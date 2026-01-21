21 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: બુધવારે મેષ રાશિના જાતકોના પૈસા ખર્ચાશે, મળશે સારા સમાચાર
આજે, આ રાશિના જાતકોને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ દિવસ ખૂબ જ શુભ રહેશે.
Published : January 21, 2026 at 7:05 AM IST
મેષ: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમે સામાજિક કાર્ય અને મિત્રો સાથે દોડધામ ભર્યો દિવસ પસાર કરી શકો છો, જેમાં પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. જોકે, તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમે આદરણીય વ્યક્તિઓને મળશો. તમને દૂરના સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. યાત્રા શક્ય છે. અપરિણીતો માટે સગપણ નક્કી કરવાનો સારો દિવસ છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા મતભેદોને ઉકેલવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ ફાયદાકારક રહેશે.
વૃષભ: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. નવા સાહસ શરૂ કરનારાઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફાકારક પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. પ્રમોશન આનંદ લાવી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવા રસ્તા ખુલતા દેખાશે. તમને સરકાર તરફથી લાભના સમાચાર મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. પ્રેમ માટે આજનો દિવસ સારો છે. આજે તમે કોઈની સાથે તમારા વિચારો શેર કરી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ થોડો પ્રતિકૂળ રહી શકે છે. તમે માનસિક ચિંતા અને શારીરિક થાકનો અનુભવ કરશો. તમારામાં કામ કરવાનો ઉત્સાહ ઓછો રહેશે. કામ પર, ઉપરી અધિકારીઓ અને સાથીદારોનું વર્તન નકારાત્મક રહેશે. પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. જોકે, દિવસ ધીરજથી પસાર કરો અને મોટાભાગનો સમય મૌન રહો.
કર્ક: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે તમારે દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. વધુ પડતો ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો અને આજે નિયમો વિરુદ્ધ કંઈપણ કરવાનું ટાળો. ભગવાન અને આધ્યાત્મિકતાને યાદ કરવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. બપોર પછી, પરિસ્થિતિ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે આ સમય દરમિયાન સકારાત્મક રહેશો. પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે.
સિંહ: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. વિવાહિત જીવનમાં, તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ તમે ઘરમાં કોઈના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને સામાજિક જીવનમાં સફળતા મળશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. બિનજરૂરી ખર્ચની પણ શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય રહેશે.
કન્યા: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજે, તમે બધી બાબતોમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરશો. વ્યાવસાયિક મોરચે તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર પણ બધાનો સહયોગ મળશે. તમારા વિરોધીઓની યોજનાઓ સફળ થશે નહીં. તમે વ્યવસાયમાં ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે નવી યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પણ પ્રયાસો કરી શકો છો. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે, જે તમને ખુશ રાખશે. સુખદ ઘટનાઓ બનશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જે લોકો બીમાર છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કોઈક પ્રકારે નાણાકીય લાભ થશે જે તમારા મનને ખુશ કરી દેશે.
તુલા: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લેશો. લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાની પ્રગતિથી સંતુષ્ટ થશો. નોકરીમાં રહેલા લોકો પણ તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે તેમની કુશળતાનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. વ્યવસાયમાં, તમારે બિનજરૂરી દલીલો અથવા ચર્ચાઓ ટાળવી જોઈએ. પાચન સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. બહાર ખાવાનું ટાળો. પ્રેમમાં, કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. કૌટુંબિક વિવાદો દરમિયાન મૌન રહેવું વધુ સારું છે. જોકે, તમારા જીવનસાથીનો ખાસ સહયોગ તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે.
વૃશ્ચિક: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. નાની-મોટી ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે માનસિક રીતે થાક અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી અથવા પ્રેમી સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમારે જમીન, મિલકત, વાહન ખરીદતી વખતે કે તેમના દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. બેદરકારી નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાથી તમને વધુ ચિંતા થઈ શકે છે. કામ પર ધીરજ રાખીને કામ ચાલુ રાખો. વ્યવસાયિકોનો પણ દિવસ સામાન્ય રહેશે.
ધનુ: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ગુપ્ત વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતાનો તમારા પર ખાસ પ્રભાવ રહેશે. તમારું મન શાંત અને ખુશ રહેશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે તમારી અર્થપૂર્ણ મુલાકાત થશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સહયોગ તમારી ખુશીને બમણી કરશે. તમે આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો જે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રોના આગમનથી તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. મુલાકાત માટે ટૂંકી યાત્રા જરૂરી હોઈ શકે છે. સંપત્તિમાં વધારો થવાની તક મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. તમે તમારા પરિવારની ખુશી માટે પૈસા ખર્ચવામાં ખુશ થશો.
મકર: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમારે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો જોઈએ. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ માટે ધીરજની જરૂર છે. તમારે તમારા ગૌણ અધિકારીઓ સાથે મીઠી વાત કરવાની જરૂર પડશે. આ તમારા પ્રેમ જીવન માટે મુશ્કેલ સમય છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકશો, જે ભવિષ્યમાં તમને નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. તમને આંખમાં દુખાવો થઈ શકે છે. નકારાત્મકતાથી દૂર રહો. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેઓ નવા અભ્યાસક્રમ તરફ પણ આકર્ષિત થઈ શકે છે.
કુંભ: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે સારો રહેશે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓને કામ પર ફાયદો થશે. વ્યવસાયિક લોકો પણ નાણાકીય લાભ મેળવી શકે છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે રહીને ખુશ થશો. તમે પરિવાર સાથે ભવ્ય ભોજનનો આનંદ માણશો. મિત્રો સાથે ફરવા જવાની યોજના બનશે, પરંતુ આજે તમારી વિચારસરણી અને આધ્યાત્મિક શક્તિ પણ સારી રહેશે. તમે લગ્નજીવનની મધુરતાનો આનંદ માણશો. તમને ભેટો અને પૈસા મળશે. આખો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. તમારી જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરીને તમને ખુશી મળશે.
મીન: આજે બુધવાર 21 જાન્યુઆરી 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજે, ઘણી માનસિક ચિંતા રહેશે. તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે ઓફિસના કામમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમે ગૌણ અધિકારીઓ સાથે પણ ખરાબ વર્તન કરી શકો છો. મોટાભાગનો સમય તમારા કામ પર કેન્દ્રિત કરવો વધુ સારું રહેશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે મૂડી રોકાણોમાં ખાસ કાળજી લેવાની જરૂર છે. સંબંધીઓ સાથે દલીલો ટાળો, કારણ કે વિવાદ મોટા ઝઘડામાં પરિણમી શકે છે. નાના ફાયદાથી લલચાશો નહીં. સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો. કોર્ટના મામલાઓને કાળજીપૂર્વક સંભાળો. આધ્યાત્મિકતા મનને શાંતિ લાવશે.