14 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ, બુધાવારે વૃશ્ચિક રાશિને થશે આર્થિક લાભ, જાણો અન્ય રાશિઓની સ્થિતિ
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોનો દિવસ શુભ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો.
Published : January 14, 2026 at 6:58 AM IST
મેષ: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામોવાળો રહેશે. આજે તમને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને ચિંતાનો અનુભવ થશે. તમે થાકેલા, સુસ્ત અને બેચેની અનુભવશો. તમે થોડા ગુસ્સે થઈ શકો છો, જે તમારા કાર્યમાં અવરોધ લાવી શકે છે. તમારા સોંપાયેલા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. આજે તમે જે પણ પ્રયાસ કરો છો તે ખોટી દિશામાં જઈ શકે છે. ધીરજ રાખો. કામ પર કોઈ સાથે વિવાદ શક્ય છે. બીજાના કામમાં વધુ પડતું દખલ કરવી ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે.
વૃષભ: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી સંભાળ રાખો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારા માટે તમારા આહારનું ખાસ ધ્યાન રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમે શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. કામના ભારણને કારણે તમે કામ પર વધુ થાક અનુભવશો. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે નહીં. આધ્યાત્મિકતા માટે થોડો સમય કાઢો.
મિથુન: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા અધૂરા કાર્યો આજે પૂર્ણ થશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને આનંદદાયક વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. વ્યવસાયમાં દલીલો અથવા મતભેદ થવાની શક્યતાઓ હોઈ શકે છે. સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. તમે તમારા નાના ભાઈ-બહેનો સાથે ક્યાંક જવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો. પરિવારમાં મહેમાનોનું આગમન આનંદ લાવશે. તમે આજે તમારા પ્રિયજનોને ભેટ આપવા માટે થોડી ખરીદી કરી શકો છો. બપોર પછી, સમય તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે.
કર્ક: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે શાંતિપૂર્ણ વલણ જાળવો. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે નહીં. તમને પેટમાં દુખાવો થશે, જે તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં રોકશે. તમે માનસિક રીતે પણ ચિંતિત રહેશો. અણધાર્યા ખર્ચ થશે. દલીલો ટાળો. મુસાફરી કરશો નહીં કે નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. સમયસર કામ ન કરી શકવાને કારણે, તમને ઓફર કરાયેલ પ્રોજેક્ટ કોઈ બીજાને આપી શકાય છે.
સિંહ: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ થઈ શકે છે. તમારી માતા સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમે ઘરની મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સરકાર અથવા મિલકત સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. જો કામ પર વસ્તુઓ તમારી યોજના મુજબ ન ચાલે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો.
કન્યા: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે વિચાર્યા વિના કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ. સાથીદારો સાથે સમય સારો રહેશે. ભાવનાત્મક સંબંધોમાં તમે નરમ રહેશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમારા ભાઈ-બહેનોથી તમને ફાયદો થશે. તમે વિરોધીઓનો સામનો કરી શકશો. તમે આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ધ્યાન તમારા મનને શાંત રાખશે. કામ પર તમને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. જોકે, સાથીદારો તરફથી સહયોગ ન મળવાને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો.
તુલા: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદનો રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમે દરેક પ્રયાસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત કરશો. તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. ધાર્મિક યાત્રા માનસિક આનંદ લાવશે. સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ તમને પરેશાન કરશે. આજે કામના સ્થળે આપને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વ્યવસાયિકો માટે પણ દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃશ્ચિક: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ રહેશે. કોઈ શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ તમારા મનમાં ખુશી લાવી શકે છે. ટૂંકી યાત્રાની શક્યતા છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં મધુરતા આવશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં નકારાત્મકતા દૂર થશે.
ધનુ: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થશે. કોઈનું આક્રમક વર્તન તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની અને તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. અકસ્માતોનું જોખમ છે, તેથી વાહનોનો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
મકર: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત તમારા દિવસમાં આનંદ લાવશે. આજનો દિવસ સામાજિક, વ્યવસાયિક અને નાણાકીય દ્રષ્ટિએ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. જીવનસાથીની શોધમાં રહેલા લોકો સંબંધ સુરક્ષિત કરે તેવી શક્યતા છે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક ઊભી થઈ શકે છે. ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટના બનવાની શક્યતા છે. કામ પર ઉત્સાહ રહેશે. વેપારીઓને નાણાકીય લાભ જોવા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
કુંભ: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે દરેક કાર્યમાં સફળતા મેળવશો. તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓના સંતોષને કારણે કામ પર પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને વડીલો તરફથી આશીર્વાદ મળશે. તમને ધન પ્રાપ્ત થશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે. તમે આજે મોટા રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
મીન: 14 જાન્યુઆરી 2026 બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. માનસિક બીમારીને કારણે આજે તમે ચિંતિત રહેશો. તમારા શરીરમાં થાક અને આળસનો અનુભવ થશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથેની વાતચીતમાં સાવચેત રહો. આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું યોગ્ય નથી. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના કામમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.