7 મે 2026નું રાશિફળ: આજે ગુરુવારે આ 3 રાશિના જાતકો માટે દિવસ ફળદાયી રહેશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજના દિવસે મિથુન રાશિના જીવનમાં આવશે ખુશીઓ, વાંચો અન્ય રાશિઓના જાતકોનો હાલ.
Published : May 7, 2026 at 7:15 AM IST
મેષ - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા નિર્ધારિત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો; જોકે, શક્ય છે કે તમે હાલમાં જે પ્રયાસો કરી રહ્યા છો તે ખોટી દિશામાં હોય. તમારે ધાર્મિક અથવા શુભ સમારોહમાં જવાનું થઈ શકે છે. યાત્રાના સંકેતો છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. ગુસ્સાને કારણે, તમારા કાર્યસ્થળ પર અથવા ઘરે કોઈની સાથે ઘર્ષણ અથવા મતભેદ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કોઈપણ બેદરકારી તમને મોટા નુકસાનમાં નાખી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ, આ સમયગાળામાં મધ્યમ ફળદાયી છે.
વૃષભ - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે જે કાર્યો હાથ ધર્યા છે તે સમયસર પૂર્ણ ન થવાથી તમે હતાશા અનુભવી શકો છો. તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં થોડો વિલંબ થશે. ખરાબ ખાનપાનની આદતોને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. મુસાફરી દરમિયાન તમને અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઓફિસમાં કે તમારા વ્યવસાયમાં, તમને વધુ પડતા કામના ભારણને કારણે થાકનો અનુભવ થશે. યોગ અને આધ્યાત્મિકતાનો અભ્યાસ આજે તમને માનસિક શાંતિ પ્રદાન કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદમાં પડવાનું ટાળો.
મિથુન - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા અથવા પાર્ટીઓ માટેની યોજનાઓ સાકાર થવાની સંભાવના છે. આજે, તમારી પાસે મનોરંજનના તમામ માધ્યમો ઉપલબ્ધ હશે. સારા કપડાં, ઉત્તમ ભોજન અને વાહન સુખ પ્રાપ્ત થશે. કોઈ નવી વ્યક્તિ તરફ આકર્ષણ અનુભવી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખુશી રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં પણ, તમારા વિરોધી તમારી પ્રગતિ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થશે.
કર્ક - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે. તમે ખુશીનો અનુભવ કરી શકશો. તમારા કાર્યસ્થળ પર પણ, તમે સરળતાથી તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સમય વિતાવીને આનંદ મેળવશો. તમને કામમાં સફળતા મળશે. નોકરીમાં લાભ મેળવી શકશો. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓ તમારાથી પરાજિત થશે. આ સમયગાળો તમારા માટે નફાકારક રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના અનુભવશો.
સિંહ - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રોમાં નવા સર્જનાત્મક પ્રયાસો કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરી શકશે. પ્રેમમાં સફળતા અને પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાતોને કારણે તમારો ઉત્સાહ ઉંચો રહેશે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ધાર્મિક અને પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાથી તમને ખુશી મળશે. આજે, તમને તમારા કાર્યસ્થળ પર કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાય સંબંધિત બાબતો માટે દિવસ સામાન્ય છે.
કન્યા - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ નથી. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઠીક નહીં રહે. વિવિધ મુશ્કેલીઓને કારણે તમારું મન બેચેન રહેશે. તાજગીનો અભાવ રહેશે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત રહી શકો છો. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો સુરક્ષિત રાખો. સાર્વજનિક રીતે અપમાનનો ભય રહેશે. તેથી, અન્ય લોકો સાથે વધુ પડતી દલીલોમાં ટાળવી જોઈએ.
તુલા - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. વર્તમાન સમયગાળો ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ માટે અનુકૂળ છે. તેથી, આજનો દિવસ નવા પ્રયાસો શરૂ કરવા માટે શુભ છે. યોગ્ય જગ્યાએ મૂડી રોકાણ લાભદાયક સાબિત થશે. પરિવારમાં, ભાઈ-બહેનો સાથે આત્મિયતા અને સુમેળની ભાવના રહેશે. તમે ટૂંકી ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરી શકશો. વિદેશથી સારા સમાચાર આવવાની શક્યતા છે. કાર્યસ્થળ પર, તમારી કાર્યપદ્ધતિ અને અભિગમની પ્રશંસા થઈ શકે છે. વેપારીઓને લાભ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો સમય અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ સામાન્ય લાભનો છે. તમારે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. પરિવારમાં વિવાદોને રોકવા માટે, તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યોમાં ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. શારીરિક પરેશાની સાથે મનમાં ચિંતા રહેશે. પરિણામે, તમારા કામ કરવાની ગતિ ધીમી પડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે અમુક બાબતોમાં મતભેદો થઈ શકે છે. નકારાત્મક માનસિકતા રાખવાનું ટાળો. અનૈતિક અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ નથી.
ધન - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંને પર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આજે, નિર્ધારિત કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય લાભની અપેક્ષા છે. ધાર્મિક યાત્રા કરવાની શક્યતાઓ છે. કોઈ સંબંધીના ઘરે શુભ પારિવારિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો. પ્રિયજનો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત મનને આનંદિત કરશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે ખુશી અને આનંદ રહેશે. આજે તમારો વ્યવહાર સામાન્ય રહેશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળી શકે છે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મકર - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે પરિશ્રમની સામે પરિણામ ન મળવાના કારણે હતાશા અનુભવી શકો છો. કૌટુંબિક વાતાવરણ થોડું શાંત અથવા નિરાશાજનક રહેવાની શક્યતા છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ રહી શકે છે. અકસ્માતો અથવા દુર્ઘટના થવાની પણ શક્યતા છે; તેથી, સાવધાની રાખો. તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સરકારી હસ્તક્ષેપ થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. આજે સરકારી દસ્તાવેજો સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય હાથ ધરવાનું ટાળો. તમે સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેશો અને તેના પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. પ્રેમ સંબંધોમાં આગળ વધવા માટે ઉતાવળ કરશો નહીં, ધીરજથી કામ લો.
કુંભ - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ શુભ છે, કોઈપણ નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓ માટે સંબંધ પાક્કો થઈ શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારી નોકરીમાં, સાથીદારો તમને તેમનો ટેકો આપશે. બાળકો અને જીવનસાથી સંબંધિત સારા સમાચાર મળશે. પરિવાર અને વૈવાહિક જીવનમાં આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેશો. ઘરના વડીલોની સારી સંભાળ રાખશો. આવક વધશે, અને તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન - આજે 7 મે, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ પરિણામો આપશે. તમે તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી મળેલા પ્રોત્સાહનથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. બિઝનેસ અને આવક બંનેમાં વૃદ્ધિ થશે. કોઈને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમારા જીવનમાં તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી તમને લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. પ્રમોશન મળી શકે છે. સરકાર તરફથી પણ લાભ મળશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
