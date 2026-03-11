ETV Bharat / spiritual

11 માર્ચ, 2026નું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ બધા ક્ષેત્રોમાં લાભદાયી રહેશે

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને આજે નોકરી, વ્યવસાય અને સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં ફાયદો થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે ફરવા જવાની યોજના બનાવવામાં આવશે.

11 માર્ચ 2026નું રાશિફળ
11 માર્ચ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 7:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ : આજે તમારું ધ્યાન આધ્યાત્મિકતા પર વધુ રહેશે. તમે રહસ્યોથી ભરેલા ગૂઢ વિજ્ઞાન તરફ પણ આકર્ષિત થશો. ઊંડા ચિંતનથી તમને એક અનોખો અનુભવ મળશે. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખશો, તો તમે ઘણા મતભેદોથી બચી શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

વૃષભ : આજે તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તેમની સાથે રોમેન્ટિક ક્ષણો વિતાવશો. તમે કૌટુંબિક અથવા સામાજિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશો. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમે આનંદ માણવામાં સમય પસાર કરી શકશો. તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. ભાગીદારીનું કાર્ય ફાયદાકારક રહેશે. તમને નાણાકીય લાભ પણ મળશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે.

મિથુન : આજે, તમે તમારા નામ અને કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા ઘર અને પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. નાણાકીય લાભ પણ થવાની શક્યતા છે. તમારા પૈસા યોગ્ય રીતે ખર્ચ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારી કાર્યનિષ્ઠાની પ્રશંસા થશે. તમે સ્પર્ધાઓમાં સફળ થશો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો. તમને સુધારેલા સ્વાસ્થ્યથી લાભ થશે.

કર્ક : આજે તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરશે. તમને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે દલીલો સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. કોઈ નવી વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ મુશ્કેલી લાવી શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું કે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ શક્ય છે. આજે કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

સિંહ : નકારાત્મક વિચારો હતાશાનું કારણ બનશે. તમારું મન અસ્વસ્થ રહેશે. ઘરમાં સામાજિક સંપર્ક મર્યાદિત રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારી તેમની સાથે વૈચારિક મતભેદો પણ હોઈ શકે છે. આજે જમીન સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજો પર સહી કરતા પહેલા દસ્તાવેજોને સારી રીતે વાંચી લો. નોકરીમાં રહેલા લોકો કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકે છે.

કન્યા : આજે તમારું મન શાંત અને તાજગીભર્યું રહેશે, તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ થશે. તમે કામ પર પણ સફળતા મેળવશો. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમને તેમનો સહયોગ પણ મળશે. તમે આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં નફાની અપેક્ષા રાખી શકો છો.

તુલા : માનસિક મૂંઝવણને કારણે નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. આજે કોઈ નવું કે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો દિવસ નથી. કોઈના ગેરવર્તણૂકથી તમને દુઃખ થવાની શક્યતા છે. જીદ છોડી દેવાથી સકારાત્મક પરિણામો મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. તમને આર્થિક લાભ થશે. અત્યારે કોઈ રોકાણની યોજના ન બનાવો.

વૃશ્ચિક : આજનો દિવસ પરિવાર સાથે આનંદનો રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત સફળ અને આનંદપ્રદ રહેશે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટો મેળવવામાં તમને આનંદ થશે. એક સુખદ સફર શક્ય બનશે. લગ્નજીવન મધુર રહેશે. એકંદરે, દિવસ ખુશીમાં પસાર થશે.

ધનુ : આજે અકસ્માતનો ભય રહે છે. દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. તમે અચાનક કોઈ વસ્તુ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે થોડા આક્રમક અનુભવી શકો છો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળવાની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કોઈપણ કામમાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. વ્યવસાયમાં નફો થવાની શક્યતા છે. જોકે, આજે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સાવધાની રાખો.

મકર : આજનો દિવસ કાર્ય, વ્યવસાય અને સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જવાની યોજના બનશે. તમને શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી ખાસ લાભ મળી શકે છે. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓ યોગ્ય જીવનસાથી મેળવી શકશે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. જોકે, તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.

કુંભ : આજે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે ખુશ રહેશો. આ તમારા નોકરી કે વ્યવસાય માટે સારો સમય છે, અને તમને સફળતા મળશે. વડીલો અને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ તમારી ચિંતાઓ ઘટાડશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. આવક વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને બઢતી મળવાની શક્યતા છે. આજે તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખાસ સફળતાનો અનુભવ થશે. એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે.

મીન રાશિ : તમારે નકારાત્મકતાને તમારા પર હાવી ન થવા દેવાનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. માનસિક મૂંઝવણ તમને ચિંતામાં મૂકશે. તમારે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. કામ પર તમારે ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિરોધીઓ તમારા માર્ગમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.

આ પણ વાંચો...

  1. ચંદ્રગ્રહણમાં સુતક ક્યાં લાગુ પડે ? ગુજરાતમાં ગ્રહણના પગલે ધાર્મિક પાલન અને પૂજાપાઠ વિશે જાણો
  2. ગુજરાતમાં અહીં આવ્યું છે દક્ષિણમુખી મહાદેવનું અનોખું મંદિર, મહાશિવરાક્ષત્રીએ ઉમટ્યું ભક્તોનું ઘોડાપૂર

TAGGED:

WEDNESDAY RASHIFAL
AAJ 11TH MARCH 2026 KA RASHIFAL
TODAY 11TH MARCH 2026 KA RASHIFAL
11TH MARCH RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.