29 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે મેષ રાશિના જાતકોના કાર્યોની થશે પ્રશંસા, લાભદાયી દિવસ રહેશે
આજે આ રાશિના જાતકો માટે દિવસ અનૂકૂળ રહેશે. તમામ કાર્યોમાં સફળતા મળવાથી પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરશો
Published : September 29, 2026 at 7:27 AM IST
મેષ- મંગળવાર, 29 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પ્રથમ ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમારા તમામ કાર્યોમાં સફળતા મળવાથી તમે આનંદ અનુભવશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ દિવસ લાભદાયક સાબિત થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેની મુલાકાત ઘરના વાતાવરણને આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરી દેશે. તમે સારા વસ્ત્રો અને ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ સારો છે.
વૃષભ- આજે, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમારે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. તમારું મન વિવિધ ચિંતાઓથી ઘેરાયેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ-ગરમ રહી શકે છે; ખાસ કરીને આંખને લગતી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથેની ગેરસમજને કારણે માનસિક તણાવ કે પસ્તાવો થઈ શકે છે. કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે; નવું કામ શરૂ કરવાને બદલે બાકી રહેલા કામ પૂરા કરવાનો પ્રયાસ કરો. ખર્ચમાં વધારો થશે. યોગ્ય વળતર ન મળવાને કારણે નિરાશા થઈ શકે છે. વડીલોની સલાહ લીધા વિના તમે કોઈ ખોટો નિર્ણય લઈ શકો છો.
મિથુન- આજ રોજ, મેષ રાશિમાં ચંદ્ર તમારી કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે વિવિધ લાભ લઈને આવશે. તમને તમારા પુત્ર અને જીવનસાથી અંગે સારા સમાચાર મળશે. મિત્રો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. વેપારીઓની આવકમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ અને કૃપા પ્રાપ્ત થશે. લગ્ન માટે જીવનસાથીની શોધ કરી રહેલા લોકોને સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમને મહિલા મિત્રોથી લાભ થશે. કોઈ આનંદદાયક પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક - આજે, મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ રહેશે અને તમારો ઉત્સાહ વધારશે; બઢતી અથવા પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે અને માન-સન્માનમાં વધારો તમને ખુશી આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને સરકાર સંબંધિત કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમે આજે બાકી રહેલા કામો પણ પૂરા કરશો. આ સમય લાભદાયક છે, તેમ છતાં નાણાંનું રોકાણ કરતા પહેલા તમારે ખૂબ સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
સિંહ - આજના દિવસે મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આક્રમકતા અને ગુસ્સાની ભાવના તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા અટકાવી શકે છે. અહંકારને કારણે દલીલબાજી દરમિયાન તમારે કોઈની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ઉતાવળમાં લીધેલા નિર્ણયો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં આવતા અવરોધોને કારણે તમે નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. કોઈ ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સકારાત્મક વાતાવરણ જાળવવા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓને મહત્વ આપવું જોઈએ.
કન્યા - આજે મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા આહાર પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે વધુ પડતી આવેગશીલતા અને ગુસ્સો અનુભવી શકો છો; સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કામના વધુ પડતા બોજને કારણે આજે તમે ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. તમારે તમારી વાણી પર પણ સંયમ રાખવાની જરૂર છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પ્રવૃત્તિઓથી થતી મુશ્કેલીઓ ટાળવા માટે અનૈતિક કાર્યોથી દૂર રહો. ખર્ચ વધારે રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં પણ અસંતોષ જોવા મળી શકે છે અને જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદને કારણે ફરીથી દલીલ થઈ શકે છે.
તુલા - આજના દિવસે મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સફળતા અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે દિવસભર પ્રસન્નતા અનુભવશો અને સામાજિક જીવનમાં સફળતા તથા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશો. મિત્રો સાથે હળવા-મળવા અને આનંદ-પ્રમોદ પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. તમે નવાં કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદી શકો છો અને તેને પહેરવાની તક પણ મળી શકે છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ઉત્તમ ભોજન અને દાંપત્ય સુખનો આનંદ માણશો. રોમેન્ટિક સંબંધો માટે આ દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક - આજે મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. આજે તમે કોઈ નવા મિત્ર બનાવી શકો છો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખી શકશો. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. તમે વિરોધીઓ અને શત્રુઓ પર વિજય મેળવી શકશો. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે અને મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. આર્થિક લાભની શક્યતા છે અને અટકેલાં કાર્યો પૂર્ણ થશે. અતિ ઉત્સાહને કારણે કામ બગડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખો; ધીરજ અને સમજદારીથી આગળ વધો.
ધન - આજે, મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારી કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને આજે મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે સંતાનોના સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. પ્રયત્નો કરવા છતાં, આજે તમને તમારા કાર્યોમાં સફળતા ન પણ મળે. તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો. બપોર પછી સાહિત્ય અને કળામાં તમારી રુચિ વધશે અને તમારું મન કલ્પનાશીલ વિચારોથી ભરેલું રહેશે. બૌદ્ધિક દલીલબાજીથી બચવાનો પ્રયાસ કરો. રોમાન્સ માટે આ સારો સમય છે અને તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો.
મકર - મંગળવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ના રોજ, મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મુશ્કેલીઓથી ભરેલો રહેશે, જેના કારણે ચિંતાની લાગણી થઈ શકે છે. તમારામાં શારીરિક ઊર્જા અને તાજગીનો અભાવ વર્તાઈ શકે છે. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થવાનું જોખમ છે. તમને છાતીમાં દુખાવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા હાથ નીચે કામ કરતા લોકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે તમારા વર્તન પર સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓનું મન ભટકી શકે છે અને તેમને અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
કુંભ - મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમને રાહતનો અનુભવ થશે. તમે ઉત્સાહથી ભરેલા રહેશો અને દિવસ આનંદપૂર્વક પસાર થશે. ભાઈ-બહેનો અને પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. આજે તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ યોજના બનાવી શકો છો. ટૂંકી મુસાફરીનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે તહેવારની ખરીદી માટે બહાર જઈ શકો છો. આજે તમારે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે; અન્યથા, તમારે પછીથી પસ્તાવો કરવો પડી શકે છે.
મીન - આજે, મેષ રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આર્થિક આયોજન માટે આ એક શુભ દિવસ છે. આયોજિત કાર્યો પૂર્ણ થશે અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે રોકાણનું આયોજન પણ કરી શકશો. ઘર, જમીન કે વાહનના દસ્તાવેજોને લગતી બાબતોમાં ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે અને તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. જોકે, ઉતાવળમાં કામ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. સંતાનોને લગતી ચિંતાઓ દૂર થશે.
આ પણ વાંચો: