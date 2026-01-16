16 જાન્યુઆરી, 2026 નું રાશિફળ: શુક્રવારે મકર રાશિના જાતકો ધીરજ રાખો અને ઉતાવળ ટાળો
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે હતાશાનો અનુભવ કરશે. પારિવારિક વાતાવરણ ઉદાસ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય ચિંતાઓ ચિંતાનો વિષય રહેશે.
મેષ - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો, પરંતુ શક્ય છે કે તમારા પ્રયત્નો ખોટા દિશામાં જશે. તમારે ધાર્મિક અથવા શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. યાત્રા શક્ય છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. ગુસ્સાને કારણે કામ પર અથવા ઘરે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કોઈપણ બેદરકારી નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મધ્યમ ફળદાયી સમય રહેશે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. કાર્યો સમયસર પૂર્ણ ન થવાને કારણે તમે હતાશાનો અનુભવ કરશો. કાર્યમાં સફળતા થોડી મોડી થશે. તમારી ખાવાની આદતોને કારણે સ્વાસ્થ્ય બગડશે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય નથી. મુસાફરીમાં અવરોધ આવશે. કામ કે વ્યવસાયમાં વધુ પડતું કામ થાકનું કારણ બનશે. યોગ અને આધ્યાત્મિકતા આજે તમને માનસિક શાંતિ આપશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો.
મિથુન - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા અને પાર્ટીઓનું આયોજન કરવામાં આવશે. આજે તમારી પાસે મનોરંજનના બધા સાધનો ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે સુંદર કપડાં, સારું ભોજન અને વાહનનો આનંદ માણશો. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખુશી પ્રવર્તશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં પણ, તમારા હરીફો તમારી પ્રગતિથી આશ્ચર્યચકિત થશે.
કર્ક - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. કામ પર તમારા લક્ષ્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. તમને કામમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા કામમાં લાભ મેળવી શકશો. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓ હારશે. આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
સિંહ - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું કરવાની પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. પ્રેમમાં સફળતા અને પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધાર્મિક દાન કાર્ય કરવામાં ખુશ થશો. તમને આજે કામ પર કોઈ નવું કામ મળી શકે છે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો નથી. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. ઘણી સમસ્યાઓને કારણે તમારું મન પરેશાન રહેશે. તમારામાં તાજગીનો અભાવ રહેશે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. જમીન અને મિલકતના દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રાખો. જાહેરમાં અપમાનનો ભય રહેશે. તેથી, તમારે લોકો સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળવી જોઈએ.
તુલા - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. વર્તમાન સમય ભાગ્યમાં વૃદ્ધિનો સમય છે. તેથી, આજનો દિવસ નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે શુભ છે. યોગ્ય જગ્યાએ મૂડી રોકાણ કરવાથી ફાયદો થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આત્મીયતા અને સુમેળ રહેશે. તમે ટૂંકી ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરી શકશો. વિદેશથી તમને સારા સમાચાર મળશે. કામ પર તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો થશે. આજનો દિવસ સ્વાસ્થ્ય માટે સારો છે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ લાભનો છે. તમારે બિનજરૂરી ખર્ચ પર કાબુ રાખવાની જરૂર પડશે. કૌટુંબિક વિવાદોથી બચવા માટે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે ગેરસમજ શક્ય છે. તમારા મનમાં શારીરિક અસ્વસ્થતા અને ચિંતા રહેશે. આ તમારા કાર્યની ગતિ ધીમી કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારસરણી ટાળો. ખોટા કામ અથવા કાયદા વિરુદ્ધના કાર્યો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય નથી.
ધન - શુક્રવાર,16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમને કોઈ સંબંધીના ઘરે શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. સંબંધીઓને મળવાથી આનંદ થશે. પરિણીત યુગલો ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશે. આજે તમારું વર્તન સામાન્ય રહેશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી શકે છે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી કીર્તિ વધશે.
મકર - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. જો તમને આજે તમારી મહેનત મુજબ પરિણામ નહીં મળે તો તમે હતાશ થશો. પારિવારિક વાતાવરણ ઉદાસ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. અકસ્માતનો ભય રહેશે. વ્યવસાયમાં સરકારી દખલગીરી રહેશે. કાનૂની બાબતોમાં સાવચેત રહો. આજે સરકારી દસ્તાવેજો સંબંધિત કોઈપણ કામ ટાળો. તમને સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે અને તેના પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં આગળ વધવા માટે ઉતાવળ ન કરો. ધીરજ રાખો.
કુંભ - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે અને કોઈપણ નવા સાહસ માટે સારો છે. સિંગલ લોકો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકે છે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. સહકાર્યકરો પણ તમને કામ પર ટેકો આપશે. તમને તમારા બાળકો અને જીવનસાથી તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને તમારા પરિવાર અને વૈવાહિક જીવનમાં આનંદ અને સંતોષ મળશે. તમે મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીત કરશો. તમે ઘરમાં વૃદ્ધોની સંભાળ રાખશો. તમારી આવક વધશે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન - શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને વધારશે. વ્યવસાય અને આવકમાં વધારો થશે. તમને કોઈને ઉછીના આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
