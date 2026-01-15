15 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: ગુરુવારે ધનુ રાશિના જાતકોનો ખર્ચ વધશે, ધીરજ સાથે દિવસ વિતાવવો
આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ થોડો પડકારજનક રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે.
Published : January 15, 2026 at 7:08 AM IST
મેષ: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કામ કાળજીપૂર્વક કરો. સરકાર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી વાહનોનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક કરો. તમારી ખાવાની આદતોને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. કામ સમયસર પૂર્ણ થઈ શકતું નથી. વ્યવસાયમાં પણ સાવચેત રહો. નોકરીમાં રહેલા લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી નાખુશ હોઈ શકે છે. બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખો. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહો.
વૃષભ: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને પ્રિયજનો અને પરિવાર સાથે બહાર જવાનું ગમશે. તમને સુંદર કપડાં, ઘરેણાં અને ખોરાકનો આનંદ માણવાની તક મળશે. બપોરે, પરિસ્થિતિઓ તમારા નિયંત્રણની બહાર જઈ શકે છે. ધીમે વાહન ચલાવો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિ તમારા નિયંત્રણની બહાર રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. આજે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આજે રોકાણની યોજનાઓ ન બનાવો.
મિથુન: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. ખુશીઓ આવશે. ખર્ચ થશે, પણ બિનજરૂરી નહીં હોય. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા મિત્રોને મળશો. બાકીના કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. વધુ ગુસ્સો રહેશે. બિનજરૂરી આક્રમકતા ટાળો, નહીં તો વસ્તુઓ ખોટી થઈ શકે છે. તમને સાથીદારોનો ટેકો મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો.
કર્ક: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત ચિંતા અને મૂંઝવણથી થશે. તમને પેટમાં દુખાવાની તકલીફ થઈ શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ નથી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. પ્રેમીઓ વચ્ચે દલીલો મતભેદો તરફ દોરી જશે. મુસાફરી મુશ્કેલ રહેશે. જો શક્ય હોય તો, આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. તમારો મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.
સિંહ: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. જોકે, બપોરે, તમે રોકાણ યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. તમને તમારી મહેનત મુજબ પરિણામ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના કાર્યમાં સફળ થશે. બૌદ્ધિક અથવા રાજકીય ચર્ચાઓ ટાળો. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. શેરબજારમાં કોઈપણ જોખમ લેવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિસ્થિતિ સકારાત્મક રહેશે.
કન્યા: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ આકર્ષિત થશો. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સમય શુભ છે. તમે તમારા પ્રિયજનોને મળી શકશો. આપ આપના વિરોધીઓ પર ભારે પડી શકો છો. બપોર બાદ પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે થોડી માનસિક અને શારીરિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સ્થાયી મિલકત મેળવવાના તમારા પ્રયાસોને આજ પુરતા મુલતવી રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સરેરાશ છે.
તુલા: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કૌટુંબિક વિવાદો દરમિયાન તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. નકારાત્મકતા પ્રબળ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. બપોર પછી, તમારી અપરાધભાવની લાગણીઓ દૂર થઈ જશે અને તમે આનંદ અનુભવશો. તમે નવા કાર્યો કરવા માટે તૈયાર રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર ભારે પડશો. તમે તમારા મિત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમનું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
વૃશ્ચિક: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદથી દિવસ વિતાવશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. બપોર પછી, પરિવારમાં સંઘર્ષનું વાતાવરણ બની શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર સંયમ રાખો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર સમયસર પૂર્ણ થશે, પરંતુ તમારે બીજાના કામમાં દખલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધનુ: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો મુશ્કેલીભર્યો રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના વિવાદો તમને દુઃખી કરશે. પરિણામે, તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. અકસ્માતોનું જોખમ છે. સાવધાની રાખો. કોર્ટ કેસોને ખૂબ કાળજીથી સંભાળો. વધુ પડતા ખર્ચને કારણે પૈસાની અછત થશે. આજે કામ પર કંઈ કરવાનું મન નહીં થાય. દિવસ ધીરજથી વિતાવો.
મકર: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વેપારીઓ અને નોકરી કરતા લોકો માટે સારો છે. તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી નાણાકીય લાભ થશે. તમારા સાંસારિક જીવનમાં સુખદ ઘટનાઓ તમને ખુશ રાખશે. બપોર પછી માનસિક અશાંતિ અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને પરેશાન કરી શકે છે. ઉપરી વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરતી વખતે મૂંઝવણ ઊભી થઈ શકે છે. મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. વિવાદમાં તમારું માન ગુમાવવાનો ભય છે.
કુંભ: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. કામ પર પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમને ઉધાર આપેલા પૈસા મળી શકે છે. તમે જૂના મિત્રોને મળશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરશો. તમારા બાળકની સંતોષકારક પ્રગતિ તમારા પરિવારમાં પણ આનંદ લાવશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે.
મીન: આજે ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમે વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તમે આનંદ અને થાક બંનેનો અનુભવ કરશો. જો કે, તમારું કાર્ય કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના વિવાદોનું નિરાકરણ આવશે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે.