1લી જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: વર્ષનો પહેલો દિવસ આ રાશિના જાતકોને આપશે ખુશખબર, વાંચો ભવિષ્યફળ

2026ના વર્ષનો પહેલા દિવસ કઈ રાશિના જાતકોને ફળશે અને કોણે રહેવું પડશે સાવધાન? વાંચો

1લી જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ
1લી જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 7:41 AM IST

અમદાવાદ: 1લી જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...

મેષ - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા અંગત મંતવ્યો છોડી દેવાની અને બીજાના વિચારો સ્વીકારવાની જરૂર છે. કામ પર સહયોગી વલણ જાળવી રાખો. વ્યવસાયમાં, ગ્રાહકો અથવા વ્યવસાયિક ભાગીદારોને સંપૂર્ણ પ્રતિભાવ આપો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે, સમાધાનકારી અભિગમ અપનાવવો શ્રેષ્ઠ છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો, કારણ કે આનાથી દલીલો અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. સમયસર ભોજન મળવાની શક્યતા પણ ઓછી છે, જે તણાવનું કારણ બની શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખો. બિનજરૂરી ખર્ચ શક્ય છે.

વૃષભ - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ઉત્સાહ અને આનંદનો રહેશે. તમે કામ પર તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. સારું સ્વાસ્થ્ય ખુશી અને આનંદ લાવશે. તમને સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમારા દિવસને ઉજ્જવળ બનાવશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. તમારા જીવનસાથી તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક રહેશે.

મિથુન - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં ખૂબ સારો જશે. તમે બંને ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. કામનો બોજ વધવાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું પડશે, પરંતુ બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે. પ્રવાસ પર જવાની તક મળશે. તમે સામાજિક કાર્યમાં યોગદાન આપશો. વ્યવસાયિક લોકો માટે દિવસ સારો છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા તણાવ ઓછો થશે.

કર્ક - આજે આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. વધુ પડતા ગુસ્સાને કારણે કોઈની સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ પણ રહેશે. વ્યવસાય અને કાર્યમાં ભાગીદારો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. નાણાકીય લાભને કારણે, તમે રોકાણો પર ચર્ચા કરી શકો છો. બપોરનો સમય પરિવારના સભ્યો સાથે સારો રહેશે.

સિંહ - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં સારો રહેશે. તમે બંને ક્ષેત્રોમાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓમાં સમય પસાર કરશો. કામકાજ વધવાથી કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થશે. બપોર પછી સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કોઈ પ્રિય મિત્રને મળવાથી દિવસ આનંદમાં આવશે. પ્રવાસ અથવા પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. સામાજિક કાર્યમાં ભાગ લેવાની તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે.

કન્યા - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે કંઈક ઊંડાણપૂર્વક ચિંતન કરશો. જ્યોતિષ અથવા આધ્યાત્મિકતા તમારું ધ્યાન ખેંચશે. સંઘર્ષ ટાળવા માટે બોલતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બપોર પછી તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમે ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી શકો છો. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. નાના નફાના લોભમાં કોઈ મોટું રોકાણ કરવાનું ટાળો.

તુલા - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત આનંદથી થશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમે નાણાકીય લાભ માટે કોઈ મીટિંગમાં હાજરી આપી શકો છો. મુસાફરી શક્ય છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. જો તમે કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો, તો તમે તેને ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરશો. વ્યવસાયી લોકો માટે આ સારો દિવસ છે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.

વૃશ્ચિક - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં રહેશે. તમે આજે કોઈ ખાસ બૌદ્ધિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. લોકો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. આજે કોઈપણ નાણાકીય કાર્ય માટે સારો સમય છે. બપોર પછી, તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકશો. તમે બહાર ખાવા-પીવાનો આનંદ માણી શકશો. આજે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવાર સાથે તમારો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળે તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.

ધન - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ દિવસ લાભદાયી રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. નોકરો અને સાથીદારો મદદરૂપ થશે. તમે કામ પર સફળતા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરશો. વિરોધીઓ અને છુપાયેલા શત્રુઓ અસફળ રહેશે. તમે મિત્રોને મળશો. આજે કૌટુંબિક જરૂરિયાતો પર ખર્ચ થશે. તમે તમારા ઘરના નવીનીકરણમાં પણ કેટલાક પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો.

મકર - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક ભય અને મૂંઝવણનો અનુભવ કરશો. આ તમને જાણકાર નિર્ણયો લેવાથી અટકાવશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. કામ પર બિનજરૂરી કામનો બોજ હોઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. કામમાં સફળતાનો અભાવ નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. વેપારીઓ માટે પણ દિવસ સામાન્ય છે. પેટની સમસ્યાઓ રહેશે. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ તમને આનંદ આપશે.

કુંભ - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને કોઈ બાબતથી ડરતા રહેશો. તમે તમારા નાણાકીય આયોજનનું સારી રીતે આયોજન કરી શકશો. તમારી માતાને ફાયદો થશે. સ્ત્રીઓ નવા કપડાં, ઘરેણાં અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ કરશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારો સ્વભાવ વધુ કઠોર બની શકે છે. તમારે જાહેરમાં નારાજ ન થવાનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.

મીન - આજે, 1 જાન્યુઆરી, 2026 ગુરુવારના દિવસે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કામમાં સફળતા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે. તમે ઓફિસમાં અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. કલાકારો તેમની કુશળતા સારી રીતે રજૂ કરી શકશે, અને લોકો તેમની કલાની પ્રશંસા કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો અને તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકો છો.

