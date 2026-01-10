10 જાન્યુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: શનિવારે કર્ક રાશિના વિરોધીઓ હારશે, મુસાફરીની શક્યતાઓ
આજનો દિવસ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે કામમાં સફળતા મેળવવા અને નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે સારો રહેશે.
Published : January 10, 2026 at 6:59 AM IST
મેષ - શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક રીતે પણ ખુશ રહેશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતા દ્વારા નવીનતા લાવી શકશો. આજે તમને સાહિત્ય અને કલામાં રસ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. દૈનિક કાર્યોમાં કેટલીક અવરોધો આવશે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. જોકે, સખત મહેનતથી ઓછા પરિણામો મળશે, જેના કારણે તમે હતાશ થઈ શકો છો.
વૃષભ - શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ શનિવારના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જળ સંસ્થાઓથી દૂર રહો. જમીન અને મિલકતના દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક સહી કરો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. કલ્પનાશક્તિના મોજા નવા અનુભવો લાવશે. તમે કામ પર તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
મિથુન - શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં હશે. તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. તમે તમારી માતા અને સ્ત્રીઓ વિશે વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. વધુ પડતા વિચારો તણાવનું કારણ બની શકે છે. ઊંઘનો અભાવ થાકનું કારણ બનશે, જેનાથી તમારા કાર્યો મુશ્કેલ બનશે. પરિણામે, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. જો તમારી પાસે આજે કોઈ મુસાફરીની યોજના છે, તો તેને મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આજે જમીન કે મિલકત વિશે ચર્ચા કરવાનું ટાળો.
કર્ક - શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્ય સફળતા અને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. ટૂંકી યાત્રાની શક્યતા છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનોની નજીક રહેશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિનો સાથ તમારા હૃદયને ઉત્તેજિત કરશે. તમને નાણાકીય લાભ અને સામાજિક સન્માન મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમે આજે કોઈની સાથે જોડાઈ શકશો, અને ભવિષ્યમાં આ સંબંધ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
સિંહ - શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. વિવિધ યોજનાઓ વિશે વારંવાર વિચારો આવવાને કારણે તમે મૂંઝવણમાં રહેશો. જોકે, પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી ખુશી વધશે. દૂરના વ્યક્તિ અથવા સંગઠન સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે વધુ પડતા ખર્ચ ટાળવાની જરૂર છે. તમને તમારા સોંપાયેલા કાર્યમાં પ્રમાણમાં ઓછી સફળતા મળશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે.
કન્યા - શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. મીઠા શબ્દોથી, તમે ફાયદાકારક અને સુમેળભર્યા સંબંધો વિકસાવી શકશો. તમને સારા ખોરાકની સાથે ભેટો અને કપડાં મળશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. તમારા જીવનસાથીની નિકટતા અને મુસાફરી તમારા દિવસને ખુશ કરશે. તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમને વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સારો સમય છે; તેનો સારો ઉપયોગ કરો.
તુલા - 10 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયક રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા બાળકો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. બપોર પછી, તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ બાબતમાં વધુ પડતા ભાવનાત્મક થવાનું ટાળો. મૂંઝવણ દૂર થશે. કાનૂની બાબતોમાં તમને ખૂબ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે તમારે કામ પર વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.
વૃશ્ચિક - 10 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા પરિવારના સહયોગથી તમે આનંદ અને સંતોષ અનુભવશો. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે શુભ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશો. લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકોને ક્યાંક સંબંધ મળી શકે છે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં સારી તકો ઉભી થશે. આવક વધશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જશો, જે ફાયદાકારક રહેશે. તમને વડીલોનો સહયોગ મળશે, અને તમે પ્રગતિ કરી શકશો.
ધન - 10 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ખ્યાતિ, પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે, જેનાથી તમારી બઢતીની શક્યતાઓ વધશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારા પિતા અને સરકાર તરફથી લાભ મળશે. નાણાકીય વ્યવસ્થા સારી રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ બેઠકમાં હાજરી આપવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમે બીજાઓને મદદરૂપ થવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા લગ્નજીવનમાં મધુરતા આવશે.
મકર - 10 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાય માટે નવી શૈલીમાં કામ કરશો, જે તમને નફો લાવશે. તમે લેખન અને સાહિત્ય સંબંધિત તમારા કાર્યને આગળ વધારી શકો છો. અજાણ્યા ભય સાથે થાક તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. લાંબી મુસાફરી પણ શક્ય છે. કોઈની સાથે સ્પર્ધા કરવાનું ટાળો. કેટલાક અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. ઉપરાંત, તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યોને મહત્વ આપો. તમારે તમારા પ્રેમ જીવનમાં આગળ વધવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડશે.
કુંભ - 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. અનૈતિક અને પ્રતિબંધિત પ્રવૃત્તિઓ અને નકારાત્મક વિચારો ટાળો. વધુ પડતા વિચારો અને ગુસ્સો તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્યને ખલેલ પહોંચાડશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારમાં મતભેદ થવાની સંભાવના છે. ખર્ચમાં વધારો થવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે. તમારા મનપસંદ દેવતાની પૂજા કરવાથી રાહત મળશે. જોકે, બપોર તમારા માટે સારી છે. આ સમય દરમિયાન તમારી પાસે કામ કરવાની ઉર્જા રહેશે.
મીન - 10 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મનોરંજન અને આનંદમાં ડૂબી જશો. કલાકારો, લેખકો વગેરેને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. ભાગીદારીનું કાર્ય તમને લાભ લાવશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે મુસાફરીનો આનંદ માણી શકશો. તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતા અને મધુરતા આવશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે કોઈ રોમેન્ટિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ નફાની અપેક્ષા છે.
