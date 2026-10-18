18 ઑક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજને મીન રાશિના જાતકોને મળશે માન-સન્માન, સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે
આજનો દિવસ આ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ ફળદાયી છે. આજે તમને તમામ કાર્યોમાં ધારી સફળતા મળશે
Published : October 18, 2026 at 8:22 AM IST
મેષ – આજ રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના નવમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો જરૂરી છે; ક્રોધ તમારા કામ કે સંબંધોને બગાડી શકે છે. તમને શારીરિક ઊર્જામાં ઘટાડો જણાઈ શકે છે અને માનસિક અસ્વસ્થતાને કારણે કોઈ પણ કામ કરવામાં ઉત્સાહનો અભાવ રહી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક કે શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો અથવા તીર્થયાત્રા પર જઈ શકો છો. કાર્યસ્થળ, વ્યવસાય કે ઘરમાં કોઈની સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે.
વૃષભ – આજે ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના આઠમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. તમારા કાર્યોમાં સફળતા મળતા વિલંબ થઈ શકે છે. શારીરિક અસ્વસ્થતાને કારણે તમે હતાશા અનુભવી શકો છો, અને કામના બોજને લીધે થાક તથા બેચેની રહી શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવવાની શક્યતા છે, તેથી કોઈ પણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. તમારા આહાર પર વિશેષ ધ્યાન આપો. યોગ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ તમને માનસિક શાંતિ જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં, તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ પણ પ્રકારના મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન – રવિવાર, 18 ઓક્ટોબર,2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજનો દિવસ આનંદ અને મનોરંજનથી ભરપૂર રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે પ્રસન્નતા અનુભવશો. તમે મિત્રો કે પરિવાર સાથે કોઈ પ્રવાસ અથવા પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણવાની તક મળશે અને તમે નવાં વસ્ત્રોની ખરીદી પણ કરી શકો છો. તમને વાહન સુખ પ્રાપ્ત થશે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠા તથા લોકપ્રિયતામાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
કર્ક – રવિવાર, 18 ઓક્ટોબર,2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજે તમને સફળતા અને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંત અને સુખદ રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને લાભ મળી શકે છે અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમારા કામની પ્રશંસા થશે. મિત્રો સાથે સમય વિતાવવો તમને ગમશે અને જીવનસાથી સાથે તમારો તાલમેલ સારો રહેશે. ઘરની જરૂરિયાતો પાછળ તમે નાણાં ખર્ચ કરી શકો છો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે અને તમે તમારા સાથી સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો.
સિંહ – આજના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજનો દિવસ સર્જનાત્મક અને કલાત્મક કાર્યો માટે ઉત્તમ છે; તમને લેખન, ફોટોગ્રાફી, સંગીત કે નૃત્યમાં રસ જાગી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને કોઈ નવું કામ કે જવાબદારી મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં તમારા ભાગીદાર સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરશે. તમને પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળવાની તક મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ માનસિક એકાગ્રતા જાળવી રાખવા માટે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયાસ કરજો.
કન્યા – રવિવાર, 18 ઓક્ટોબર,2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ચોથા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજે તમારે કેટલાક વિરોધનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડી શકે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું રહી શકે છે અને ચિંતાઓના બોજને કારણે તમે માનસિક અશાંતિ અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે અને માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને તમને ચિંતા થઈ શકે છે. અભ્યાસ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. સ્થાવર મિલકત કે વાહનોને લગતી સમસ્યાઓ આવી શકે છે અને બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે.
તુલા – આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના ત્રીજા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આ દિવસ તમારા માટે શુભ અને ફળદાયી રહેશે. પરિવારના સભ્યો અને ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે જીવનસાથી સાથે ઘરગથ્થુ બાબતો અંગે ચર્ચા કરી શકો છો. કોઈ નાના ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના સફળતાપૂર્વક પાર પડશે. આર્થિક લાભના સંકેતો છે અને તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. પ્રવાસના યોગ પણ બની રહ્યા છે. નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવા માટે આ એક શુભ દિવસ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. રોકાણકારો માટે આ દિવસ અનુકૂળ છે. આજનો દિવસ ભાગ્યશાળી છે; તમે તમારા તમામ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક – આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજે તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રોનું આગમન થઈ શકે છે અને તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમે ધાર્મિક કાર્યો પાછળ તેમજ ઘરેણાં કે સુગંધિત વસ્તુઓની ખરીદી પાછળ નાણાં ખર્ચ કરી શકો છો. તમારી વાકપટુતાથી તમે અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરી શકશો. આર્થિક લાભની અપેક્ષા રાખી શકાય છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી વાતચીત ખૂબ જ સુખદ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસપણે સફળતા મળશે. આજે તમે કોઈ નવા કાર્યની શરૂઆત પણ કરી શકો છો.
ધન – આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં બિરાજમાન હશે. વેપારીઓને, ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર સાથે સંકળાયેલા લોકોને મોટો લાભ મળી શકે છે. ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગ બની શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને જીવનસાથી સાથે સુખ અને સંતોષનો અનુભવ થશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમે ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે, તેઓ તેમના અભ્યાસ પર સારી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
મકર – આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. તમે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો, જેના કારણે અમુક ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તમારે કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીને લગતા મામલાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા વ્યાવસાયિક કાર્યોમાં અવરોધો આવી શકે છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમને શારીરિક ઊર્જા અને માનસિક ઉત્સાહમાં ઘટાડો જણાઈ શકે છે. સખત મહેનત કર્યા પછી પણ અપેક્ષિત પરિણામ ન મળવાને કારણે નિરાશાની લાગણી થઈ શકે છે; જોકે, બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં સકારાત્મક બદલાવ આવવાની સંભાવના છે.
કુંભ – આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આજે તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી શકો છો અથવા તેના માટે યોજનાઓ બનાવી શકો છો. નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમને લાભ મળી શકે છે અને તમારી પ્રગતિમાં મિત્રો મદદરૂપ સાબિત થશે. આર્થિક દૃષ્ટિએ આ દિવસ ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. તમને આનંદદાયક સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારા સંતાનો પ્રગતિ કરશે અને તમને તમારા જીવનસાથી કે પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. જેઓ અપરિણીત છે, તેમના માટે લગ્ન સંબંધિત ચર્ચાઓ થઈ શકે છે.
મીન – આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને તમારી કુંડળીના દસમા ભાવમાં બિરાજમાન હશે. આ દિવસ તમારા માટે અત્યંત શુભ અને ફળદાયી રહેશે. તમે તમારા તમામ કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો. ઉપરી અધિકારીઓની કૃપાને કારણે તમારો ઉત્સાહ ઉચ્ચ સ્તરે રહેશે. વેપારીઓને તેમના વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે અને તમને તમારા પિતા તથા વડીલોના માર્ગદર્શનનો લાભ મળશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળી શકે છે અને સમાજમાં તમારો મોભો તથા સન્માન વધશે. પદોન્નતિ (પ્રમોશન) મળવાની શક્યતા છે અને તમારું અંગત જીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે.
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