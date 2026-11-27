27 નવેમ્બર, 2027: આજનું રાશિફળ; આ ત્રણ રાશિના જાતકોને આજે થઈ શકે છે લાભ
27 નવેમ્બર, 2026 શુક્રવારના દિવસે ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે.
Published : November 27, 2026 at 6:32 AM IST
મેષ: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર તૃતીય ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આપનો આજનો દિવસ મિશ્રફળદાયી નીવડે. આજે આપને નવું કામ કરવાની પ્રેરણા મળે અને નવા કામની શરૂઆત કરી પણ શકો. આજે આપના વિચારોમાં ઝડપી પરિવર્તન આવે જેથી આપનું મન થોડુંક દ્વિધાયુક્ત પણ રહે. આજે નોકરી કે વ્યવસાયમાં આપને સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડે માટે ખંત, નિષ્ઠા અને સમર્પણ છોડતા નહીં. કોઇ ચોક્કસ હેતુ માટે કાર્ય કરવા પ્રેરાઓ. નાની મુસાફરીનો યોગ છે. સ્ત્રીઓને આજે વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૃષભ: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર દ્વિતિય ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આજે આપ હાથમાં આવેલી તકને અનિર્ણયાત્મક વલણને કારણે ગુમાવી બેસો અથવા તેનો લાભ ન લઇ શકો. વિચારોના વમળમાં ખોવાયેલા રહેશો જેથી નક્કર નિર્ણય ન લઇ શકો. આ સ્થિતિ તમે નજીવા પ્રયાસોથી ટાળી શકો છો. તેના માટે તમારે આજે શાંતિ અને ધીરજ રાખવી પડશે. આજે નવા કાર્યની શરૂઆત કરવાનું શક્ય હોય ત્યાં સુધી ટાળવું. વાદવિવાદ કે ચર્ચા દરમ્યાન આપનું વલણ જક્કી રહેવાથી કોઈની સાથે ઘર્ષણ થવાની સંભાવના હોવાથી હઠાગ્રહ છોડવાની સલાહ છે. આજે આપ વાકપટુતાથી કોઇને પણ મનાવી શકશો. ભાઇ- ભાંડુઓમાં પ્રેમ અને હુંફની લાગણી જળવાઇ રહેશે.
મિથુન: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આજે આપને લાભ થવાની અપેક્ષા છે. દિવસ શરૂ થતા જ આપને સ્ફૂર્તિ અને તાજગી અનુભવાશે. આપ મિત્રો અને સગા વ્હાલાઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણી શકશો. આજે નાણાંકીય લાભની સાથે આપને ભેટ સૌગાદ પણ મળી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં સુમેળ જળવાઇ રહેશે.
કર્ક: ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર દ્વાદશ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. પરિવારમાં મનદુ:ખના પ્રસંગ ટાળવા માટે કોઈની સાથે ચર્ચામાં ઉગ્ર થવું નહીં અને દરેકને પૂરતો આદર આપવો. જો મનની દ્વિધા અનુભવાય તો, અગત્યના નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. કોઇ સાથે ગેરસમજ કે વાદવિવાદ ઉભો થવાની શક્યતા છે. આરોગ્ય પ્રત્યેની બેદરકારી તમારી તંદુરસ્તી બગાડી શકે છે માટે પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે પણ સચેત રહેવું. કોર્ટ કચેરીના મામલામાં સંભાળીને કામ લેવું પડશે. ધનહાનિથી બચવા માટે આર્થિક નિર્ણયો સમજીને લેવા.
સિંહ: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર એકાદશ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આજે આપને વિવિધ લાભ મળી શકે છે. આપની દ્વિધાપૂર્ણ માનસિકતાને કારણે આપ કોઇ લાભથી વંચિત રહી જાવ તેવી શક્યતા છે. આપને મિત્રો, સ્ત્રીઓ અને વડીલોથી ઘણો લાભ થશે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં પદોન્નતિ તેમજ આવકમાં વૃદ્ધિ થઇ શકે છે. આપ આપના જીવનસાથી સાથે નિકટતા અનુભવી શકશો. પરિવારજનોથી પણ લાભ થાય.
