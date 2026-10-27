આજનું રાશિફળ: આજે સિંહ રાશિના જાતકોને મળશે સારા સમાચાર, ક્રોધ કરવાનું ટાળજો
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે પૂર્વનિર્ધારિત કાર્યો માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરશો. તમારું વર્તન ન્યાયી રહેશે
Published : October 27, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:42 AM IST
મેષ - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમે તમારા બધા કાર્યો સ્થિરતા સાથે કરશો. આ તમને ઉત્સાહી રાખશે. તમને નવું કામ પણ મળી શકે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પણ આગળ વધશે. નાણાકીય લાભ થશે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશી રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો દૂર થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓના આગમનથી આનંદ થશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમે આખો દિવસ ઉર્જાવાન અને તાજગીભર્યા રહેશો.
વૃષભ - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે વિવિધ ચિંતાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. આજે આરામ કરો. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારા ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. ઉતાવળને કારણે નુકસાન અથવા અકસ્માતનું જોખમ છે. કોઈ કારણોસર ખર્ચ પણ વધારે રહેશે. આજે તમારી મહેનતનું ખાસ પરિણામ નહીં આવે. કોઈ બાબતમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
મિથુન - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક, નાણાકીય અને પારિવારિક ક્ષેત્રે લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને પૈસા પણ ખર્ચ થશે. સુંદર સ્થાનની યાત્રાનું આયોજન તમારા દિવસને આનંદથી ભરી દેશે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને જીવનસાથી મળી શકે છે. તમારી પત્ની અને પુત્ર સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે.
કર્ક - આજે મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને બમણો કરશે. પગારમાં વધારો અથવા પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમે તમારી માતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યોની નજીક બનશો. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધવાથી તમે ખુશ થશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સરકારી કાર્ય અનુકૂળ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ એક ફાયદાકારક સમય છે.
સિંહ - આજે મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે પૂર્વ-આયોજિત કાર્ય માટે વધુ પ્રયત્ન કરશો. તમારું વર્તન ન્યાયી રહેશે. આજે તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજે તમે ગુસ્સે થશો, તેથી સાવચેત રહો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી તમને સમાચાર મળશે. બાળકો અને વ્યવસાય સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે તમારું મન વ્યગ્ર રહેશે.
કન્યા - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને ખાસ કરીને બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. આજે ગુસ્સો વધુ રહેશે. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમારી વાણીમાં ગુસ્સો ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. જળાશયોથી દૂર રહો. આજે પૈસાનો ખર્ચ વધુ રહેશે. નિયમો વિરુદ્ધ હોય તેવી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
તુલા - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને મનોરંજનનો રહેશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. તેમની સાથે રહીને તમને આનંદ થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોનો સાથ મુસાફરી દરમિયાન તમારા આનંદને બમણો કરશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અથવા પહેરવાની તકો મળશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. જાહેર માન-સન્માન વધશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. આનાથી તમને રાહત મળશે. શારીરિક અને માનસિક તાજગી તમને કામ પ્રત્યે ઉત્સાહી રાખશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે, તેથી તમે નાના ખર્ચાઓની પણ ચિંતા કરશો નહીં. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદનો ઉકેલ તમારા મનમાં ખુશી લાવશે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
ધનુ - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ છોડી દેવી જોઈએ. કામ પર સફળતાનો અભાવ નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. તમે ગુસ્સે થશો. અન્ય લોકો સાથે દલીલો ટાળો; મૌન પાળો. પેટની સમસ્યાઓ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. વિવાદો અથવા ચર્ચાઓ તમારી સમસ્યાઓમાં વધારો કરી શકે છે. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. પ્રેમ અને નાણાકીય લાભ માટે સમય સારો રહેશે.
મકર - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરો. નિરાશામાં બેસવાથી તમને નકારાત્મકતાનો અનુભવ થશે. કૌટુંબિક વિવાદો તમારા મનને પરેશાન કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જાહેર જીવનમાં બદનામી તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડશે. પૂરતી ઊંઘનો અભાવ તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડશે. તમારી તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. મિત્રો તરફથી નુકસાન થવાનું જોખમ છે. કામ પર, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કુંભ - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે રાહત અનુભવશો. તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમારી ઉર્જા સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી તમને લાભ થઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત અથવા પ્રવાસનો આનંદ માણી શકશો. તમે પ્રિયજનોની નિકટતા અને વિવાહિત જીવનની મધુરતાનો આનંદ માણશો. તમે નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરશો અને સામાજિક સન્માન મેળવશો.
મીન - આજે, મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. કોઈની સાથે દલીલો કે ઝઘડા ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. તમારે તમારા ખાવા-પીવામાં સંયમ રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા માટે, તમારે આજે તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોનો પણ આદર કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ સિવાયની પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ લેશે.
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