23 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: રવિવારે સિંહ રાશિના લોકોને પ્રેમમાં મળશે સફળતા, તમામ કાર્યો થશે પૂર્ણ
આજના દિવસે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી આનંદ થશે.
Published : November 23, 2025 at 6:57 AM IST
મેષ: 23 નવેમ્બર, 2025 રવિવારના રોજ, ધનુ રાશિનો ચંદ્ર આપના નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગુસ્સો તમારા કામ અને સંબંધોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમે ઉગ્રતા અને બેચેની અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ પણ શક્ય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા માટે, તમારા પ્રિયજનના વિચારોને પ્રાથમિકતા આપવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ ઉતાર-ચઢાવ આવશે. તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમ અથવા ધાર્મિક સમારોહમાં હાજરી આપી શકો છો.
વૃષભ: આજે ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક બીમારી અને કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી ખાવાની આદતોમાં શું સાચું છે અને શું ખોટું છે તેનું ધ્યાન રાખો. ભારે કામના ભારણને કારણે, તમે કોઈ બાબતમાં અસ્વસ્થતાની લાગણી અનુભવી શકો છો. મુસાફરીમાં પણ વિક્ષેપ પડી શકે છે. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા તરફ વળીને માનસિક શાંતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદોને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરશો.
મિથુન: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા દિવસની શરૂઆત ઉર્જા અને ઉત્સાહ સાથે થશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર જશો અને પાર્ટીનું આયોજન થશે. તમને મનોરંજનમાં રસ હશે. આજે, તમે સારા કપડાં, સારું ભોજન અને વાહનનો આનંદ માણી શકો છો. તમારા વૈવાહિક સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે. તમે નવા મિત્રો તરફ આકર્ષિત થશો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.
કર્ક: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સારો રહેવાનો છે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. સુખદ ઘટનાઓ બનશે. તમે જે પણ કરશો, તેમાં તમને સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર થશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમની નોકરીમાં લાભ થશે. તેમને ગૌણ અને સહકાર્યકરો તરફથી લાભ થશે. મિત્રોને મળવાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે. તમે તમારા શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો.
સિંહ: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્યમાં કંઈક નવું બનાવવા માટે પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે, કારણ કે આ સમય અનુકૂળ છે. તમને પ્રેમમાં સફળતા મળશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી તમને આનંદ થશે. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી મદદ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધાર્મિક અને લોક કલ્યાણના કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. કોઈપણ જૂના વિવાદોનું નિરાકરણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.
કન્યા: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે કેટલીક પ્રતિકૂળતાઓ માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે, અને તમારું મન ચિંતાથી ભરેલું રહેશે. તમારી માતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, અથવા તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલો મતભેદનું કારણ બની શકે છે. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. ઘર કે વાહન ખરીદવા કે વેચવા માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. વિરોધ ટાળવા માટે, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત જાળવી રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.
તુલા: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે ભાગ્યશાળી રહેશો અને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના તમારા પ્રયાસો સકારાત્મક પરિણામો આપશે. તમારે સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવા માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડશે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સુધરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો.
વૃશ્ચિક: ધન રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં સંઘર્ષ અથવા મતભેદ થવાની સંભાવના છે, તેથી સાવચેત રહો. તમારે તમારા પ્રિયજનોના મંતવ્યોનો પણ આદર કરવો જોઈએ. તમારે નકારાત્મકતા ટાળવી જોઈએ. આજે કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. પૈસા બગાડવાનું ટાળો. તમે શરીર અને મનમાં બેચેની અનુભવશો. તમને શરદી અને તાવ આવી શકે છે. તમારે બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો, આજે આરામ કરો અને તમારો મોટાભાગનો સમય એકલા વિતાવો.
ધનુ: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારે ધાર્મિક અથવા સામાજિક કાર્ય માટે ક્યાંક મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય તાજગી અને ખુશી લાવશે. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બનશે. સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે; તમે આજે મુશ્કેલ વિષય પર તમારા અભ્યાસ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
મકર: ધનુ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશે. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ કરશો. પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે, કારણ કે તમારા શબ્દો તેમને નારાજ કરી શકે છે. તમારી મહેનતના અનુરૂપ પરિણામોના અભાવથી તમે નિરાશ થશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. આજે બહાર ખાવાનું કે બહાર જવાનું ભવિષ્યમાં તમારા માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં મતભેદો પેદા થઈ શકે છે, જેના કારણે તમે પરેશાન થઈ શકો છો.