો ન લો, નહિંતર ભૂલ થઈ શકે છે. તમારે વ્યવસાય અથવા રોજગારમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. તમને ઇચ્છિત પરિણામો મળશે નહીં. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. જોકે, આજનો દિવસ આપને ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ.

કન્યા: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી રહેશે. કામ પર ગૌણ અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. બહારનો ખોરાક ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલો કે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આવક મધ્યમ રહેશે, પરંતુ આજે તમે જરૂર કરતાં વધુ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. પાણીવાળી જગ્યાઓથી દૂર રહો. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે.

તુલા: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ આનંદ અને ખુશીઓથી ભરેલો રહેશે. રોમાંસ માટે સારો દિવસ છે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિનો સાથ તમને આનંદ આપશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો તમારા પ્રવાસને ખુશીઓથી ભરી દેશે. નવા કપડાં ખરીદવાનો યોગછે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને માન-સન્માન મળશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક સુખની અનુભૂતિ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ચાલી રહેલા કોઈ જૂના મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે.

વૃશ્ચિક: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ દરેક રીતે આનંદદાયક રહેશે. તમે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશો. નોકરી કરનારાઓને સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. મહિલાઓને તેમના માતાપિતા તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. અધૂરા કાર્યો આજે પૂર્ણ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે મીટિંગ કરી શકો છો.

ધનુ: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. મુસાફરી કરવાનું ટાળો. કાર્ય સફળ ન થવાના કારણે હતાશ થઈ શકો છે. તેનાથી ગુસ્સો આવશે. મોટાભાગે મૌન રહેવાથી સ્થિતિ વધુ બગડતી અટકશે. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. બાળકો વિશે ચિંતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે કામ પર સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. પ્રેમ અને નાણાકીય લાભ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. પરિવારમાં નાના ભાઈ-બહેનો સાથે કઠોર વર્તન કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથીનો પણ આદર કરો.

મકર: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ચોથા ભાવમાં છે. તમે તમારા શરીર અને મનમાં ઉર્જા અને જુસ્સાનો અભાવ અનુભવાશે. મનમાં કોઈ વાતને લઈને ભય અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અથવા વિવાદ તમને હતાશ કરી શકે છે. સમયસર પૂરતું ભોજન અને ઊંઘ ન મળવાથી થાક લાગશે. મિત્રો સાથે વિવાદ અથવા મતભેદ થવાની શક્યતા છે. આજે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. તમારે પૈસા બચાવવા માટે પોતાને પ્રેરિત કરવાની જરૂર પડશે. તમને તમારા બાળકો અંગે કેટલીક ચિંતાઓ હોઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે બેદરકારી ટાળો.

કુંભ: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ત્રીજા ભાવમાં છે. આજે, તમે માનસિક રાહતનો અનુભવ કરશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. મિત્રો અને પડોશીઓ સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે. જ્યારે સંબંધીઓ અને મિત્રો તમારા ઘરે આવે ત્યારે તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે વ્યવસાયિક યાત્રાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે પ્રિયજનોને મળી શકશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. કોઈપણ જૂની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. બપોર પછી તમે વધુ ઉર્જાવાન અનુભવશો. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે.

મીન: આજે બુધવાર, 3 ડિસેમ્બર 2025, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં છે. તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખો. કોઈની સાથે સંઘર્ષ શક્ય છે. તમારે નાણાકીય બાબતો અને વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. નકારાત્મકતા તમારા મન પર હાવી થશે તેથી નકારાત્મક વિચારોને પોતાની દૂર રાખો. ખાનપાન પર ધ્યાન નહીં રાખવાથી આપનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. વ્યવસાયિકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. નોકરી કરતા લોકોએ પણ ફક્ત તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

