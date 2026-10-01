1 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: મહિનાના પહેલા દિવસે આ રાશિના જાતકોની કિસ્મત ચમકશે, થશે લાભ
આજે મિથુન રાશિના જાતકોનો દિવસ કષ્ટદાયક છે, આથી સાવધાન રહો. કાર્યસ્થળ પર કોઈ વિવાદ ન કરો નહીંતર નુકસાન થઈ શકે છે.
Published : October 1, 2026 at 7:07 AM IST
મેષ – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે આર્થિક ખર્ચ થવાની શક્યતા છે, તેથી સાવચેત રહો. અન્યને પૈસા ઉછીના આપતી વખતે કાળજી રાખો. ધ્યાન રાખો કે સામાન્ય વાતચીત દલીલબાજીમાં ન ફેરવાય. તમારા શબ્દો મિત્રો કે પરિવારના સભ્યોની લાગણી દુભાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે, તેથી તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓ ખીલી ઉઠશે. તમારું મન દ્વિધા કે અનિર્ણાયકતાથી મુક્ત રહેશે. તમે હિંમતપૂર્વક કામ કરશો અને તમારી જવાબદારીઓ અસરકારક રીતે નિભાવશો. તમે આર્થિક આયોજન સફળતાપૂર્વક સંભાળી શકશો. મોજ-શોખ અને મનોરંજન પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મિથુન – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મુશ્કેલ છે, તેથી સાવચેતી રાખો. સંભવિત નુકસાન ટાળવા માટે કાર્યસ્થળ પર વિવાદોથી બચો. પરિવારના સભ્યો અને બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા ગુસ્સા અને આવેગ પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આંખને લગતી તકલીફ થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં કઠોરતા ટાળો. દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું હિતાવહ છે. સારા દિવસો આવવાના બાકી છે, ધીરજપૂર્વક તેની રાહ જુઓ.
કર્ક – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આર્થિક આયોજન અને નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. વ્યવસાયમાં લાભ, નોકરીમાં બઢતી અને આવકના નવા સ્ત્રોતો મળવાને કારણે તમે ખુશી અનુભવશો. તમને મિત્ર, જીવનસાથી અથવા પુત્ર તરફથી શુભ સમાચાર મળશે. શુભ પ્રસંગોનું આયોજન થશે. મુસાફરીના સંકેતો છે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્ન સંબંધો નક્કી થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે અને તમે ઉત્તમ દાંપત્ય સુખનો આનંદ માણશો.
સિંહ – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં વિલંબ થઈ શકે છે. ઘર અને ઓફિસમાં જવાબદારીઓ વધશે. આજે કામનો બોજ અનુભવાઈ શકે છે અને જીવન વધુ ગંભીર લાગી શકે છે. આ સમયે નવા વ્યવસાયિક સંબંધો અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. પિતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા કે મોટી તકો ઝડપવા માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. આજે સકારાત્મક વિચારો સાથે મનને પ્રસન્ન રાખવાનો પ્રયાસ કરો.
કન્યા – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક સુસ્તી અને માનસિક થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. સંતાનો સાથે અણબનાવ અથવા ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારી સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. મિત્રો દ્વારા લાભ મળવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના ભૂતકાળના મતભેદો ફરી ઉભરી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સકારાત્મકતા જાળવી રાખો અને તમારા સાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરો.
તુલા – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે અચાનક આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. ધાર્મિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. આધ્યાત્મિક સફળતા માટે સમય ઉત્તમ હોવા છતાં, તમારે અત્યારે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તેના બદલે, બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન આપો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે અને તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં થોડી નકારાત્મકતા આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવા માટે તમારે વધારાના સમયની જરૂર પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી દિનચર્યામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. તમે મનોરંજન અને આનંદના મૂડમાં રહેશો. તમને મિત્રો અને પરિવારનો સહયોગ મળશે અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં સુધારો થશે. તમે આજે નવા કપડાં અથવા વાહનની ખરીદી પણ કરી શકો છો. ભાગીદારી ફાયદાકારક સાબિત થશે અને તમારું દાંપત્ય જીવન સુખદ રહેશે. તમે પ્રિયજનોને મળશો અને આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે.
ધન – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં શાંતિ, સુખ અને સુમેળ રહેશે. નોકરીયાત વર્ગને લાભ થશે અને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. કાર્યમાં સફળતા અને માન-સન્માન તમને આનંદ આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા માતાના પક્ષના સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે અને તમે દુશ્મનો તથા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. વાણી પર સંયમ રાખવાથી મુશ્કેલીઓ ટાળવામાં મદદ મળશે. તમે મિત્રોને મળશો અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.
મકર – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્યો અને વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં નવા વિચારોનો અમલ કરશો. તમે લેખન અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં સર્જનાત્મકતા દર્શાવશો, છતાં તમને અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. પરિણામે, તમે શારીરિક થાક અને ઉદાસીની લાગણી અનુભવી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની ગતિ ધીમી પડી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ કે સ્પર્ધકો સાથે દલીલબાજી કે વાદ-વિવાદમાં ન ઉતરવું. તમને તમારા સંતાનોની ચિંતા પણ થઈ શકે છે.
કુંભ – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા સ્વભાવમાં હૂંફ અને સ્નેહ જોવા મળશે. તમને થોડી માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં સંતોષ મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશો. નાણાં કમાવવા માટે નવી યોજનાઓ ઘડી શકાય છે. મહિલાઓ ઘરેણાં, વસ્ત્રો અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો પાછળ ખર્ચ કરી શકે છે. માતા તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. જમીન, મિલકત અને વાહનોને લગતી બાબતોમાં સાવચેતી રાખવી. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. જીદપણું ટાળો અને બહાર જમતી વખતે તમારા આહાર બાબતે બેદરકારી ન રાખો.
મીન – આજે 1 ઓક્ટોબર 2026 ગુરુવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તાકીદના કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. કાર્યસ્થળ પર ઘણા દિવસોથી અટકેલા કામ આજે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. તમારી માનસિક સ્થિરતા અને વિચારોની દ્રઢતાને કારણે તમારા કાર્યો સફળ થશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત તમારા મૂડને સુધારશે. સંબંધીઓ સાથે નિકટતા વધશે અને તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો સંબંધ મજબૂત બનશે અને પરિવારના સભ્યોનો સાથ તમને ખુશી આપશે.