સોમવાર,1 ડિસેમ્બર, 2025નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને મળશે નસીબનો સાથ
આજે પહેલા દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ માટે તમામ જાતકોએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
Published : December 1, 2025 at 7:02 AM IST
મેષ: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસભર પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થશે. નકામા ખર્ચમાં પણ વધારો થશે. રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહો. પરોપરકારને બદલે પહેલાં તમે તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો. તમને આધ્યાત્મિકતામાં વધુ રૂચી લાગશે. નફાની લાલચમાં લલચાશો નહીં. નિર્ણાયકતાનો અભાવ તમને મૂંઝવણમાં મૂકી શકે છે.
વૃષભ: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી આવક અને વ્યવસાયમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં નવા નફાકારક સંપર્કો બનશે. તમને પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશ ક્ષણો વિતાવવાની તક મળશે. મુસાફરી અને પર્યટન શક્ય છે. આજે તમને મહિલાવર્ગથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં આત્મીયતાનો અનુભવ કરશો. તમને ભાઈ-બહેનો અને વડીલોથી પણ લાભ થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારૂ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
મિથુન: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આ એક સારો દિવસ છે, અને તમારા બધા કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ થશે. ઘર અને ઓફિસનું વાતાવરણ ખુશનુમા અને આનંદદાયક રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓની મદદથી, તમે પ્રગતિ કરી શકશો. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. તમે સુખી લગ્નજીવનનો આનંદ માણશો. સરકારી કામકાજ સંબંધિત તમારા વ્યવસાયમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જે અવરોધો તમને પરેશાન કરી રહ્યા હતા તે દૂર થશે. તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ સારો છે.
કર્ક: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા ભાગ્યમાં વધારો થશે અને તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. વિદેશથી સારા સમાચાર આવશે. ધાર્મિક કાર્યો અથવા મુસાફરીમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ દિવસ વિતાવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને લાભ થશે. તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો આનંદ તમારા ચહેરા પર સ્પષ્ટપણે દેખાશે. તમારા વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળવાથી તમે ખુશ થશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે. કાળજી રાખો.
સિંહ: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ થોડો તણાવપૂર્ણ રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમે તમારા આહાર પર ધ્યાન નહીં આપો, તો તમારે તબીબી સારવાર પર પૈસા ખર્ચવા પડશે. નકારાત્મકતા તમને પરેશાન કરી શકે છે, જેના કારણે તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતા નથી. નોકરીમાં રહેલા લોકો આજે હળવા મૂડમાં રહેશે. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીતમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. ચિંતા ઓછી કરવા અને આગળ વધવા માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળો. વ્યવસાયમાં ઊંચા નફાની લાલચથી બચો.
કન્યા: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રમાં લાભ પ્રાપ્ત થશે. તમને ખાસ કરીને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સુખદ ક્ષણોનો અનુભવ કરશો. તમને નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અને પહેરવાની તક મળશે. તમે નવા લોકો સાથે પરિચિતતા અને મિત્રતા બનાવશો. ભાગીદારી માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે ભાગીદારી દ્વારા તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. આ હેતુ માટે તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે પણ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે તમે કસરત અથવા ધ્યાન જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઈ શકો છો.
તુલા: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને સારી તકોનો અનુભવ થશે. તેઓ કામ પર સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા બંને પ્રાપ્ત કરશે. તમારી નોકરીમાં પ્રગતિ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબતમાં ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ આનંદ લાવશે. તમને તમારા માતૃ પરિવાર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. જૂનું રોકાણ નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. તમને તમારા સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે.
વૃશ્ચિક: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નાજુક રહેશે, અને પરિણામે, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા બદનામી તરફ દોરી શકે છે. આજે તમારે શેરબજારમાં મુસાફરી ન કરવી જોઈએ. બાળકની તકલીફ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી મુલતવી રાખો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. બપોર પછી તમારી નાણાકીય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ નિરાશા દૂર કરશે.
ધનુ: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે મુસાફરી મુલતવી રાખવી જોઈએ, કારણ કે પેટ સંબંધિત બીમારીઓ અને સમસ્યાઓ શક્ય છે. તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસ અંગે ચિંતાઓ રહેશે. કોઈ કાર્યમાં સફળતા ન મળવાથી મન વ્યાકૂળ રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખો. સાહિત્ય અને કલામાં તમારી રુચિ રહેશે. તમે કાલ્પનિક દુનિયાનું અન્વેષણ કરશો. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તાર્કિક અને બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહો.
મકર: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યસ્થળ પર અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ તમને સ્વસ્થ રાખશે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. મિલકત અને સંપત્તિ સંબંધિત વિવાદોનો ઉકેલ આવશે. તમને વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ટેકો અને સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે તમારા અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા માટે વરિષ્ઠોની મદદ લઈ શકો છો. તમે પ્રિયજનોને મળી શકશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે દિવસ સારો છે. તમે રોકાણોનું આયોજન કરી શકશો.
કુંભ: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખશો, તો તમે ઘણી સમસ્યાઓથી બચી શકશો. આજે કોઈપણ વિવાદોથી દૂર રહો. કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. બપોર પછી કોઈપણ બિનજરૂરી ખર્ચ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમને કોઈપણ કાર્યમાં અનુકૂળ સફળતા મળશે નહીં. અસંતોષ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. સમય તમારા માટે પ્રતિકૂળ લાગશે. આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો અને નકારાત્મક વિચારોને મનથી દૂર રાખો.
મીન: આજે, સોમવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ શુભ છે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળશો. તમને બહાર જમવાનો અથવા તેમની સાથે ફરવા જવાનો મોકો મળશે. મુસાફરી શક્ય છે. નોકરી કરતા લોકો આજે સરળતાથી પોતાના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે બપોરનો સમય સારો છે.