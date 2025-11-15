Bihar Election Results 2025

15 નવેમ્બર 2025નું રાશિફળ: સપ્તાહના અંતિમ દિવસે ધનુ રાશિના જાતકોને વ્યવસાયમાં થશે લાભ

ધનુ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ નફાકારક સાબિત થશે. નવા કાર્યોની શરૂઆત કરી શકશે. નોકરીમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સાર્થક ચર્ચા થશે.

15 નવેમ્બર 2025નું રાશિફળ
15 નવેમ્બર 2025નું રાશિફળ (Etv Bharat)
Published : November 15, 2025 at 7:14 AM IST

મેષ: આજે શનિવારે કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. નાણાકીય યોજનાઓ સફળ થશે. તમે વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ કેટલાક સારા કાર્ય પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આજે તમે નવા સંપર્કો બનાવશો. તમે તમારા ક્ષેત્રની બહારના લોકો સાથે પણ વાતચીત કરશો. બૌદ્ધિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધશે. ટૂંકી યાત્રા પણ શક્ય છે. આજનો દિવસ સમાજ સેવા માટે પણ શુભ છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સુખ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ચાલી રહેલા વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે.

વૃષભ: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે વિશાળ મન અને મધુર અવાજ જાળવી રાખશો. તમે અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશો અને તેમની સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખશો. તમને મીટિંગ્સ અને ચર્ચાઓમાં પણ સફળતા મળશે. ભલે તમારી મહેનતનું પરિણામ ન આવે, પણ તમે તે ક્ષેત્રમાં ચોક્કસપણે પ્રગતિ કરશો. પાચન સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા વધુ છે, તેથી શક્ય હોય તો ઘરે બનાવેલા ભોજનને પ્રાથમિકતા આપો. અભ્યાસમાં તમારી રુચિ વધશે.

મિથુન: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પાડશે. વિચારોનો ઉછાળો માનસિક બીમારીનું કારણ બનશે. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા તમારા સંકલ્પને નબળી પાડશે. ગરમ પાણી અને અન્ય ગરમ પ્રવાહીથી સાવધ રહો. કૌટુંબિક અથવા મિલકતની બાબતો અને મુસાફરી સંબંધિત ચર્ચાઓ આજે મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. થાક તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અટકાવશે. કામ પર તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં.

કર્ક: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે મન અને શરીરને તાજગી આપશો, અને ઘરમાં આનંદમય વાતાવરણ અનુભવશો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળશો. કોઈપણ શુભ કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કાર્યક્ષમતા અને મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. નાણાકીય લાભ અને વૃદ્ધિ પામેલા ભાગ્યથી ટૂંકી યાત્રા થશે. માન-સન્માનમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ટૂંકી યાત્રા પણ શક્ય છે.

સિંહ: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. તમે દરેક કાર્યને મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ સાથે કરશો. બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમે થોડા ગુસ્સે થશો, તેથી મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં મૌન રહો. સરકારી કાર્ય ફાયદાકારક રહેશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મક રહેશો.

કન્યા: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. તમારી વાક્પટુતા અને મધુર શબ્દો તમને સારા અને લાભદાયી સંબંધો વિકસાવવામાં મદદ કરશે. તમને ઉત્તમ ભોજન, ભેટો અને કપડાં પ્રાપ્ત થશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. તમે ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી માટેનો તમારો પ્રેમ મજબૂત બનશે. કોઈ યાત્રા તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉતાવળથી આગળ વધવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.

તુલા: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. પરિવારના સભ્યો અથવા બહારના લોકો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તમે કોઈનું ભલું કરશો, પરંતુ ફળ સારું નહીં મળે. ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધુ થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ હશે. કામ પર, તમારે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.

વૃશ્ચિક: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત અને બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. લગ્ન કરવા માંગતા યુવાનો અને સ્ત્રીઓ માટે શુભ સંજોગો ઉભા થશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. પરિવારના વડીલોના આશીર્વાદથી, તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને પરિવાર અને મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓના આશીર્વાદ મળતા રહેશે. તમે તમારા સાંસારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.

ધનુ: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારું કાર્ય સફળ થશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો અને ઉત્તમ વ્યવસાયિક યોજનાઓ બનાવી શકશો. કાર્યસ્થળે તમારા ઉચ્ચ વ્યક્તિ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સંતોષ અનુભવશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે નાણાકીય લાભ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો અનુભવશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે.

મકર: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. બૌદ્ધિક કાર્યો અથવા સાહિત્યિક લેખન માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. તમારા વ્યવસાયમાં નવા વિચારો તમારા કાર્યને એક નવું પરિમાણ આપશે. પ્રતિકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ તમને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમે થાક અનુભવશો. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે. પૈસા ખોટી જગ્યાએ ખર્ચ થશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો.

કુંભ: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ થશો. ગુસ્સામાં લોકો સાથે વાત કરવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. ઉદ્યોગપતિઓનો દિવસ સારો રહેશે. તમે ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે નવી યોજના બનાવી શકશો. બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. કોઈને ભેટ આપવાથી આનંદ થશે.

મીન: કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા રોજિંદા જીવનમાં શાંતિ લાવશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. બપોર પછી તમે થાક અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. આજે, તમે ઘરની સજાવટ પર ખાસ ધ્યાન આપશો. સાંજે તમારો મૂડ સારો રહેશે.

