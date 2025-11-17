સોમવાર, 17 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: કુંભ રાશિના જાતકોને તેમના ભાઈ-બહેનોથી થશે લાભ, વાણી પર સંયમ રાખવો
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે, આજના દિવસે જન્મેલા આ રાશિના જાતકોએ આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે.
Published : November 17, 2025 at 7:12 AM IST
મેષ: આજે સોમવાર, 17 નવેમ્બર 225, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમે વ્યવસાય અને રોજગારમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં તમને આનંદ મળશે. તમે કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા જઈ શકો છો. આજે તમે સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તણાવ દૂર થવાથી તમારું મન ખુશ રહેશે.
વૃષભ: આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોર પછી, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યમાં સફળતા તમને ખ્યાતિ અપાવશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી ટેકો મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. આજે અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરવાથી આનંદ થશે. આપ આપના બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો અથવા તો તેમની સાથે ફોન પર કરી શકો છો.
મિથુન: ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. તમે કામ પર તાજગીનો અભાવ અનુભવશો. તમારા કાર્યની ગતિ ધીમી રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં સખત મહેનત કરશો, પરંતુ વધુ નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો પણ શક્ય છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો અસ્વસ્થતાનું કારણ બનશે. સ્થાયી સંપત્તિ અંગેના તમારા પ્રયાસો આજે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશે નહીં. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આજે કોઈપણ રાજકીય કે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહો.
કર્ક: ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે સંવેદનશીલતામાં વધારો અનુભવશો. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. તમને ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. પૈસા ખર્ચ થશે. આ સમય વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ નોકરીમાં રહેલા લોકોના કાર્યની પ્રશંસા કરી શકે છે.
સિંહ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. આજે, તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ તમને ખાસ ચર્ચામાં ધ્યાનનું કેન્દ્ર બનાવશે, પરંતુ દલીલો ટાળો. તમને કામ પર નવી નોકરી મળી શકે છે. તમે સાથીદારો પાસેથી સહયોગની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. બપોર પછી તમને ખાસ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને તમારા ભાઈઓથી લાભ થશે. તમને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય લાભની અપેક્ષા છે.
કન્યા: ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમારા શબ્દો તમને લાભદાયી અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે નફાકારક રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને પણ સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. આજે દલીલો ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
તુલા: ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને નરમ વર્તન જાળવવું. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી વાતાવરણ શાંત રાખવામાં મદદ મળી શકે છે. નિયમોથી સંબંધિત બાબતો અને નિર્ણયોને સમજી વિચારીને કરવા. નિયમોથી ભટકવાથી તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. જો તમને કોઈ મૂંઝવણ હોય, તો આજે તેનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયાસ કરો. ખર્ચ વધારે રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. બપોર પછી તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. જીવનસાથી શોધવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. આવક અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો, જ્યાં તમે ખૂબ જ આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. બપોર પછી, તમારો ગુસ્સો અને આક્રમકતા વધશે. કોઈની સાથે ગુસ્સે થવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ તમને માનસિક ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. આનાથી તમારા કામ પર અસર પડી શકે છે. આજે તમને માથાનો દુખાવો અથવા સાંધાનો દુખાવો થઈ શકે છે.
ધનુ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમારી કાર્ય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ સફળતા મળશે. ઓફિસનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારી સ્થિતિ પણ તમારી મહેનત અનુસાર પ્રમોશન મળશે. આ તમને ખુશ રાખશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. પરિવારમાં પણ આનંદ અને ખુશી રહેશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમને ખુશી આપશે. મુસાફરી અને પર્યટનની શક્યતા છે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મકર: ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. વિદેશ યાત્રા કરવા માંગતા લોકોના પ્રયાસો સફળ થઈ શકે છે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાયમાં પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. તમે ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યોમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. કામ પર પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. સંપત્તિની સાથે, માન-સન્માન પણ વધશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ અસંતોષ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને સખત મહેનત છતાં ઓછી સફળતા મળશે.
કુંભ: ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવી શકો છો. આજે તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખીને, તમે અન્ય લોકો સાથે ઉગ્ર ચર્ચાઓ અથવા મતભેદ ટાળી શકશો. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ થશો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને તીર્થયાત્રાઓનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી પણ લાભ થવાની સંભાવના છે. નાણાકીય લાભ થશે.
મીન: ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી લાભ થશે. કામ પર ટીમવર્ક તમને તમારા કાર્યને સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. તમે કોઈ મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો. બપોર પછી તમે સંજોગોમાં પરિવર્તનનો અનુભવ કરશો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા બાળકોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.