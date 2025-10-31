31 ઓક્ટોબર, 2025નું રાશિફળ, આજે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને નાણાકીય નુકસાની અને ચિંતાનો સામનો
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને આજે સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કામો પૂરા ન થવાથી પણ પરેશાન રહેશો.
Published : October 31, 2025 at 7:12 AM IST
મેષ: શુક્રવાર, 31 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમને વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત સફળતા મળશે. તમારી આવક વધશે. તમે આખો દિવસ આનંદ-પ્રમોદ અને મનોરંજનમાં આપ દિવસભર વ્યસ્ત રહી શકો છો. આજે તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં થોડી નવીનતા ઉમેરશો. આપ આપના ઘરને સજાવવામાં પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે વાહનનો આનંદ પણ માણશો. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમ માટે બહાર જવાનું આયોજન કરશો. તમે કોઈ સુંદર સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃષભ: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિકસાવવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. નવી યોજનાઓ તમને વ્યવસાયિક લાભ લાવશે. જોકે, સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. બપોર પછી અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ વિકસિત થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો મીટિંગમાં હાજરી આપી શકે છે અને પ્રમોશન મેળવી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ જશે.
મિથુન: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ખાવાની આદતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. નકારાત્મક વિચારો દૂર કરીને તમે ખુશ થશો. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ મુશ્કેલી તરફ દોરી શકે છે. શક્ય હોય તો તેમને ટાળો. અચાનક યાત્રા શક્ય છે. બપોર પછી તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. જૂની ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. તમને લેખન અથવા સાહિત્યિક કાર્યોમાં ખાસ રસ હશે. વ્યવસાયિક વૃદ્ધિ માટે નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવશે. નોકરી કરતા લોકોએ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
કર્ક: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ થઈ શકે છે. મનોરંજક અને આનંદપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ આનંદ લાવશે. મિત્રોનો સંગાથ તમારા આનંદને બમણો કરશે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને કામ બોજ લાગશે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારી વાણીમાં કઠોર ન બનવાનું ધ્યાન રાખો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.
સિંહ: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરી શકો છો. ભાગીદારીના કાર્યથી લાભ થશે. નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. વ્યાજ અને દલાલીથી આવક વધવાની શક્યતા છે. આવક મેળવવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. સારા કપડાં અને સારા ખોરાકથી આનંદ થશે. ટૂંકી યાત્રાઓ અથવા મુસાફરી શક્ય છે. આજે તમને તમારી નોકરીમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
કન્યા: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. કપડાં અથવા ઘરેણાંની ખરીદી તમારા માટે રોમાંચક અને આનંદપ્રદ રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલ કાર્ય તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને પણ સમય અનુકૂળ લાગશે. તેઓ તેમના વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં પણ ફાયદો થશે.
તુલા: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમારે સ્થાયી મિલકતના મામલાઓમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. ખાતરી કરો કે કોઈ પારિવારિક વિવાદ ન થાય. બપોર પછી તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમારી ઉર્જા જળવાઈ રહેશે, જેનાથી તમે તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. આજે અપરિણીત યુગલોના લગ્ન થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો.
વૃશ્ચિક: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ છે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. તમને સ્થાયી મિલકત સંબંધિત કામમાં સફળતા મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધોમાં પ્રેમ રહેશે. બપોર પછી તમે અધૂરા કાર્યોથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમને બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે.
ધનુ: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આધ્યાત્મિક ઝુકાવ માટે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. તમને આર્થિક લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. કોઈપણ માનસિક દ્વિધા દૂર થશે. શરીર અને મન બંને સ્વસ્થ રહેશે. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
મકર: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. વ્યવસાય માટે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. જીવનમાં તમારી ખુશી પણ વધશે. બપોરે, કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાથી નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે, જેનાથી હતાશા પણ વધી શકે છે. તમે શેરબજારમાં મૂડી રોકાણ કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી સમય સારો છે. જોકે, બહાર બેદરકારીથી ખાવા-પીવાનું ટાળો.
કુંભ: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. વાહન ચલાવતી વખતે અથવા નવી સારવાર શરૂ કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. બપોર પછી, બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. માનસિક શાંતિ પ્રવર્તશે. ચિંતા અને તણાવ દૂર થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા પ્રેમ સંબંધ મધુર બનશે.
મીન: મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક રહેશે. નવો સંબંધ બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુગલો તેમના લગ્નને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકશે. પ્રવાસનું આયોજન થશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. બપોર પછી, તમારે તમારા બધા કામમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. સરકારી કામ અટકી શકે છે. સખત મહેનત છતાં, તમને ઓછા પરિણામો મળશે. આ સમય દરમિયાન, તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ રહેશે. થાક તમને અસ્વસ્થતા અનુભવશે.
