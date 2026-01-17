17 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: કુંભ રાશિ માટે શનિવારનો દિવસ ખૂબ જ શુભ, આવકના સ્ત્રોતોમાં થશે વધારો
આજના દિવસે આ રાશિના અપરિણીત જાતકોનું સગપણ નક્કી થઈ શકવાનો યોગ છે.
Published : January 17, 2026 at 7:10 AM IST
મેષ: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને થાક, આળસ અને ચિંતાનો અનુભવ થશે. તમારામાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. તમે નાની નાની બાબતો પર ગુસ્સે થશો. નોકરી કરનારાઓ કોઈ વાતને લઈને ચિંતિત રહેશે. વ્યવસાયમાં પણ, તમારે નાણાકીય બાબતો માટે સખત મહેનત કરવી પડશે. તમારે કોઈ ધાર્મિક કે શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી માટેનો તમારો પ્રેમ મજબૂત થશે. બપોર પછી સકારાત્મક ફેરફારો થશે.
વૃષભ: ચંદ્ર આજે રાશિ પરિવર્તન કરીને આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. નોકરી કરનારાઓ માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમારા આહાર પર ખાસ ધ્યાન આપો. સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું જોખમ છે. શક્ય હોય તો મુસાફરી ટાળો. તમે નિર્ધારિત સમયમાં તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. યોગ અને ધ્યાન તમને શાંત રહેવામાં મદદ કરી શકે છે. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
મિથુન: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ખાસ કરીને મોજ મજા અને મનોરંજનમાં રસ રહેશે. તમે પરિવાર, મિત્રો અથવા પ્રિયજનો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે. આજે તમારા વિચારો સકારાત્મક રહેશે. કામ પર તમારું માન વધશે. જાહેર જીવનમાં તમને માન મળશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેશો. કામ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે.
કર્ક: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, જેના કારણે આજનો દિવસ આનંદદાયક બનશે. પરિવારમાં સુખી વાતાવરણ રહેશે. નોકરી કરતા લોકો ઓફિસનું વાતાવરણ સારું અનુભવશે. અધિકારીઓ ખુશ રહેશે. તમને તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભની અપેક્ષા છે. તમે જરૂરી વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરી શકશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો.
સિંહ: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પડકારોનો સામનો કરી શકશો. સર્જનાત્મક કાર્યોમાં તમને ખાસ રસ રહેશે. તમને સાહિત્ય અને કલાના ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવાની પ્રેરણા મળશે. તમે કોઈ પ્રિયજનને મળશો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ધાર્મિક અથવા સખાવતી પ્રવૃત્તિઓ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મધુર બનશે. તમે કોઈપણ કૌટુંબિક સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ખાસ પ્રયાસો કરશો.
કન્યા: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે કેટલીક મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું ખરાબ રહેશે, અને તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશો. તમારી માતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારે તમારા વર્તનથી કોઈને નારાજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. વાહન કે ઘર વેચવા કે ખરીદવા માટે આ સારો સમય નથી. આજે તમે કામ પર તણાવ પણ અનુભવી શકો છો. મોટાભાગે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
તુલા: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા ભાગ્યની સાથે તમે સરળતાથી કોઈપણ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. આજનો દિવસ ખૂબ જ શુભ છે. સમજદારીપૂર્વક પૈસા રોકાણ કરવાથી ચોક્કસપણે લાભ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે નજીકના ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા કરી શકશો. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળતાં તમને આનંદ થશે. તમે સોશિયલ મીડિયા પર પણ સમય વિતાવી શકો છો.
વૃશ્ચિક: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળશો અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે ઘરેણાં અને ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો. તમે તમારી વાણીથી લોકોને આકર્ષિત કરી શકશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે કૌટુંબિક વિવાદોને અસરકારક રીતે ઉકેલી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. પ્રેમ સંબંધોની જટિલતાઓ આજે ઉકેલાઈ જશે.
ધનુ: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા આયોજિત કાર્યો પૂર્ણ થશે. ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય તમને ખુશ રાખશે. તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. સંબંધીઓને મળવાથી આનંદ થશે. તમે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની યોજના બનાવશો. ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. તમે પ્રપોઝ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ સારો છે.
મકર: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ થશે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકો છો. વ્યવસાયમાં સરકારી દખલગીરી વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ નોકરીમાં રહેલા લોકોથી નાખુશ રહેશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરશો. તમને આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમને દુશ્મનો તરફથી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. તમને આંખોની સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે તમારે કોઈ પાસેથી પૈસા ઉધાર લેવા પડી શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી અને બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. અકસ્માતનું જોખમ છે. ઉતાવળમાં કોઈ પણ કાર્ય ટાળો.
કુંભ: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. શુભ કાર્યક્રમો અને નવા સાહસોનું આયોજન કરવા માટે આ શુભ દિવસ છે. અપરિણીત યુગલોના લગ્ન થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા જીવનસાથી અને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા પરિવાર અને લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારી આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થશે. તમે કામ પર તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મીન: આજે શનિવાર 17 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા બધા કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળશે. ઉદ્યોગપતિઓને બાકી અને અટકાયેલા પૈસાઓ મળશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. નાણાકીય લાભ અને કૌટુંબિક સુખ મળશે. સરકાર તરફથી લાભ થઈ શકે છે. જાહેર જીવનમાં તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે.