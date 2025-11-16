ETV Bharat / spiritual

રવિવાર, 16 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકોના વધશે બિનજરૂરી ખર્ચા, વાદ-વિવાદથી બચજો

આજે રવિવારે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે, તેથી આજે મકર રાશિના જાતકોનું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તેમને બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓથી દુ:ખ પહોંચી શકે છે.

16 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ
16 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 7:02 AM IST

મેષ: ચંદ્ર આજે, 16 નવેમ્બર, 2025ના રોજ રવિવારે કન્યા રાશિમાં છે, જે આપની રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં હશે. નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી તમારો દિવસ ફાયદાકારક રહેશે. તમે પૈસા મેળવવા માટે લાંબા ગાળાના રોકાણોની યોજના બનાવશો. જો તમે વ્યવસાયમાં છો, તો તમે વિસ્તરણની યોજના બનાવી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. તમારો દિવસ મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદ માણવામાં પસાર થશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા રોકાણ પણ શક્ય છે. તમે આજે કોઈ ધાર્મિક અથવા સખાવતી કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે.

વૃષભ: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારી વાણીથી કોઈપણને મંત્રમુગ્ધ કરી શકશો. લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ વધશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે કંઈક શુભ કરવા માટે પ્રેરિત થશો. ભલે આજે પરિણામો તમારી અપેક્ષા કરતા ઓછા હોય, તમે નિરાશ થશો નહીં. વ્યવસ્થિત નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. ક્યાંક રોકાણ કરવું પણ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.

મિથુન: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે.જે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં સફળતા તમને આનંદ આપશે. તમારા વિરોધીઓ પણ તમારાથી પરાજિત થશે. બપોર પછી, ઘરમાં સંઘર્ષ થશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નકારાત્મક વિચારો તમને નિરાશામાં ધકેલી શકે છે. આજે ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો વધશે. નાણાકીય પ્રગતિ શક્ય બનશે. તમે રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.

કર્ક: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન કોઈ બાબતમાં વ્યસ્ત રહેશે, જેના કારણે તમે ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં હતાશ થશો. પરિવારના સભ્યો સાથે તણાવ પેદા થઈ શકે છે. તમને કોઈ સોંપાયેલ કાર્યમાં ઓછી સફળતા મળશે. બપોર પછી, તમારો સમય સારો રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસાવશો. તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે.

સિંહ: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામોનો રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. આવક કરતાં નાણાકીય ખર્ચ વધુ રહેશે. આજે, તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી બધાનું દિલ જીતી શકશો. બધા કાર્યો વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થશે.

કન્યા: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે થોડા વધુ લાગણીશીલ રહેશો. લાગણીઓને કારણે કોઈ ખોટા નિર્ણય ન લેવાનું ધ્યાન રાખો. આજે દલીલોથી દૂર રહો. કોઈની સાથે આક્રમક વર્તન ટાળો. બપોર પછી, તમે આત્મવિશ્વાસનો ઉછાળો અનુભવશો. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. જોકે, તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમે આજે મિત્રો સાથે ખરીદી કરવાનું નક્કી કરી શકો છો.

તુલા: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ બગડશે. સંયમિત વર્તન તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો, નહીંતર સંઘર્ષનું જોખમ છે. આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. કાળજી રાખીને, તમે માનસિક શાંતિ જાળવી શકશો.

વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક અને શુભ છે. તમે સાંસારિક સુખોનો આનંદ માણશો. લગ્ન ઇચ્છનારાઓ માટે લગ્ન શક્ય છે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ ખાસ લાભ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમે મિત્રોને મળશો. સુંદર સ્થળની યાત્રા પણ શક્ય છે.

ધનુ: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. આનંદી વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ નફો જોવા મળશે. તમે સરકારી કામમાં સફળ થશો. તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ અને ઓળખ પ્રાપ્ત કરશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. બપોર પછી કેટલાક ખાસ ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો.

મકર: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે, જે આપની રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય અને વ્યવસાયમાં નવા વિચારોથી પ્રભાવિત થશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતા પણ દર્શાવશો. આમ છતાં, તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે નહીં. તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતોને કારણે તમને તકલીફનો અનુભવ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ શક્ય છે. ટૂંકી યાત્રા તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. સરકારી કટોકટી ઊભી થઈ શકે છે. શક્ય હોય તો વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો.

કુંભ: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પરિવારના કોઈ સભ્ય સાથે દલીલો થઈ શકે છે. તમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. વધુ પડતા વિચારો માનસિક થાકનું કારણ બનશે. ભગવાનનું સ્મરણ અને આધ્યાત્મિકતામાં જોડાવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે.

મીન: ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં છે. જે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારી દિનચર્યાથી દૂર હશો અને પોતાને શોધવામાં અને આનંદ માણવામાં સમય પસાર કરશો. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે પિકનિકનું આયોજન કરી શકો છો. કોઈ ફિલ્મ, નાટક અથવા બહાર ફરવાથી તમને આનંદ મળશે. કલાકારો અને કારીગરોને તેમની કુશળતા દર્શાવવાની તક મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી માટે આ શુભ સમય છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં વધુ નિકટતા રહેશે. જાહેર જીવનમાં તમારું માન અને સન્માન વધશે.

