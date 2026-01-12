12 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: સોમવારે કન્યા રાશિ સહિત આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા જાતકો તેમના પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ જળવાઈ રહેશે, અને તેઓ તેમના પ્રિયજનો સાથે આનંદ માણી શકશે.
મેષ: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદથી દિવસ પસાર કરશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકશો. તમને સામાજિક માન મળશે. બપોર પછી, તમારે સંયમથી વર્તવું પડશે. નવા સંબંધો બનાવતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. ખર્ચ વધુ રહેશે. એવા લોકોથી સાવધ રહો જે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો.
વૃષભ: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે કામ કરીને આજે તમે કંઈક ખાસ કરી શકશો. બપોર પછી, તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. પ્રવાસનું આયોજન થશે. આજે તમે મિત્રોને મળશો. તમે બાળપણની યાદોમાં ખોવાઈ શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા પર દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. આજે ભાગીદારીના કામમાં તમારે સાવધાનીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર પડશે.
મિથુન: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા બાળકો અને જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. દલીલો અથવા વાદવિવાદ ટાળો. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જોકે, તમારે આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. બપોરે તમને થાક લાગશે. તમારે તમારા ખાવા-પીવાની આદતો પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. તમને પેટમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ નવી શરૂઆત ટાળો. તમારા પરિવાર સાથે રહો અને તમારા સંબંધોને મજબૂત બનાવો. સાંજનો સમય તમારા માટે સારો સમય રહેશે.
કર્ક: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે આળસ અને ભયનો અનુભવ કરશો. તમારા મનમાં હતાશા છવાયેલી રહેશે. છાતીમાં દુખાવો કે અસ્વસ્થતા રહી શકે છે. પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ચર્ચા અને વિવાદ થઈ શકે છે. ઊંઘ મુશ્કેલ રહેશે. જાહેરમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધારે રહેશે. પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેતી વખતે સાવધાની રાખો. કામમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ: આજે, સોમવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક અને માનસિક બીમારીનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા ભાઈઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તમારી ઇચ્છા મુજબ કામ કરી શકશો. તમને કામ પર રસપ્રદ કામ પણ મળી શકે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પૂર્ણ કરવા માટે મુલાકાત અથવા ટૂંકી યાત્રા જરૂરી બની શકે છે. આજે તમને કોઈ મહત્વપૂર્ણ તક મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. પ્રિયજનો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે.
કન્યા: આજે, સોમવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે, અને તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદ માણી શકશો. લોકો તમારી વાણીથી પ્રભાવિત થશે. મુસાફરી પણ શક્ય છે. તમે મીઠાઈઓનો આનંદ માણી શકશો. આયાત-નિકાસના વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ગરમાગરમ દલીલો કે ચર્ચાઓ ટાળો. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. આજે બપોર પછી, ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રેમીની વાતને મહત્વ આપો.
તુલા: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ તેમના શિખર પર રહેશે. તમને કંઈક નવું બનાવવામાં રસ હશે. તમારી વૈચારિક દૃઢતા તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળ થવામાં મદદ કરશે. તમે કપડાં, ઘરેણાં, આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી અને પ્રિયજનો સાથે ખુશ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. તમે તમારા કાર્યમાં લાભ જોશો. વ્યવસાયિકો માટે પણ દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ઘરમાં રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. વાહન ચલાવતી વખતે તમે અકસ્માતમાં સામેલ થઈ શકો છો. જો શક્ય હોય તો, આજે કોઈપણ શસ્ત્રક્રિયા અથવા નવી સારવાર મુલતવી રાખો. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થવાની સંભાવના છે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો, નહીં તો મુલતવી રાખો. આનંદ પર પૈસા ખર્ચવાની સંભાવના છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
ધનુ: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક બની શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવું ખૂબ જ યાદગાર સાબિત થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને ખુશ રાખશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. વ્યવસાયમાં નફાની અપેક્ષા છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્ય માટે તમને યોગ્ય પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય ફાયદાકારક છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
મકર: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ લગ્નજીવન માટે સારો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિની શક્યતા છે. તમારા માટે સમય અનુકૂળ છે. બપોર પછી તમે મિત્રોને મળશો. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ આજે તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. આજે, તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાંનો આનંદ માણી શકો છો, સાથે જ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો પણ આનંદ માણી શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા પર દૂરના સંબંધીઓ સાથે ચેટિંગમાં પણ વ્યસ્ત રહી શકો છો.
કુંભ: આજે સોમવાર 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થશે. તમારા શરીરમાં તાજગીનો અભાવ તમને કામ માટે ઉત્સાહ ગુમાવશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. તમે મનોરંજન અથવા મુસાફરી પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે લાંબા અંતરની યાત્રા પર જઈ શકો છો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા અનુભવશો. તમારે તમારા વિરોધીઓ સાથે વધુ પડતા દલીલો અથવા ચર્ચાઓ ટાળવી જોઈએ.
મીન: આજે, સોમવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે દિવસ સારો છે. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. ભાગીદારી વ્યવસાયો નોંધપાત્ર લાભ આપશે. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે તમારે બહાર જવાનું અને ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. પાચન સમસ્યાઓ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓનો દિવસ પણ સરેરાશ રહી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સુમેળ જાળવો.