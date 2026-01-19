19 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ: સપ્તાહના પહેલા દિવસે આ રાશિના જાતકોની ખુલશે કિસ્મત
આજે ઘણી રાશિના જાતકોને સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ખર્ચાઓ પર પણ ધ્યાન રાખવું.
Published : January 19, 2026 at 7:09 AM IST
મેષ: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સરેરાશ ફળદાયી રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે બેસશો અને મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશો. તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં ફેરફાર કરવાની ઇચ્છા રાખશો. તમે કામ અથવા વ્યવસાયમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ વિષય પર ચર્ચા કરી શકો છો. સરકારી લાભ શક્ય છે. તમારે ઓફિસ સંબંધિત કામ માટે મુસાફરી કરવી પડશે. તમારા કામનો બોજ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં, તમે શારીરિક થાક અને થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવશો. તમારી માતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
વૃષભ: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. તેઓ નવી યોજનાઓ બનાવી શકશે. નવા વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીતથી તમને આનંદનો અનુભવ થશે. તમારે લાંબી યાત્રા કરવી પડી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. વધુ પડતા કામને કારણે તમે થાક અનુભવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.
મિથુન: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ પ્રતિકૂળ છે, તેથી દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ગુસ્સાને કારણે નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. દર્દીઓએ આજે કોઈપણ નવી સારવાર અથવા શસ્ત્રક્રિયા ટાળવી જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા વર્તનને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. વધુ પડતો ખર્ચ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. ઘરે અથવા કામ પર તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. કોઈ કારણોસર, તમે સમયસર ખોરાક મેળવી શકશો નહીં. ભગવાનની પૂજા કરવાથી શાંતિ મળશે.
કર્ક: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સામાજિક સન્માન અને વ્યવસાયિક નફો મળશે. તમે કપડાં અને વાહન ખરીદી શકશો. મનોરંજન, રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ અને મિત્રોને મળવાથી તમને આનંદનો અનુભવ થશે. તમારું લગ્નજીવન ખૂબ જ ખુશ રહેશે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય લાભ લાવશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. જોકે, સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી સમય મધ્યમ રહેશે. બહાર જમતી વખતે તમારે બેદરકારી ટાળવી જોઈએ.
સિંહ: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબતની ચર્ચા કરવામાં દિવસ વિતાવી શકો છો. દૈનિક કાર્યમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે નહીં. સખત મહેનત છતાં પરિણામ ઓછું આવશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ ચાલુ રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમે બપોર પછી ધીરજથી આગળ વધશો, તો તમારા કાર્યો પૂર્ણ થશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે.
કન્યા: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનમાં ચિંતા અને ભય પ્રવર્તશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે નહીં. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમને અપચોની ફરિયાદ થઈ શકે છે. મોસમી બીમારી થવાનું જોખમ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ શક્ય છે. તમને સ્ટોક-ટ્રેડિંગથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રિયજનોને મળવાની શક્યતા છે. મુસાફરી ન કરવી શ્રેષ્ઠ છે. જોકે, પ્રેમના મોરચે આજનો દિવસ સારો હોઈ શકે છે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ સમય વિતાવવાની તક મળશે.
તુલા: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની રાખો. વિચારોની ભરમાર તમને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ બનાવશે. તમે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે તમારી માતા અને સ્ત્રીવર્ગની ચિંતા થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા જાળવી રાખવા માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની વાતને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર પડશે. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. સમયસર ભોજન અને ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમે ચીડિયા થઈ શકો છો. કૌટુંબિક મિલકત અંગે સાવધાની રાખવી વધુ સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસ ખુશીથી પસાર કરશો. નવું કામ શરૂ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના કામ માટે પ્રશંસા મળી શકે છે. ઘરમાં ભાઈ-બહેનો સાથે સુમેળ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. આજે તમારા બધા કામ સફળ થશે. ભાગ્યમાં ફાયદાકારક પરિવર્તન આવશે. દુશ્મનો અને વિરોધીઓ તેમની યોજનાઓમાં નિષ્ફળ જશે. તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટ રહેશો.
ધનુ: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારમાં કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. પૈસા ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા કામમાં પણ અવરોધ આવશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. વ્યવસાય અથવા નોકરીમાં રહેલા લોકોને મતભેદ અથવા ગેરસમજનો સામનો કરવો પડી શકે છે. દૂર રહેતા મિત્રો અથવા સંબંધીઓનો સંપર્ક ફાયદાકારક સાબિત થશે. ધીરજથી દિવસનો સામનો કરો અને કોઈપણ ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો.
મકર: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમને કોઈ નવા કાર્યનો હવાલો પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે, પરંતુ પરિણીત લોકો તેમના ઘરેલુ જીવનમાં ખુશ વાતાવરણનો અનુભવ કરશે. વાહનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહો, કારણ કે ઈજા થવાનું જોખમ રહેલું છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને માનસિક શાંતિ મળશે. તમે આજે તમારા ખર્ચાઓ પર પણ નિયંત્રણ રાખી શકશો.
કુંભ: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય વ્યવહારો અને રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત બાબતોમાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારે આજે કોઈ પાસેથી પૈસા ઉધાર લેવાનું કે ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં સામાન્ય કરતાં વધુ નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. આજે તમે માનસિક રીતે કેન્દ્રિત રહેશો, પરંતુ ખર્ચ વધુ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખોટી જગ્યાએ તમારી મૂડીનું રોકાણ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. તમારા પરિવારના સભ્યો તમારી સાથે સહમત નહીં થાય. બીજાના કામકાજમાં દખલ કરવાનું ટાળો, કારણ કે આ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મૂંઝવણ ટાળો અને તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
મીન: આજે 19 જાન્યુઆરી 2026 સોમવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કૌટુંબિક અને સામાજિક બાબતોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રોને મળશો અને દિવસનો મોટાભાગનો સમય કોઈ પ્રિય મિત્ર સાથે વિતાવશો. તમારે તમારા મિત્રોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. તમારે કોઈ ખાસ જગ્યાએ મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમને દરેક પ્રયાસથી ફાયદો થશે. લગ્નઈચ્છુક લોકોનું સગપણ નક્કી થઈ શકે છે. તમે ઉત્સાહથી તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં, તમે નવી યોજના સાથે આગળ વધશો. નોકરી કરતા લોકોને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. તેમના કાર્યની પ્રશંસા પણ થઈ શકે છે, જોકે વધુ પડતા ઉત્સાહી કાર્યથી નુકસાન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય સારો રહે છે.