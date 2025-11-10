ETV Bharat / spiritual

10 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: સોમવારે સિંહ રાશિ સહિત આ રાશિના જાતકોનું નસીબ ચમકશે

આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. આજે સિંહ રાશિના જાતકોએ સાવધાની પૂર્વક વાતચીત કરવી પડશે, સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આ દિવસ શુભ નથી.

10 નવેમ્બર, 2025નું રાશિફળ
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 6:57 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. સવાર કોઈપણ નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નફાકારકતા રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ રહેશે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. બપોર પછી, તમારું મન કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકે છે. આનાથી ઘણા કાર્યો અધૂરા રહેશે. તમે સાંજ તમારા પરિવાર સાથે શાંતિથી વિતાવી શકશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને સકારાત્મક અનુભવો થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવી શકશો.

વૃષભ: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય રોકાણનું આયોજન કરવામાં વિતાવશો. જોકે, તમારે કાળજીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. બપોર પછી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય છે. તમે વ્યવસાયમાં તમારી મહેનતનું ફળ પણ મેળવશો. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

મિથુન: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી, તમારા મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સારું ભોજન અને કપડાં પણ પૂરા પાડવામાં આવશે. જો તમે કોઈ નકારાત્મક વિચારો રાખો છો, તો કંઈ પણ પૂર્ણ થશે નહીં. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના કામને બોજ માનવાને બદલે તેનો આનંદ માણવો જોઈએ. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. ઉત્સાહ અને તાજગીથી ભરેલો દિવસ છે, તેનો આનંદ માણો.

કર્ક: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. તમને આંખમાં દુખાવો અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. બપોર પછી તમારી સમસ્યાઓ ઉકેલાવા લાગશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. દિવસ તમારા પરિવાર સાથે ખુશીથી પસાર થશે. તમારા મનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર રાખો. તમને ઓફિસનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો અનુભવ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે.

સિંહ: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે ગુસ્સો અને જુસ્સાની લાગણી અનુભવશો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો નથી. તમે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી તમે ખુશ અનુભવશો. આજે કામ પર કામનો બોજ વધુ હોઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો પણ આદર કરવાની જરૂર પડશે.

કન્યા: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવાર સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ નોકરીમાં રહેલા લોકોના કામથી ખુશ થશે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવશો. કોઈપણ ઉતાવળિયા નિર્ણયો ટાળો. લગ્નયોગ્ય યુગલોની સગાઈ થઈ શકે છે. આજે એક નવો સંબંધ શરૂ થઈ શકે છે. મિત્રો તરફથી તમને લાભ થશે. આ તમારા માટે લાભનો સમય છે, પરંતુ વધુ પડતા લોભી થવાનું ટાળો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

તુલા: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે, તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. શારીરિક થાક અને આળસ ચાલુ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. ઉપરી વ્યક્તિની કૃપાથી તમને ફાયદો થશે. તમારા સાથીદારોના સહયોગથી, તમે તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ માન-સન્માન મેળવવાની તકો મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

વૃશ્ચિક: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનની પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્યથી બચવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. બધા સાથે સારું વર્તન કરો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના પર કામ ન કરો. ભાગીદારીના કામમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમને મિત્રોથી લાભ થઈ શકે છે.

ધનુ: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. તમે સવારે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબી જશો. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. બપોરે, ઘણા નકારાત્મક વિચારો તમને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા કામ વિશેની કેટલીક જૂની ચિંતાઓ અચાનક ફરી ઉભરી આવશે. તમે કોઈ પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ પડતી દલીલો ટાળો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ લાવશે.

મકર: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને તમારા પ્રિય મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે મુસાફરી કરવાનું મન થશે. તમે વાહનની સુખ-સુવિધાનો આનંદ માણશો અને માન-સન્માન મેળવશો. બપોર પછી, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય થોડું ઘટશે. તમે વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે ગુસ્સે થશો. કામ પર સહકાર્યકરો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. પોતાની જાત સાથે ધીરજ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.

કુંભ: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. આ તમારી ખ્યાતિ વધારશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. બપોર પછી, તમને મનોરંજન અને ખરીદીમાં રસ રહેશે. તમારો મિત્રો સાથે સારો સમય પસાર થશે. તમે પરિવાર સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. તમે કામ પર સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.

મીન: આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે.ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. બપોર પછી નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. બપોરે ગુસ્સો પણ વધી શકે છે. તમારા મન અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. તમને તમારા વિરોધીઓ સામે સફળતા મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.

