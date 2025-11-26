બુધવાર, 26 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: તુલા રાશિના જાતકોએ મુસાફરીએ ટાળવી અને વાદ-વિવાદથી બચવું
Published : November 26, 2025 at 7:06 AM IST
મેષ: ચંદ્ર આજે બુધવાર, 26 નવેમ્બર, 2025ના રોજ મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરેલુ બાબતો વિશે વિચાર-વિમર્શ કરશો. તમે તમારા ઘરને ફરીથી ડિઝાઇન કરશો અને તેને એક નવો રૂપરંગ આપવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. કામ પર, તમે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા કામમાં સરકારી સહાય મળી શકે છે. બપોર પછી ભારે કામના બોજને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન, તમારે નકારાત્મક વિચારો ટાળવા જોઈએ.
વૃષભ: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશ પ્રવાસમાં રસ ધરાવતા લોકોને તક મળી શકે છે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ જોવા મળી શકે છે. તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કરી શકશો. લાંબી યાત્રા શક્ય છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરી શકો છો. તમે તમારા બાળકોની પ્રગતિથી પણ ખુશ થશો. કોઈપણ જૂની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
મિથુન: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ સમસ્યાથી બચવા માટે તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકોએ આજે ફક્ત પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. વ્યવસાયિક હરીફો તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. બીમાર લોકોએ આજે કોઈપણ નવી સારવાર પદ્ધતિઓ અજમાવવાનું ટાળવું જોઈએ. ખર્ચમાં વધારો થવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ થશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી તમારું મન હળવું થશે. જોકે, બપોર પછી તમારો દિવસ સકારાત્મક રહેશે.
કર્ક: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. પ્રેમ અને સ્નેહની લાગણીઓથી ભરપૂર, તમારું મન કોઈ ખાસ વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશે. તમારો દિવસ મનોરંજન અને મોજશોખમાં પસાર થશે. તમે નવી વસ્તુઓ, કપડાં, ઘરેણાં અને વાહનો પણ ખરીદી શકો છો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. લગ્નજીવન સુખી રહેશે. વિદેશ વેપારમાં નફો થઈ શકે છે. ભાગીદારી પણ નફાકારક સાબિત થશે.
સિંહ: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ અને ઉત્સાહમાં સમય પસાર કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને માન અને સન્માન મળશે, તેના કારણે ખુશીનો અનુભવ થશે. ઓફિસમાં સહકર્મચારીઓ તમને કામ પર મદદ કરશે. તમને બીમારીથી રાહત મળશે. તમને તમારા મોસાળમાથી સારા સમાચાર મળશે, જે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય ખૂબ સારો છે. વરિષ્ઠોની મદદથી, તમે કોઈપણ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
કન્યા: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની પણ શક્યતા છે. પેટની સમસ્યાઓને કારણે સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં અવરોધ આવશે. અણધાર્યા પૈસા ખર્ચ થશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ અને નવા કરારો અસફળ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ક્યાંક બહાર જઈ શકો છો. નવા લોકોને મળવું સુખદ રહેશે. આજે રોકાણોથી દૂર રહો.
તુલા: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રહેશો, જેના કારણે આપના મનમાં ચિંતાની ઉથલ-પાથલ થશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાદ-વિવાદ શક્ય છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ દેખાઈ રહ્યો નથી. તમારે પરિવાર, મિલકત અથવા જમીન સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. નોકરી કરતા લોકોએ કામ પર કોઈપણ વિવાદથી બચવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય માટે આ સારો સમય નથી. તમારે બહાર જવાનું, ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરી શકશે. તમે ભાઈ-બહેનો સાથે કૌટુંબિક બાબતોની ચર્ચા કરશો અને ઘરગથ્થુ યોજનાઓ બનાવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ હશે. મુસાફરી પણ શક્ય છે.
ધનુ: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થશે. પસ્તાવો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજણો મતભેદ તરફ દોરી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ઉભા થશે. ઓફિસના કામમાં ઇચ્છિત સફળતાનો અભાવ રહેશે. નબળો મૂડ યોગ્ય નિર્ણયોમાં અવરોધ લાવશે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ વિષય પર કોઈ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. દૂરના સંબંધીઓ સાથે તમારી વાતચીત થશે, જે તમારો મૂડ હળવો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
મકર: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ રહેશો. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળતા આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે ભવ્ય ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમને સારા કપડાં અને ઘરેણાં પહેરવાની તક મળશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં સંતોષ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. આ તમારા માટે લાભદાયી સમય રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે કોઈપણનો પક્ષ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. અન્ય લોકોના વિવાદોથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે. કોઈની સાથે નાણાકીય લેવડ-દેવડથી બચવું જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં બહારના લોકો સાથે મતભેદ અથવા વિવાદ પણ થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. બીજાનું ભલું કરતી વખતે પોતાને નુકસાન ન પહોંચાડવાનું ધ્યાન રાખો. અકસ્માતનો ભય રહેશે.
મીન: ચંદ્ર આજે મકર રાશિમાં છે. જે આપની રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. કામ પર તમારી આવક વધશે. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી પણ લાભ થઈ શકે છે. તમે નવા મિત્રો બનાવશો, અને આ મિત્રતા ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે કોઈ શુભ પ્રસંગે હાજરી આપવી પડી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર પણ જઈ શકો છો. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. આજે નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે કેટલીક મોટી રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ક્યાંક રોકાણ કરવાની યોજના બનાવશો.