કન્યા: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર દશમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. નવા કાર્યના આરંભ માટે આપે જે આયોજનો કર્યા હોય તેના અમલીકરણ માટે સમય ઘણો અનુકૂળ છે. ધંધામાં પણ લાભ થવાના યોગ છે. આપ ઉઘરાણીના રૂપિયા મેળવી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને બઢતી મળવાના યોગ છે. આપને પિતૃપક્ષથી લાભ થઇ શકે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ જળવાઇ રહેશે. દાંપત્યજીવન પણ સારું રહેશે. સરકારી કામકાજ સારી રીતે પૂરા થશે અને આજનો દિવસ પણ સારી રીતે પસાર થશે.
તુલા: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર નવમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આજે આપ પ્રવાસ કે કોઇ દેવસ્થાનમાં જાવ તેવી શક્યતા છે. જે લોકો વિદેશ જવા માંગતા હશે તેમના માટે અનુકૂળ સંજોગો ઊભા થશે. આપને બાળકોની તેમજ તબિયતની ચિંતા સતાવે. નોકરીમાં આપ સાથે કામ કરતા લોકો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહકાર નહી મેળવી શકો. આપે કોઇની સાથે દલીલ ન કરવી. ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર અષ્ટમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આપને પેટના દર્દો, દમ, ખાંસી કે શરદી જેવી તકલીફો થઇ શકે તેથી સ્વાસ્થ્ય સાચવવાની સલાહ છે. શરીર અને મનની બેચેની ટાળવા માટે આપ્તજનો અથવા મિત્રો સાથે વધુ સમય વિતાવવો અને પોતાને આનંદ આવે તેવા કાર્યોમાં ભાગ લેવો. ખોટા અને નકારાત્મક વિચારોને મનમાંથી દૂર રહવા તેમજ ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ આપને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે માટે આવી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું. ખર્ચની તૈયારી રાખવાની સલાહ છે. પાણીથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે.
ધન: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર સપ્તમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આજનો દિવસ તર્ક અને બુદ્ધિપૂર્વકના વિનિમય માટે ઘણો સારો છે. પ્રવાસ, મનોરંજન, મિત્રો સાથે મુલાકાત, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને વસ્ત્રો, વિજાતીય પાત્રો સાથેની નિકટતા આપને વધુ આનંદિત કરશે. આપને ભાગીદારીથી લાભ થઇ શકે. જીવનસાથી સાથેનો સંબંધ વધુ ગાઢ બનશે. આપનું માન સન્માન વધશે.
મકર: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર ષષ્ટમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આપની તંદુરસ્તી આજે સારી રહેશે. આપ માન-સન્માન તેમજ આનંદ મેળવી શકશો. કુટુંબીજનો સાથે મોજમજામાં સમય ગાળશો. આજે વેપાર ધંધામાં સારી બરકત જોઇ શકશો. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. સાથે કામ કરનારા લોકો આપને ટેકો આપશે. પ્રતિસ્પર્ધીઓને મ્હાત કરી શકશો. આપે કાયદાકીય બાબતોથી દૂર રહેવું જોઇએ.
કુંભ: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર પંચમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આપનો દિવસ મિશ્ર ફળદાયી નિવડશે. વિચારોની ઉથલ-પાથલને કારણે કોઇ મહત્વનો નિર્ણય ન લો તે વધુ યોગ્ય છે. પ્રવાસ કે યાત્રામાં વિઘ્ન આવી શકે. ઇચ્છિત કાર્યો પૂરા ન થતા આપ હતાશા અને બેચેની અનુભવશો. પેટની પીડા પરેશાન કરી શકે. સંતાનોના સ્વાસ્થ્ય કે અભ્યાસની બાબતોમાં તમારે વધુ સમય આપવો પડશે.
મીન: ચંદ્ર આજે મિથુન રાશિમાં રહેશે. આપના માટે ચંદ્ર ચતુર્થ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આજે આપનામાં તાજગી કે સ્ફૂર્તિનું સ્તર નીચું રહેશે તેમ જણાઈ રહ્યું છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી માટે વધુ કાળજી લેવાની સલાહ છે. પરિવારજનો સાથે શક્ય હોય એટલી વધુ વિનમ્રતા અને સહકારની ભાવનાથી રહેવું. મકાન અને વાહનના દસ્તાવેજ કરવામાં સાચવવુ પડે. સ્ત્રી તેમજ જળાશયોથી સાચવવું પડશે.