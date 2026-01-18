18 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ, મીન રાશિના લોકોને રવિવારે વ્યવસાયમાં થશે લાભ,પિતાનો મળશે સહયોગ
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના વિચારોમાં આજે દૃઢતાનો અભાવ રહેશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે.
Published : January 18, 2026 at 7:06 AM IST
મેષ: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન બેચેન રહેશે અને તમારું શરીર સુસ્ત રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. કામમાં સફળતામાં વિલંબ થશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. તમારે વ્યવસાય અથવા કામ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવો પડી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ પ્રવર્તશે. તમે બપોર પછી ક્યાંક મુસાફરી કરવાની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃષભ: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં હશે. તમને સરકાર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકો છો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો. વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેમના બાળકો વિશે ચિંતા રહેશે.
મિથુન: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે મોજ-મસ્તી અને મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. તમને સારા ખોરાક અને સારા કપડાંમાં રૂચી જાગશે. તમારું પ્રેમ જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરશો. બપોર પછી તમે વધુ ભાવનાશીલ રહેશો, જેના કારણે તમારી માનસિક વેદના વધી શકે છે. ખર્ચ વધશે, પરંતુ આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. આજે અનૈતિક અને નકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. ભગવાનની ભક્તિ અને ધ્યાન તમારા મનને શાંતિ આપશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય થોડો નબળો છે.
કર્ક: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા વિરોધીઓ કોઈ લાભ મેળવી શકશે નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં તમારી પ્રતિભા દર્શાવી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. ભાગીદારી પણ ફાયદાકારક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.
સિંહ: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. જોકે, તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમને પેટ સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. બપોર પછી, પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે માનસિક રીતે ખુશ અને તાજગી અનુભવશો. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. સાથીદારો તરફથી સહયોગ તમારા આનંદને બમણો કરશે. વિરોધીઓનો પરાજય થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે.
કન્યા: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી પાસે શારીરિક તાજગીનો અભાવ રહેશે. કોઈ બાબતની ચિંતા તમને તમારા કામથી વિચલિત કરશે. નાણાકીય નુકસાનની શક્યતા છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. કામમાં સફળતાનો અભાવ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. મુસાફરી મુલતવી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ એવી જ રહેશે. આજે ધીરજથી કામ કરો. જો શક્ય હોય તો, મૌન રહો અને મોટાભાગનો સમય આરામ કરો.
તુલા: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી આનંદ થશે. તમને તમારા ભાગ્યમાં વધારો કરવાની તક મળશે. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી, તમે ઉદાસ થશો. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશો. પારિવારિક વાતાવરણ તંગ રહેશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કામમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો.
વૃશ્ચિક: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા કાર્યમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. કામનો બોજ ભારે રહેશે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ અનુભવી શકો છો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમને તમારું ભાગ્ય વધારવાની તક મળશે. વેપારીઓ માટે દિવસ નફાકારક છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકશો.
ધનુ: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. તમારે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિના ઘરે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની જરૂર પડશે. તમે કોઈ મંદિર અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. લગ્નજીવન ખુશી અને આનંદથી ભરેલું રહેશે. બપોર પછી, તમારો પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારી મહેનતના યોગ્ય પરિણામોના અભાવે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમે કોઈ મક્કમ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં.
મકર: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. ગુસ્સો વધવાથી કોઈની સાથે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ અથવા દલીલો થઈ શકે છે. ચિંતા ટકી રહેશે. આધ્યાત્મિકતામાં રસ લેવાથી તમારું મન શાંત થશે. બપોર પછી, તમે નવી ઉર્જા અને આનંદનો અનુભવ કરશો. કોઈ તમારા તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમને શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમારા લગ્નજીવનમાં ખુશીઓ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સારો સમય છે, પરંતુ વધુ પડતું મસાલેદાર ખોરાક ખાવાનું ટાળો. આજે તમને પૈસા પાછા મળવાની અપેક્ષા છે. નાણાકીય તણાવ વધુ રહેશે. નોકરી કરતા લોકોએ ટીમ સાથે કામ કરવું જોઈએ.
કુંભ: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમે સામાજિક ક્ષેત્રોમાં વધુ સક્રિય રહેશો. પરિણામે, તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. લગ્નયોગ્ય યુવાનોને યોગ્ય જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રિયજનને મળવાથી તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં વધુ સક્રિય અનુભવ કરશો. બપોર પછી ઘરમાં કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. થાક તમને કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. જો કે, તમે તમારી આવક વધારવાનું પણ વિચારી શકો છો. વ્યાવસાયિક મોરચે તમે તમારા કાર્યને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો.
મીન: આજે રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા વિચારો મક્કમ રહેશે નહીં. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીનું કામ નફાકારક રહેશે. નોકરી કરનારાઓ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. જોકે, તમારી પાસે વધારાનો કાર્યભાર રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. જોકે, આજે તમે નાણાકીય મોરચે કોઈ પણ બાબતથી સંતુષ્ટ નહીં થાઓ. તમારી સામાજિક સ્થિતિ પણ વધશે. મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું મુલતવી રાખવું વધુ સારું રહેશે. સકારાત્મક વલણ તમારા સ્વાસ્થ્ય અને કારકિર્દી બંનેમાં સુધારો કરશે.