11 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ: રવિવારે મોજમાં વિતશે સિંહ રાશિના જાતકોનો દિવસ, કાર્યો થશે પૂર્ણ
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો તાજગીનો અનુભવ કરશે. તેઓ ખુશ રહેશે. તેઓ તેમના ભાઈઓ અને બહેનો સાથે ખુશનુમાં સમય વિતાવશે.
Published : January 11, 2026 at 7:27 AM IST
મેષ: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ અને મુસાફરી માટે સારો છે. વ્યવસાય સંબંધિત પ્રયાસોમાં નફાકારક શરૂઆત થશે. વ્યવસાયમાં પણ નાણાકીય લાભ થશે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓનું આયોજન થશે. તમે તમારી પત્નીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે પરિવાર સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. આજે કામ પર તમને વધારાનું કામ મળી શકે છે. તમે મિત્રો સાથે સાંજનો સમય આનંદ સાથે વિતાવી શકશો.
વૃષભ: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓથી ભરેલો રહેશે. તમને કેટલાક કાર્યોમાં સફળતા મળશે, જ્યારે કેટલાક અધૂરા રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરશો. આળસ અને ચિંતા ચાલુ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નાણાકીય વ્યવહારોથી તમને ફાયદો થશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ આનંદ લાવશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી છવાઈ જશે.
મિથુન: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ બધી રીતે લાભદાયી રહેશે. તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. લગ્નવાંચ્છુઓ માટે લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. કામ પર આવક વધી શકે છે. ઘરમાં શુભ કાર્યક્રમો યોજાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો લુત્ફ માણી શકશો.તમે સારા વૈવાહિક આનંદની મજા માણી શકશો. તમારા જીવનસાથી તમારી વાતને મહત્વ આપશે.
કર્ક: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમને છાતીમાં દુ:ખાવો અથવા અન્ય સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલો થઈ શકે છે. બદનામ ન થાવ તેનું ધ્યાન રાખજો. આજે મોટાભાગની જગ્યાએ તમારે મૌન રહેવું જોઈએ અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. પૈસા ખર્ચ થશે. તમને સમયસર પૂરતું ભોજન ન મળી શકે. તમને અનિદ્રાનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સિંહ: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે બહાર જઈ શકો છો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે આનંદદાયક સમયની મજા માણી શકશો. ભાગ્ય તમને સાથ આપશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ છે. સંગીત અને કલામાં તમારી રુચિ વધશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે.
કન્યા: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આજે ઘરમાં શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારી મીઠી વાણી અને સારા વર્તનથી તમે પ્રિય બનશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમને મીઠાઈઓ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. મોજશોખમાં ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. આજે નિયમો વિરુદ્ધ કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમને કામ પર ખાસ લાભ થઈ શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે.
તુલા: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા દરેક કાર્યમાં આત્મવિશ્વાસ અનુભવશો. તમે સરળતાથી નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમે કપડાં, ઘરેણાં અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે વૈચારિક રીતે મજબૂત રહેશો અને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ સારો રહેશે. વ્યવસાયિકોને પણ તે ફાયદાકારક લાગશે. તમે બપોર પછી પરિવારના સભ્યો સાથે સમય વિતાવશો.
વૃશ્ચિક: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. સંયમિત વર્તન તમને ઘણી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરશે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. આ સમય દરમિયાન, તમને અન્ય લોકો તરફથી સહાય મળી શકે છે.
ધનુ: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. જીવનમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ ખોટું કામ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વાતચીતમાં સંયમ રાખો. આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. જો તમને શરદી કે ફ્લૂ હોય તો બહાર જવાનું કે લોકોને મળવાનું ટાળો.
મકર: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયિક નફો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. તમે નાણાકીય રોકાણો માટે યોજનાઓ બનાવી શકો છો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. સરકારી કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરીયાત લોકો સારું કરશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખૂબ ખુશ થશે. કાર્યસ્થળે પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા બાળકનો અભ્યાસ સંતોષકારક રહેશે. તમારા માન અને સન્માનમાં વધારો થશે.
કુંભ: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં, તમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખશો. આજે કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ અકબંધ રહેશે. તમારા વડીલો સાથે દલીલો ટાળો. મનોરંજન અને મુસાફરીમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા વિરોધીઓ સાથે ચર્ચા કરવાનું ટાળો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમે આજે કામમાં વ્યસ્ત હોઈ શકો છો. મહેમાનોનું આગમન તમને આનંદ લાવશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો.
મીન: ચંદ્ર આજે, રવિવાર, ૧૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક રહેશે. નવો સંબંધ પણ બની શકે છે. લગ્ન માટે લાયક લોકો સંબંધને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. મિત્રો તરફથી ભેટો પ્રાપ્ત થશે. બપોર પછી, બધા કાર્યોમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. સરકારી કામ અટકી શકે છે. સખત મહેનત છતાં, પરિણામો મર્યાદિત હોઈ શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.