24 ઑક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ, જાણો
આજે, વૃષભ રાશિમાં જન્મેલા લોકોના વ્યવસાય અને આવકમાં વૃદ્ધિ થશે. તેઓ નવા સંપર્કો સ્થાપિત કરશે. ઓફિસમાં, સહકર્મીઓ તેમને સહયોગ આપશે.
Published : October 24, 2026 at 7:55 AM IST
મેષ - આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં બદલાશે. તમારી સ્થિતિ બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં સમય પસાર કરશો. કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ તમને સમજદાર નિર્ણયો લેવામાં રોકશે. આજે નાણાકીય વ્યવહારો મુલતવી રાખો. તમારા મનમાં ભય રહેશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ ન કરી શકવાથી ચિંતિત રહેશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે વૈચારિક મતભેદો હોઈ શકે છે. તણાવ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
વૃષભ - આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં બદલાશે. તમારો વ્યવસાય અને આવક વધશે. તમે નવા સંપર્કો બનાવશો. કામ પર તમારા સાથીદારો તમને ટેકો આપશે. મિત્રો સાથે સમયનો આનંદ માણવાનો સમય છે. મુસાફરી પણ શક્ય છે. તમને નવા લોકોથી ફાયદો થઈ શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં આવેગજન્ય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે. રોમેન્ટિક સંબંધમાં તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. તમને તમારા ભાઈઓ અને વડીલોથી ફાયદો થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન - આજે ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર દસમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. અપરિણીત લોકોને યોગ્ય જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. આજનો દિવસ ધન પ્રાપ્તિ માટે શુભ છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે અને લાભ લાવી શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી પણ લાભ થશે. તમને સારું ભોજન મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે.
કર્ક - આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભાગ્યમાં વૃદ્ધિનો છે. તમને વિદેશ અથવા દૂરના સ્થળેથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ટૂંકી યાત્રા અથવા ધાર્મિક યાત્રા તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે આજે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે દિવસ આનંદદાયક રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ નફો થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. વિદેશ યાત્રા અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓના પ્રયાસો સફળ થશે.
સિંહ - આજે ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ખરાબ સ્વાસ્થ્ય નાણાકીય ખર્ચ તરફ દોરી જશે. તમારો ગુસ્સો આક્રમક બનશે, તેથી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. નકારાત્મક વિચારો તમને ખૂબ પરેશાન કરશે. ખોટા કામમાં ન ફસાવવાનું ધ્યાન રાખો. ધાર્મિક બાબતોમાં રસ લેવાથી માનસિક શાંતિ મળી શકે છે.
કન્યા - આજે ચંદ્ર રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને સામાજિક અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ અને સન્માન મળશે. તમને નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવામાં રસ હોઈ શકે છે. તમને વાહનનો આનંદ મળશે. ભાગીદારો સાથે સંબંધો સુધરશે. પતિ-પત્ની વચ્ચે આત્મીયતા વધશે. તમારા બાળકો સાથે સારા સંબંધો વિકસશે. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થશે. ઉદ્યોગપતિઓને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આજે, તમે તમારા વિરોધીઓને ઘણા પાછળ છોડી શકશો.
તુલા - આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. ખુશી વધશે. કામ પર તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી તમને ઓળખ મળશે. તમને તમારા માતાપિતા તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. પ્રેમ સંબંધો સફળ થશે. અપરિણીત લોકો આજે લગ્ન કરે તેવી શક્યતા છે. રોકાણ સફળતા લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક - આજે ચંદ્ર મીન રાશિ બદલશે. ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ સફળતા મેળવી શકે છે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સખત મહેનત ફળદાયી સાબિત થશે. આજે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો. મુસાફરી મુલતવી રાખવી વધુ સારું છે. નાની બાબતોમાં પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
ધન - આજે ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં આવશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે થાક અનુભવશો. તમે કામ પર સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશો નહીં. ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. ઘરમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે, જેના કારણે તમે ચિંતા અનુભવશો. તમારા પિતા અથવા ભાઈ સાથે તમારા વિવાદ થઈ શકે છે. તમે અનિદ્રાથી પીડાઈ શકો છો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનું જોખમ પણ છે. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. જો શક્ય હોય તો, તમારા મનને શાંત રાખવા માટે ધ્યાન અથવા યોગનો પ્રયાસ કરો.
મકર - આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહી શકો છો. કૌટુંબિક સંઘર્ષ ઉદાસીનું કારણ બનશે. તમારા શરીરમાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ શક્ય છે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ શક્ય છે. અનિદ્રા સમસ્યા હોઈ શકે છે. બદનામીનો ભય રહેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ ચાલુ રહેશે.
કુંભ - આજ રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે નબળા અનુભવશો. ચિંતા દૂર કરવાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે કંઈક નવું કરવાનું કામ કરશો. દિવસ તેમની સાથે ખુશીથી પસાર થશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. ટૂંકી યાત્રાનું પણ આયોજન થઈ શકે છે. નસીબ વધશે, અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થઈ શકો છો.
મીન - આજે ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને જોશનો અનુભવ કરશો. તમારો ઉત્સાહ વધશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવામાં સફળતા મળશે. ધાર્મિક હેતુ માટે મુસાફરી કરવાની શક્યતા છે. જો તમે કોઈ નિર્ણય લેવામાં અચકાતા હો, તો તેને હાલ પૂરતું મુલતવી રાખો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમે તમારી મુસાફરી અને પારિવારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
આ પણ વાંચો: