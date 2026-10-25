જાણો, કઈ રાશિના જાતકો માટે કેવો રહેશે 25 ઑક્ટોબર 2026નો દિવસ
આજે, મિથુન રાશિના જાતકો શારીરિક-માનસિક રીતે સંતોષ અનુભવશે. કાર્યક્ષેત્રમાં, તેમના કામ માટે મળેલાં વખાણ તેમનો ઉત્સાહ વધારશે
Published : October 25, 2026 at 7:48 AM IST
મેષ – રવિવાર, 25 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે, જે તમારી રાશિથી બારમા સ્થાને આવે છે. તમને શારીરિક કે માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે; તમને શરદી, ઉધરસ કે તાવ જેવી તકલીફ થઈ શકે છે. ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના કોઈ પણ દવા લેશો નહીં. આજે તમે સામાજિક કે ધાર્મિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચ કરી શકો છો. રોકાણ બાબતે સાવચેતી રાખો અને લાલચામણી ઓફરોથી બચો. જમીન, મિલકત વગેરેના દસ્તાવેજોને લગતી બાબતોમાં છેતરાઈ જવાનું જોખમ રહેલું છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે અને કાર્યસ્થળ પર કામનું ભારણ વધુ રહી શકે છે; તણાવથી બચવાનો પ્રયાસ કરો.
વૃષભ – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે, જે તમારી રાશિથી અગિયારમા સ્થાને આવે છે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપી રહ્યું છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે અને તમે પરિવારના સભ્યો તથા મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને આવકમાં પણ વધારો થશે. તમે કોઈ પ્રવાસન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. નવા લોકો સાથે જોડાવાથી લાભ થશે. તમારા સંતાનો કે જીવનસાથીને લગતા સારા સમાચાર મળવાથી તમને આનંદ થશે.
મિથુન – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે, જે તમારી રાશિથી દસમા સ્થાને આવે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સંતુષ્ટ અનુભવશો. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે, જેનાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે અને સામાજિક વર્તુળમાં માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવી શકશો. કાર્યસ્થળ પર બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની શક્યતા છે. સરકારી ક્ષેત્રને લગતા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે, જે તમારી રાશિથી નવમા સ્થાને આવે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સ્થિર રહેશે. સારી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને તમને વિદેશથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, ધર્મસ્થાનોની મુલાકાત અને તીર્થયાત્રાઓ આનંદદાયક રહેશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો. જેઓ વિદેશ જવા ઈચ્છે છે તેમજ જેઓ નોકરી કરે છે, તેમને સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો; બીમારીને કારણે ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો અને બોલતી વખતે સાવચેત રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બહારનું ખાવા-પીવાથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર હાવી થઈ શકે છે. ધ્યાન રાખો કે તમે કોઈ અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ ન થાઓ. આ સમય દરમિયાન આધ્યાત્મિકતા તરફ વળવાથી તમારા મનને શાંતિ મળશે.
કન્યા – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવચેત રહો અને ખાસ કરીને બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળો. આજે તમને વધુ ગુસ્સો આવી શકે છે; તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યોનું આક્રમક વર્તન તમને પરેશાન કરી શકે છે. ખર્ચ થઈ શકે છે. પાણીની નજીક હોય તેવી જગ્યાએ જવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર ઉતાવળમાં લીધેલા નિર્ણયો કે પગલાં તમને ભારે પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો મધ્યમ રહેશે.
તુલા – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ-પ્રમોદમાં પસાર થશે. મિત્રો સાથે વિતાવેલો સમય સુખદ રહેશે. તમે નવાં કપડાં અથવા ઘરેણાંની ખરીદી કરી શકો છો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને લોકો વચ્ચે માન-સન્માન મળશે અને તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો. જેઓ વિવાહિત છે તેમના જીવનમાં રોમાન્સ વધશે. કાર્યસ્થળ પર તમે ઉપરી અધિકારીઓની કૃપા મેળવશો; તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
વૃશ્ચિક – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જે લોકો અસ્વસ્થ હતા, તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે. ઓફિસમાં તમને તમારા સહકર્મીઓનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે બાકી રહેલા કોઈપણ કામ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમને મિત્રોને મળવાની તક મળશે, અને મહિલાઓને તેમના પિયર પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને અટકેલા કામ પૂરા થશે. તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ રોકાણ યોજના પણ બનાવી શકો છો.
ધન – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારામાં શારીરિક અને માનસિક ઊર્જા અથવા તાજગીનો અભાવ હોઈ શકે છે. પરિવારમાં મતભેદોને કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો અને તમને અનિદ્રાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય બાબતે સાવચેતી રાખો. જાહેર જીવનમાં તમારે અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને આર્થિક નુકસાન પણ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પણ તમારી ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જીવનસાથી સાથેના તમારા વિચારોમાં મેળ ન બેસે તેવી શક્યતા છે.
મકર – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો આખો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. અનુકૂળ સંજોગોને કારણે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, જેનાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થશે અને ભાગીદારી ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સારો સમય વિતાવશો અને આજે કોઈ નવો વ્યવસાય કે કાર્ય પણ શરૂ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેની મુલાકાતોથી પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ સર્જાશે.
કુંભ – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે તમે નિર્ણય લેવામાં અસમર્થતા અનુભવી શકો છો અને અમુક બાબતો તમારી ચિંતામાં વધારો કરી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું અસ્થિર રહી શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો; અન્યથા, દલીલબાજીને કારણે પ્રિયજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા કાર્યોમાં સફળતા મળવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ અને આર્થિક નુકસાન થવાનું જોખમ છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જોકે બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. તેમ છતાં, આ દિવસ ધીરજપૂર્વક પસાર કરવો હિતાવહ છે.
મીન – આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરેલો રહેશે. પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈ શુભ પ્રસંગ બની શકે છે. નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવા માટે પણ આ સારો દિવસ છે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો, અને બહાર ફરવા જવાની યોજના પણ બની શકે છે. તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નસીબ તમારો સાથ આપશે. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કામ સોંપવામાં આવી શકે છે.
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