શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્યનું સાચવવું, વાદ-વિવાદથી બચવું
આજે મકર રાશિના જાતકો પોતાની વાણી પર સંયમ રાખશે, તો તેઓ મુશ્કેલીઓથી બચી શકશે. કામના સ્થળો કોઈ જૂનો વિવાદ ફરી સર્જાઈ શકે છે. RASHIFAL 2025
Published : November 29, 2025 at 7:06 AM IST
મેષ: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. જે આપની રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિત્રો સાથે દોડાદોડ અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પસાર થશે. તમારે પૈસા પણ ખર્ચવા પડી શકે છે. તમે નવા મિત્રો બનાવી શકો છો, જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને વડીલોનો પણ સહયોગ મળશે, અને તેમને મળવાથી તમારો આનંદ વધશે. દૂર અથવા વિદેશમાં રહેતા બાળકો અથવા સંબંધીઓ વિશે તમને સારા સમાચાર મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે.
વૃષભ: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરશો. ભાગ્ય આપના પક્ષમાં છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ દિવસ સારો છે. તેમની આવક વધશે અને તેમને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને સરકારી લાભ મળી શકે છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં સુમેળ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારી પ્રશંસા કરશે અને તમારું મનોબળ વધારશે. તમે ઘણા દિવસોથી બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. પતિ-પત્ની વચ્ચે રોમાંસ જળવાઈ રહેશે.
મિથુન: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમે થાક અને સુસ્તી અનુભવશો. કામ યોજના મુજબ પૂર્ણ ન થઈ શકે. તમે ચિંતિત રહેશો. કામ પરના સાથીદારો તમને નિરાશ કરશે. આજે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ વિવાદ ટાળો. નહિંતર, તમને નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારા વિરોધીઓથી સાવધ રહો. વ્યવસાયમાં નુકસાન ટાળવા માટે, વધુ પડતો લોભ ટાળો. તમારું પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. આજે તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. અણધાર્યો ખર્ચ તમને ચિંતા કરશે. દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે અનુકૂળ રહેશે.
કર્ક: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મકતા વૈચારિક રીતે પ્રબળ રહેશે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવશો. જેનાથી આપનું મન કામમાં નહીં લાગે. તમને નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર પણ સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. નવા પરિચિતો પણ ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થશે નહીં. સરકાર વિરોધી વલણોથી દૂર રહેવું ફાયદાકારક રહેશે.
સિંહ: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદોને કારણે તમે ઉદાસીનો અનુભવ કરશો. તમારા પતિ કે પત્નીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. આને કારણે, તમે સાંસારિક બાબતોથી દૂર રહેશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ મુશ્કેલીઓ આવશે. તમારા પ્રિયજન જે કંઈ કહે છે તેનાથી તમને ખરાબ લાગશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. નોકરી કરતા લોકોએ ધીરજથી દિવસ પસાર કરવો જોઈએ. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મિત્રોને મળીને તમને ખૂબ આનંદ થશે. નાણાકીય મોરચે, કોઈપણ નવા રોકાણ પ્રત્યે આકર્ષાયા પહેલા તેની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરો.
કન્યા: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ તમને ખુશી આપશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલ કોઈપણ તણાવ ઓછો થશે. તમે તમારા પ્રિયજનો સાથે ઘણો સમય વિતાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો રાહત લાવશે. તમે કામ પર સફળતા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરશો. તમારા સાથીદારો સહાયક રહેશે અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારા વ્યવસાયિક હરીફો તરફથી નુકસાન થવાની સંભાવના છે. જોકે, ધીરજ રાખો અને ફક્ત તમારા કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વ્યવસાયમાં ઉતાવળિયા નિર્ણયો ન લેવા.
તુલા: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારી કલ્પના અને સર્જનાત્મકતાનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. આનાથી તમને કામ પર પ્રશંસા મળશે. તમને બૌદ્ધિક કાર્યો અથવા ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનો આનંદ મળશે. મીટિંગ્સમાં, તમને તમારા વિચારો માટે આદર મળશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે, જે પ્રગતિ કરશે. તમને મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ તમારો દિવસ સારો રહેશે. જોકે, વધુ પડતા વિચારો તમને વિચલિત કરશે. આજે તમારા બધા કાર્યો માનસિક તાજગી સાથે પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. રોકાણને લઈને હાલ પુરતી કોઈ યોજના ન બનાવો.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. કામ પર સહયોગનો અભાવ નિરાશાની લાગણી પેદા કરશે. સંબંધીઓ સાથેના સંઘર્ષ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. નાણાકીય નુકસાન અને સામાજિક બદનામી થવાની શક્યતા છે. આજે કોઈપણ જમીન, મિલકત અથવા વાહન વ્યવહાર ટાળો. કોઈપણ પાણી ભરાયેલા વિસ્તારથી દૂર રહો. ધીમેથી વાહન ચલાવો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ સમય અનુકૂળ નથી. મોસમી બીમારીનું જોખમ છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિસ્થિતિને સામાન્ય બનાવવા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
ધનુ: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે રહસ્યવાદ અને આધ્યાત્મિકતા તરફ આકર્ષિત થશો. તમે આ વિષયોમાં ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને નવું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળશે. તમે કામમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવા પ્રયાસો પ્રત્યે ઉત્સાહી રહેશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમારું મન ખુશ રહેશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે, જેનાથી નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનાવવાના તમારા પ્રયાસો સફળ થશે.
મકર: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને ઘણી મુશ્કેલીઓ ટાળવામાં મદદ મળશે. તમારે આજે સાવધાનીપૂર્વક વાત કરવી જોઈએ. કામ પર જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે નાના મતભેદ તમને માનસિક તકલીફ આપી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તમે શેરબજારમાં અથવા સટ્ટામાં રોકાણ કરી શકો છો. તમને માનસિક ભય અને અસંતોષનો અનુભવ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કોઈ બાબતમાં બિનજરૂરી ચિંતા રહેશે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમારૂ સકારાત્મક વલણ તમને નુકસાનથી બચાવી શકે છે.
કુંભ: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશનુમા રહેશે. સંબંધીઓ, મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. બહાર ફરવાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉત્સાહ રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે તમારા હૃદયની લાગણીઓ શેર કરીને ખુશ અનુભવી શકો છો. આજે બહાર જતી વખતે સાવધાની રાખો. મોસમી બીમારીઓનો ભય રહેશે. આ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક દિવસ છે. તમે આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં ઊંડો રસ લેશો. કામના સ્થળે ધ્યાન આપવાથી તમને મોટા ટાર્ગેટ પૂર્ણ કરવામાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં વધારાની મહેનત તમને વધુ નફો મેળવવામાં મદદ કરશે.
મીન: ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 29 નવેમ્બર, 2025ના રોજ કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવાશે. પરિણામે, તમે માનસિક ચિંતા અનુભવશો. કામ પર તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનું મન થશે નહીં. વધતા કામકાજના ભારણથી તમે ચિંતા કરી શકો છો. આજે, તમારે ધાર્મિક હેતુઓ માટે ખર્ચ કરવો પડશે. તમારે તમારા પરિવારથી દૂર રહેવું પડશે. કોર્ટના મામલાઓમાં ખૂબ કાળજી રાખો. તમારી કોઈ સાથે દલીલ થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોઈપણ નવા રોકાણ અંગે લાલચ ટાળો. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સમય સામાન્ય છે. તમારા વિવાહિત જીવનમાં, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું પણ સન્માન કરવું પડશે.