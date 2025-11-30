રવિવાર 30 નવેમ્બર 2025નું રાશિફળ, કેવો રહેશે મહિનાનો છેલ્લો દિવસ ? વાંચો ભવિષ્યકાળ
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તેથી, બધા જ લોકોએ સાવધ રહેવાની જરૂર રહેશે. વાંચો વિસ્તારથી...
Published : November 30, 2025 at 7:09 AM IST
મેષ: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થશે. તમને શરદી, ખાંસી અથવા તાવ આવી શકે છે. ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના કોઈ દવા ન લો. આજે તમે સામાજિક અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. રોકાણો અંગે સાવધાની રાખો. આકર્ષક ઓફરોમાં ન પડો. જમીન અને મિલકતના દસ્તાવેજોમાં છેતરપિંડી થવાની શક્યતા છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારી પાસે નિર્ણય લેવાની શક્તિનો અભાવ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર કામનો ભારે બોજ આવી શકે છે. તણાવ ટાળો.
વૃષભ: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર આજે આપના અગીયારમાં ભાવમાં છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. તમારા પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે આનંદ માણવામાં સમય પસાર કરી શકશો. તમારો વ્યવસાય વધશે, અને તમારી આવક પણ વધશે. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુસાફરી કરી શકો છો. તમને સમાજમાં માન મળશે. નવા લોકો સાથે તમારા સંપર્કો વધશે, અને આનાથી લાભ થશે. તમારા બાળકો અને પત્ની તરફથી સારા સમાચાર મળવાથી તમે આનંદનો અનુભવ કરશો.
મિથુન: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમને સાથીદારો તરફથી પણ ટેકો મળશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ માન મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. સરકારી ક્ષેત્રમાં તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યની સાથે, વૃદ્ધિ પામેલા ભાગ્યની તકો પણ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, મંદિરોની મુલાકાત અને ધાર્મિક યાત્રાઓ આનંદ લાવશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. વિદેશ યાત્રા કરવા માંગતા અને નોકરીમાં રહેલા લોકોને પણ લાભ થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બીમારીને કારણે દવા પર ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. તમારા ક્રોધ અને વાણી પર સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. બહાર ખાવાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર હાવી બનશે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓમાં ન જોડાવાનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન આધ્યાત્મિક સમર્થન તમને સાંત્વના આપશે.
કન્યા: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખાસ કરીને બહાર ખાવાનું ટાળો. આજે તમે વધુ ગુસ્સે થશો, તેથી તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો તરફથી આક્રમક વર્તન તકલીફનું કારણ બની શકે છે. ઘણા પૈસા ખર્ચ થશે. જળાશયોમાં જવાનું ટાળો અને નિયમો વિરુદ્ધ કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ ન લો. કામ પર મનસ્વીતા ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે મધ્યમ સમય રહેવાની શક્યતા છે.
તુલા: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આપનો આનંદ-પ્રમોદથી પસાર થવાનો છે. મિત્રોનો સાથ જીવનમાં ઉન્નતિ લાવશે. તમે નવા કપડાં ખરીદી શકો છો અને ઘરેણાં ખરીદવાનું મન કરી શકો છો. તમારી શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી સારી રહેશે, અને તમને અન્ય લોકો તરફથી માન-સન્માન મળશે. ભાવતું ભોજન મળી શકે છે, પરિણીત યુગલોમાં રોમાંસ પ્રવર્તશે. કામના સ્થળે આપ આપના ઉપરી અધિકારીઓના પ્રિય બની રહેશો. બની શકે કે કોઈ નવું કામ આપને મળી શકે, તમારા વ્યવસાયમાં લાભના યોગ છે.
વૃશ્ચિક: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘરેલુ જીવનમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે અધૂરા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે મિત્રોને મળશો, અને સ્ત્રીઓને તેમના માતાપિતા તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને નાણાકીય લાભ થશે. બાકી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. તમે કોઈ મોટી રોકાણ યોજના પણ બનાવી શકો છો.
ધનુ: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારી પાસે શારીરિક અને માનસિક ઉર્જા અને તાજગીનો અભાવ રહેશે. પરિવારમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ તમને હતાશ કરશે. અનિદ્રા તમને પરેશાન કરશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. જાહેર જીવનમાં અપમાનની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાન થશે. બિનજરૂરી ખર્ચ પણ તમને ચિંતા કરાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથે વિચારો સુમેળમાં રહેશે નહીં.
મકર: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સુખદ રહેશે. અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ તમને તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. મન પ્રફુલ્લિત રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ મેળવી શકો છો. ભાગીદારીનું કાર્ય ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. તમે આજે કંઈક નવું શરૂ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેની મુલાકાત પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ લાવશે.
કુંભ: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણના કારણે તમારાાં નિર્ણાયકતાનો અભાવ પેદા થશે. કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને તમારી ચિંતા વધશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું અસ્થિર રહેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો, નહીં તો પરિવારના સભ્યો સાથે વાદ-વિવાદ થઈ શકે છે. કામમાં સફળતા મેળવવામાં સમય લાગી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ અને નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. તેમ છતાં, ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
મીન: રવિવાર 30 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આપનો દિવસ આનંદ-પ્રમોદથી ભરેલો રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈ શુભ ઘટના બનવાની શક્યતા છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે પણ દિવસ સારો છે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. તમે ક્યાંક પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમને શારીરિક અને માનસિક આનંદનો અનુભવ થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. કામના સ્થળે આપને કોઈ નવું કામ પણ મળી શકે છે.