સોમવાર, 24 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ, કન્યા રાશિના જાતકોએ વાદ-વિવાદથી બચવું, બિનજરૂરી ખર્ચ મુંઝવશે
આ રાશિના જાતકોને વિરોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે, સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. અભ્યાસ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી.
Published : November 24, 2025 at 6:56 AM IST
મેષ: આજે 24 નવેમ્બર, 2025, સોમવારના દિવસે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. તમારો ગુસ્સો કોઈપણ કામ કે સંબંધને બગાડી શકે છે. તમારા શરીરમાં ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. માનસિક બીમારી તમને નિરાશાજનક લાગશે. તમે કોઈ ધાર્મિક કે શુભ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશો. તમારે તીર્થયાત્રા પર જવાની જરૂર પડી શકે છે. કામ, વ્યવસાય અથવા ઘરે કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃષભ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. કાર્યમાં વિલંબથી સફળતા મળશે. શારીરિક અસ્વસ્થતાના કારણે આપ નિરાશા અનુભવશો. વધુ પડતા કામના ભારણથી થાક અને માનસિક બેચેની થશે. મુસાફરીમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા છે. તમને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. યોગ અને ધ્યાન માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, ધ્યાન રાખો કે તમારા પ્રિયજન સાથે મતભેદ ન થાય.
મિથુન: ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ આનંદ અને ખુશીનો રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે મુસાફરી કરવાનો અથવા પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેવાનો આનંદ માણશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો સ્વાદ માણી શકશો. તમે નવા કપડાં પણ ખરીદી શકો છો. તમે વાહનની વૈભવી સુવિધાનો પણ આનંદ માણશો. એવા સંકેતો છે કે તમારા માન અને લોકપ્રિયતામાં વધારો થશે.
કર્ક: ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજે તમને સફળતા અને આનંદ મળશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમને કામ પર લાભ મળી શકે છે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે મિત્રો સાથે ખુશીના ક્ષણો વિતાવી શકશો. જીવનસાથી સાથે તમારા વિચારો મળશે. તમે ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. આપના પ્રેમ જીવન સંતોષ જણાશે અને આપના પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવો આપને ગમશે.
સિંહ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. સર્જનાત્મક અને કલાત્મક કાર્યો માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમે લેખન, ફોટોગ્રાફી, સંગીત અથવા નૃત્ય કરી શકો છો. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરી શકશે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. માનસિક એકાગ્રતા માટે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
કન્યા: ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમારે વિરોધ સહન કરવા માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર રહેશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. મનમાં ચિંતાનો ભાર હોવાના કારણે આપને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ થશે, પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. અભ્યાસ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. સ્થાવર મિલકત અને વાહનો સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ શક્ય છે.
તુલા: આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ શુભ અને ફળદાયી રહેશે. પરિવાર અને ભાઈ-બહેનો સાથે સારા સંબંધો રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ઘરના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશો. નાના ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા સફળ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. પ્રવાસનું આયોજન થશે. નવા કાર્ય માટે દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. મૂડી રોકાણકારો માટે સારો દિવસ છે. આજે ભાગ્યમાં વધારો થવાનો દિવસ છે. તમે તમારા બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે ધનુ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. ઘરેણાં અને અત્તર ખરીદવામાં આવશે. તમે તમારી પ્રભાવશાળી વાણીથી બીજાઓને મોહિત કરી શકશો. તમને સંપત્તિ મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ ચર્ચા કરશો. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. તમે આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરી શકો છો.
ધનુ: ચંદ્ર આજે ધનુ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. ઉદ્યોગપતિઓને આજે નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. નાણાકીય લાભ થશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિણામે, કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓનો સમય સારો રહેશે અને તેઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
મકર: ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં છે. આપની રાશિથી ચંદ્ર બારમાં ભાવમાં છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં તમારી રુચિ તમને વ્યસ્ત રાખશે અને ખર્ચ પણ થશે. કોર્ટ સંબંધિત બાબતો ઊભી થશે. વ્યવસાયિક કાર્યોમાં અવરોધ આવશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો શક્ય છે. તમને શારીરિક ઉર્જા અને માનસિક ખુશીનો અભાવ અનુભવાશે. તમારા પ્રયત્નો માટે અપૂરતા પરિણામોને કારણે નિરાશા પણ આવી શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે.
કુંભ: ચંદ્ર આજે ધનુ રાશિમાં છે. તમે નવા સાહસો શરૂ કરી શકશો અથવા આયોજન કરી શકશો. તમે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં લાભનો અનુભવ કરશો. મિત્રો તમારી પ્રગતિમાં મદદરૂપ થશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. તમને સુંદર સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા બાળકો પ્રગતિ કરશે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. અપરિણીત યુગલો લગ્ન માટેની વાતો ક્યાંક થઈ શકે છે.
મીન: ચંદ્ર આજે ધનુ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ ખૂબ જ શુભ રહેશે. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓના આશીર્વાદથી આનંદ અને ખુશી મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ અને સફળતાનો અનુભવ કરશે. તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ પ્રાપ્ત થશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળશે. માન અને સન્માન વધશે. પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. તમારું સાંસારિક જીવન આનંદપ્રદ રહેશે.