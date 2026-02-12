12 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: આજે આ 4 રાશિના જાતકોનો દિવસ લાભદાયી રહેશે, તમારું રાશિફળ શું કહે છે?
આ રાશિના જાતકો માટે દિવસ લાભદાયી રહેશે. તેમને વ્યવસાયમાં ફાયદો થશે. પરિવાર અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે.
Published : February 12, 2026 at 7:10 AM IST
અમદાવાદ: આજે 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકો છો. તમને જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો ફાયદાકારક રહેશે. બપોર પછી, કામ અને વ્યવસાયમાં તમારી રુચિ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને તમારા સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં આ એક સંતોષકારક દિવસ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય ફાયદાકારક છે.
વૃષભ - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજનો અને પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણશો. તમને સુંદર કપડાં, ઘરેણાં પહેરવાની અને ભોજન કરવાની તક મળશે. બપોર પછી, પરિસ્થિતિઓ તમારા નિયંત્રણમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. ધીમે વાહન ચલાવો. તમારા પરિવારમાં કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. જો તમે કામને બોજ તરીકે જુઓ છો, તો ભૂલોનું જોખમ રહેલું છે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સામાન્ય છે. કોઈ પણ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
મિથુન - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા પરિવારનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમે શારીરિક ઉત્સાહ અને માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી, તમે મનોરંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો છો. તમને મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમને માન અને સન્માન મળી શકે છે. તમે પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. સ્વાસ્થ્ય સારું છે, પરંતુ તમારે હજુ પણ ચેપી રોગોથી બચવું જોઈએ.
કર્ક - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. ભવિષ્ય માટે તમારા નાણાકીય આયોજન માટે આ સારો સમય છે. એકાગ્ર કાર્ય ચોક્કસપણે સફળતા તરફ દોરી જશે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી તમને સારો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે. જૂના સાંધાના દુખાવા દૂર થતાં તમને રાહત થશે.
સિંહ - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. જોકે, તમે બપોર પછી રોકાણ યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. તમને તમારી મહેનત અનુસાર પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના કાર્યમાં સફળ થશે. બૌદ્ધિક અથવા રાજકીય ચર્ચાઓ ટાળો. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. શેરબજારમાં કોઈપણ જોખમ લેવાનું ટાળો. આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ભવિષ્યમાં ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો.
કન્યા - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ વધુ આકર્ષિત થશો. તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. તમે પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. બપોર પછી પરિસ્થિતિઓ બદલાશે. તમે માનસિક અને શારીરિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજે કાયમી મિલકત મેળવવાના પ્રયાસો મુલતવી રાખો. કોઈપણ સરકારી કે કાગળકામમાં ખૂબ કાળજી રાખો. વાહનો અને વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ સાવધાની સાથે કરો.
તુલા - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે બહાર જવાનું કે બહાર ખાવાનું ટાળો. કૌટુંબિક વિવાદોને કારણે તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારા મનમાં નકારાત્મકતા પ્રવર્તશે. આ સમય દરમિયાન, તમે કોઈપણ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે મૂંઝવણ રહેશે. બપોર પછી, તમારી અપરાધભાવની લાગણીઓ દૂર થઈ જશે અને તમે ખુશ થશો. તમે નવા કાર્યો કરવા માટે તૈયાર હશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. તમે સાંજે તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરશો.
વૃશ્ચિક - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે આનંદથી ભરેલો દિવસ વિતાવશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. બપોર પછી, પરિવારમાં સંઘર્ષનું વાતાવરણ બની શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે મૌન રહેવાની અને સંઘર્ષ ટાળવાની જરૂર પડશે. કામ પર વાતાવરણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે નહીં. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સામાન્ય છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર સંયમ રાખો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. જૂની પીડા કે બીમારી ફરી દેખાઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.
ધન - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. ધીમેથી વાહન ચલાવો. કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે અચાનક કોઈ વસ્તુ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે થોડા આક્રમક રહેશો. આ સમય દરમિયાન વિવાદ થઈ શકે છે. કામ પર કામ ભારે રહેશે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. ચિંતા દૂર થશે.
મકર - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાય અને નોકરી કરનારાઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી નાણાકીય લાભ થશે. તમારા સાંસારિક જીવનમાં સુખદ ઘટનાઓ તમને ખુશ રાખશે. બપોર પછી, માનસિક અશાંતિ અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને પરેશાન કરી શકે છે. વાતચીત દરમિયાન મૂંઝવણ ઊભી થઈ શકે છે. મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. વિવાદમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનો ભય રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો રહે છે.
કુંભ - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમને ઉધાર આપેલા પૈસા મળી શકે છે. તમે ક્યાંક રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમે જૂના મિત્રોને મળશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. તમે તમારા બાળકની સંતોષકારક પ્રગતિથી પણ ખુશ થશો. પારિવારિક જીવનમાં આનંદ રહેશે. તમે તમારા પરિવારની ખુશી માટે કંઈક ખરીદી શકો છો.
મીન - 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 ગુરુવારના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમે વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તમે તમારા શરીરમાં આનંદ અને થાક બંનેનો અનુભવ કરશો. આજે, તમારું કાર્ય કોઈપણ અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે કામ પર કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. બપોર પછી એકાગ્રતાના અભાવે તમે થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો.
