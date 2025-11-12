ETV Bharat / spiritual

12 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: આજે બુધવારે કન્યા રાશિને થશે નાણાકીય લાભ

આ રાશિના જાતકોને આજે સ્ત્રી મિત્રોથી નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. કુંવારા લોકોને જીવનસાથી શોધવામાં સફળતા મળી શકે છે.

12 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 7:04 AM IST

મેષ: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવુક રહેશો. કોઈના શબ્દો કે વર્તનથી તમારી લાગણીઓ દુભાય તેવી શક્યતા છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજે તમારે કામ પર મૌન રહેવાની જરૂર પડશે. તમારે તમારો મોટાભાગનો સમય તમારા કામ પર કેન્દ્રિત કરવો જોઈએ. બિનજરૂરી દલીલો શક્ય છે. અનિયમિત ખાવા-પીવાની અને ઊંઘવાની રીત ઉદાસીનું કારણ બની શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મધ્યમ સમય છે. માનસિક શાંતિ માટે, આધ્યાત્મિકતા શોધો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ ટાળો.

વૃષભ: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી ચિંતાઓ ઓછી થતાં તમને રાહતનો અનુભવ થશે. તમે આજે ભાવનાત્મક અને સંવેદનશીલ રહેશો, જે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાને બહાર લાવશે. તમે આજે સાહિત્યિક લેખન અને કલામાં યોગદાન આપી શકશો. પરિવારના સભ્યો, ખાસ કરીને તમારી માતા સાથે તમારી નિકટતા વધશે. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. તમે નાણાકીય બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમારો આખો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે.

મિથુન: આજે કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, આ દિવસ ફાયદાકારક છે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી, મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સારું ભોજન અને કપડાં પણ મળશે. જો તમે નકારાત્મક વિચારો રાખો છો, તો કંઈ પણ પૂર્ણ થશે નહીં. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ તમારા મનમાં ખુશી લાવશે. બપોર પછી, ઉત્સાહી અને તાજગીભર્યો સમય રહેશે; તેનો આનંદ માણો. નોકરીમાં રહેલા લોકો આજે હળવા મૂડમાં રહેશે.

કર્ક: આજે કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે પ્રેમ અને ભાવનાની સ્થિતિમાં રહેશો. તમને મિત્રો, પરિવાર અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમે તેમનો દિવસ ખુશીથી વિતાવી શકશો. મુસાફરી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને તમારા પ્રિયજનોનો સાથ તમને રોમાંચિત કરશે. તમારી પત્નીનો ખાસ સાથ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. લાંબા સમયથી ચાલતા મતભેદો પણ દૂર થઈ શકે છે. તમને કામ પર નવું કામ મળી શકે છે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિકો માટે ખાસ ફળદાયી નથી.

સિંહ: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે ગુસ્સે અને આવેગજન્ય અનુભવશો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો નથી. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી, તમે ખુશ અનુભવશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ખર્ચાઓ પર કાબુ રાખો. જો શક્ય હોય તો, સવારનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહો, નહીં તો તમારી વચ્ચે દલીલો થઈ શકે છે.

કન્યા: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને તમારા ઘર, પરિવાર અને વ્યવસાયના તમામ ક્ષેત્રોમાં લાભ થશે. મિત્રો સાથે આનંદપ્રદ ફરવાથી તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ગાઢ સંબંધો વિકસાવી શકશો. સ્ત્રી મિત્રો ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. આ નાણાકીય લાભ માટે પણ શુભ સમય છે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ ખાસ સ્થાન પર મુસાફરી કરી શકે છે. કુંવારા લોકોને જીવનસાથી શોધવામાં સફળતા મળી શકે છે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક રહેશે.

તુલા: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. ઘર અને કાર્યસ્થળ પર સકારાત્મક વાતાવરણ તમને ખૂબ ખુશી આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. પરિવારમાં આનંદ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. આજે તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.

વૃશ્ચિક: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનની પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્યથી બચવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. બધા સાથે સારું વર્તન કરો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમે સાંજે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો.

ધનુ: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ખાવા-પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કાર્ય સફળતામાં વિલંબ નિરાશાનું કારણ બનશે. કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. કાર્યભાર ભારે રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારું મન બેચેન અને ચિંતાતુર રહેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. ખર્ચ વધારે રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ ટાળવા માટે, આજે મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.

મકર: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આર્થિક રીતે સારો રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થવાની શક્યતાઓ છે. દલાલી, વ્યાજ અને કમિશન દ્વારા કમાયેલા પૈસા તમારી સંપત્તિમાં વધારો કરશે. પ્રેમીઓ માટે પણ આજનો દિવસ સારો છે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, કપડાં અને વાહનનો આનંદ માણશો. આજે મહેમાનોનું પણ આગમન થઈ શકે છે. તમે બપોર પછી મિત્રો સાથે ફરવા જવાની યોજના બનાવી શકો છો.

કુંભ: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. આનાથી તમારી ખ્યાતિ વધશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. બપોર પછી, તમને મનોરંજન અને ખરીદીમાં રસ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમે પરિવાર સાથે ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. આ સમય તમને આનંદ થશે. જોકે, તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. વધુ પડતા કામને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો.

મીન: કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે. તેમને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે અને પ્રગતિની નવી તકો મળશે. તમે સાહિત્યિક લેખનમાં નવું કાર્ય કરવા માટે તમારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પ્રેમીઓને સાથ મળશે. તમે વધુ ભાવનાશીલ રહેશો. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે નવા લોકો સાથે સંબંધો વિકસાવશો. વ્યવસાયી લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે સાંજ પરિવાર સાથે આનંદ માણવામાં વિતાવશો.

